Motto: „Cuvintele care nu sunt urmate de fapte nu valorează nimic.” – Esop

Miercuri, Coaliția de guvernare a avut o ședință pentru a stabili măsuri concrete spre a rezolva grava situație a facturilor la energia electrică. Cum dezbaterile Coaliției PSD-PNL-UDMR s-au prelungit până târziu în noapte, nu a mai avut loc vreo conferință de presă și nici timp de a da un comunicat nu a mai fost. Totuși, televiziuni grăbite s-au repezit să spună cu nu s-a stabilit nimic și se aștepta a doua zi pentru ca Guvernul Ciucă să afle ce-au zis cațele cârtitoare.

Mai înțelept de cât îl crede lumea, Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, și-a văzut de treabă întrucât trebuia să ajungă, a doua zi, adică joi, într-o vizită de lucru la Vicovul de Sus în județul Suceava pentru o întâlnire cu administrația publică locală. Mai ales că se anunța un nou val de refugiați ucraineni și se impuneau noi măsuri pentru găzduirea și ajutorarea acestora.

Abia la Vicovul de Sus, județul Suceava, premierul Nicolae Ciucă a anunțat, la finalul unei întâlniri cu reprezentanții administrației publice locale, că s-a ajuns la un nou acord pe prețurile la energia electrică!

Prim-ministrul Nicolae Ciucă, anunțând noul acord a mai spus că dă o nouă Ordonanță de Urgență a Guvernului, care va stabili prețul maxim permis.

Din câte reiese din declarația prim-ministrului, se pare că pretinsul PNL mizează pe propunerea Partidului Social Democrat!, chiar dacă nu în totalitatea ei.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că, la nivelul coaliției de guvernare, s-a convenit asupra prețului la energia electrică pentru consumatorii casnici în perioada următoare, respectiv, 0,68 le KWh la un consum lunar sub pragul de 100kWh și 0,80 lei/kWh la un consum lunar între 100 kWh și 225 kWh pentru un consum lunar de peste 255 kWh, măsurile fiind aplicabile pentru cel puțin un an, începând cu 1 ianuarie 2023.

Se va aplica, astfel, așanumita semi-reglementare!

„Ieri(adică miercuri, n.m. I.P.) a fost o decizie pe care am luat-o pe marginea unor formate și date de lucru pe care le-am avut, împreună cu instituțiile care lucrează în domeniu și au responsabilitatea pentru tot ceea ce înseamnă sectorul energetic din țara noastră și am convenit că vom continua să asigurăm prețul de 0,68 de lei pentru cetățenii care consumă până la 100 kWh, 0,80 lei pentru cei care consumă până la 255 kWh. Același preț va fi și pentru cei care consumă peste 255 kWh până la acest plafon, dar ce depășește va avea un alt nivel de plată și este luată în calcul acea sumă pe care ați vehiculat-o de 1,3 lei/kWh”, a declarat Nicolae Ciucă, copnform AGERPRES.

El a mai afirmat că pentru IMM-uri s-a stabilit menținerea prețului de 1 leu/kWh, iar pentru marii consumatori – 1,3 lei/KWh. „Urmează ca toate aceste elemente tehnice să fie cuprinse într-un proiect de ordonanță de urgență”, a adăugat Ciucă. Premierul a precizat că măsurile anunțate urmează să fie aplicate pentru cel puțin un an.

„Este foarte dificil să stabilim un ecart de timp atât de mare. Trebuie să vedem că anul acesta am venit cu a treia ordonanță.(…) Este nevoie să avem flexibilitatea necesară să putem să ne adaptăm la toată această dinamică. E important să protejăm cetățenii vulnerabili, este important să ne protejăm IMM-urile și este important să ne protejăm inclusiv consumatorii mari, pentru că, practic, discutăm despre competitivitatea produselor românești care ne asigură menținerea pe piață”, a mai declarat Ciucă.

I-am mai reținut și năduful ministrului Muncii, Marius Budăi, care zicea: „Partenerii noștri de coaliție licitează cu proceentele pensdiilor părinților și bunicilor noștri”(…) „Nu licita viața, nu licita destinul oamenilor și nu licita sărăcia.”

Sper din toată inima să vină rândul unor discuții serioase și pentru pensii, mai ales că adoptarea Legii Bugetului de stat pe anul 2023 se apropie.

ION PREDOȘANU