Ca la noi, la nimeni – Populația României, în continuă scădere!

Motto: „Îmbătrânirea populației României continuă într-un ritm alarmant. Populația rezidentă a depășit 19 milioane de persoane la 1 ianuarie 2024.” – Cotidianul Național

Practic, românii sunt tot mai puțini, de la an la an. Însuși Institutul Național de Statistică (INS) afirmă că „Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat.” Și, cum spuneam, populația României continuă să scadă, arată datele INS. Cei mai mulți români locuiesc la orașe. INBS a mai avertizat că procesul de îmbătrânire demografică s-a intensificat. Și, astfel, sunt tot mai puțini români!

ÎMBĂTRÂNIRE DEMOGRAFICĂ ACCENTUATĂ! Fenomenul de îmbătrânire demografică se acceantuează. Practic se înregistrează 123,8 persoane vârstnice la 100 de tineri sub 15 ani. Revenind la fenomenul de îmbătrânire demografică, despre care aminteam că se accentuează, populație vârstnică de 65 ani și peste depășind cu peste 27,5% populația tânără de 0-14 ani(3.966.000 față de 3.110.00 persoane”, arată INS.

Concret, după domiciliu, peste 12 milioane de români trăiesc în orașe, cu 1% mai puțini decât anul trecut, în timp ce la sate s-a înregistrat o creștere ușoară, de 0,2% față de aceeași perioadă din anul anterior, iar numărul populației din zona rurală depășește cu puțin 9,6% de persoane.

SE REDUCE ȘI POPULAȚIA UNIUNII EUROPENE! Populația Uniunii Europene se reduce și ea mai repede decât se aștepta. 2024 ar putea marca un punct de cotitură în istoria Uniunii Europene, întrucât populația de 448 de milioane de locuitori a început un declin persistent, marcând o scădere fără precedent pe timp de pace, conform previziunilor ONU.

Anul trecut, Eurostat a estimat că populația va atinge un nivel maxim de 453 de milioane de locuitori în 2026. Însă, cifrele din 2023 au fost sub așteptări, relatează Financial Times, deoarece nașterile din Uniunea Europeană au scăzut la niveluri pe care Eurostat nu le prevăzuse pentru încă două decenii, ceea ce sugerează că vârful ar putea fi atins înainte de 2026.

Multe dintre cele 27 de țări membre se confruntă de zeci de ani cu rate de natalitate extrem de scăzute.

CONTINUĂ SCĂDEREA POPULAȚIEI ROMÂNIEI. S-au înregistrat 4.400 de români mai puțini doar în luna septembrie! România înregitrează, în continuare, o scădere a populației, după cum arată ultimele date privind mișcarea naturală a populației pentru luna septembrie 2024. S-au născut 14.185 de copii, în timp ce numărul deceselor a ajuns la 18.617. De unde rezultă un spor natural negativ de 4.432 persoane.

ȘI NATALITATEA E ÎN SCĂDERE! În luna septembrie 2024 față de luna august 2024 s-au înregsitrat certificatele de naștere pentru 14.185 copii, în scădere cu 213(-1,5%).

Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna septembrie 2024 a fost de 18.617(9.811 pentru persoane de sex masculin și 8.806 pentru persoane de sex feminin), mai puțin cu 1.857 decese fațăde luna august 2024, ceea ce reprezintă o scădere de 9,1%(-8,8% persoane de sex masculin și – 9,4% persoane de sex feminin), după cum arat datele publicate luni de către INS.

ION PREDOȘANU