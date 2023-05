Ca la noi, la nimeni – Prostirea cu supraimpozitarea!

Motto: „Două lucruri sunt infinite: Universul și prostia umană, iar de cea din urmă sunt foarte sigur.” – Albert Einstein

Miercuri, s-a vorbit despre o posibilă tentativă de asasinat asupra președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin. Cică o dronă de producție ucraineană ar fi pătruns în Kremlin până aproape de biroul președintelui Putin. Evident, cei mai ofuscați au fost rușii, deși Rusia este țara care a invadat acum aproape 15 luni, fără niciun motiv, țara vecină Ucraina. Și tot Rusia a încercat de cel puțin 12 ori să-l asasineze pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cum ar veni, rușii au voie să atace peste granița lor, iar ucrainenii nu!

TENTATIVĂ DE ASASINAT ASUPRA LUI PUTIN SAU SCANDAL PROPAGANDISTIC? Vă veți întreba de ce acum au lansat ucrainenii o asemenea dronă? Probabil pentru că ei pregătesc o contraofensivă asupra armatei Federației Ruse exact când rușii fac pregătiri asidue pentru sărbătorirea cu fast a Zilei Victoriei, de la 9 Mai. Cu o zi mai devreme, Ucraina atacase cu succes un depozit militar din Peninsula Crimeea. Ucraina nu a revendicat atacul cu dronă asupra Kremlinului. Doar Rusia l-a arătat pe Putin că este viu și nevătămat, având programate mai multe întâlniri în acea zi. Ce-i drept, nu au fost filmări video, ci niște imagini fotografice care puteau fi făcute cu mult înainte.

ORDONANȚA AUSTERITĂȚII SE AMÂNĂ! OARE, SINE DIE? Nu ne-am fi așteptat ca în ședința de guvern de ieri să se adopte Ordonanța Austerității, despre care s-a vorbit mult în ultima vreme. Unul dintre motive ar fi că este așteptat un raport-analiză din partea Ministerului Finanțelor Publice, despre care aflăm că mai întârzie cel puțin o săptămână, iar mult trâmbițata Ordonanță a Austerității să apară pe 15 mai. Dacă va apărea. Să nu uităm, totuși, că suntem în an preelectoral, iar anul viitor – 2024 – va fi an electoral cu vreo cinci rânduri de alegeri. ȘI este greu de presupus că îndrăznește vreun partid din actuala coaliție de guvernare – PSD, PNL și UDMR – să ia măsurile despre care, pe surse, s-a grăit că vor fi incluse în Ordonanța Austerității!

CÂCIU ÎL CONTRAZICE PE CIUCĂ! S-a bătut multă monedă (deși poate fi vorba și de o monedă falsă!) despre supraimpozitarea veniturilor la stat, mai mari decât venitul net al Preș. Klaus Werner Iohannis. Apoi, cei mai cu scaun la cap și-au dat seama că nu poate fi laută o asemenea măsură numai asupra veniturilor obținute în sistemul bugetar, ci ar trebui supraimpozitate și veniturile din sectorul privat. Ba alții, mai deștepți, susțin că termenul de supraimpzitare este folosit incorect. Din moment ce nu se referă la un venit ilicit ori la un venit excesisv. Corect ar fi o impozitare progresivă, dar nici pentru așa ceva nu există suficient curaj sau sânge în instalații.

E foarte posibil ca să fie vorba de amăgirea populației și nu se vor introduce taxe și impozite noi în anul 2023 și, cu atât mai mult, nici în anul electoral 2024! Iar în vreme ce prim-ministrul României, Nicole Ciucă, se întreabă dacă-i bine să introducă supraipozitarea și în mediul privat, nu doar la stat, iată că există și alte opinii. Așa, de pildă, Adrian Câciu, ministrul Finanțelor Publice, le răspune jurnaliștilor: „Cine v-a zis de supraimpozit?”

BĂTAIE PE POSTUL DE MINISTRU AL FINANȚELOR! Și totuși, despre România se știe că are aproape 30% economie subterană necontrolată. De aceasta de ce nu se ocupă nimeni?

Se știe că, în toate guvernele, unul din posturile de ministru-cheie este acela de Ministru al Finanțelor Publice. La rocada premierilor, acest minister va reveni pretinsului PNL. Și e o bătaie mare pe ciolan. Preș. Klaus Werner Iohannis vrea să-și mențină controlul și asupra posibilului Guvern Ciolacu, propunându-l ca ministru pe consilierul prezidențial Cosmin Marinescu. Rămâne dacă pretinsul PNL va fi de acord, mai ales că osul de ros și-l mai doresc Sebastian Burduja, Lucian Heiuș (actualul lamentabil șef al ANAF) și fostul ministru de Finanțe Alexandru Nazare.

ION PREDOȘANU