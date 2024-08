Ca la noi, la nimeni – PNL și USR – campioane la cheltuirea banilor publici!

Motto: „E o continuare logică să caute să pună pumnul în gură libertății de expresie, au făcut-o și în timpul pandemiei, o fac și cu o mare parte a presei. Vor să interzică tot ce nu pot controla.” – George Simion, președintele AUR

Nu este nicio noutate că partidele de la guvernare folosesc mulți bani publici pentru publicitatea lor și campaniile electorale ale fiecăruia dintre ele. Atât PSD, cât și pretinsul PNL se străduiesc, pe cât pot, să împiedice creșterea în sondaje a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Al cărei președinte, George Simion, nu prea are acces la majoritatea posturilor de televiziune din România.

MARCEL CIOLACU A FĂCUT ANUNȚUL MULT AȘTEPTAT: VA CANDIDA LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE! Este clar, începând de ieri, dinaintea orelor prânzului, că, după lungi ezitări, președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, și-a luat inima-n dinți și le-a spus colegilor de partid că va candida atât la președinția partidului, cât și faptul că își asumă întreaga responsabilitate de a candida la președinția României!

DUPĂ DOUĂ ZILE LA BRUXELLES, MARCEL CIOLACU, REVINE PENTRU CONGRESUL PSD! Miercuri și joi, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, se află la Bruxelles, unde va negocia cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un post de comisar european care-i va reveni României. Dar dacă președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, totodată și prim-ministru al României, s-a gândit să-l propună pe europarlamentarul Victor Negrescu, nu-i sigur că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va și accepta. Cu toate că Victor Negrescu este un europarlamentar extrem de apreciat, fiind declarat și europarlamentarul anului și, în plus, mai deține și o funcție de vicepreședinte al Parlamentului European, totuși, nu-i exclus ca doamna președinte al Comisiei Europene să dorească pentru postul de comisar european ce-i revine României, o femeie! În acest caz, ca soluție de rezervă, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu s-a oprit asupra doamnei Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii.

Marcel Ciolacu are încă o misiune și mai grea. El ar dori să convingă înaltele foruri europene să accepte ca România, aflată într-un cumplit deficit bugetar (de peste 52%!), să ajungă la deficitul bugetar anual de 3% în 7 ani, și nu în patru, așa cum ne impune, deocamdată, Comsia Europeană!

RISIPA BANILOR PUBLICI: CAMPIOANE PNL ȘI USR! Despre modul în care pretinsul Partid Național Liberal își permite să arunce pe apa sâmbetei mai bine de 4 milioane de euro, fără TVA, atâta cât reprezintă costurile cu cele 400 de panouri publicitare împrăștiate prin toată țara cu copertele cărții încă nelansate: „Un ostaș în slujba țării”, într-o exprimare pleonastică, am mai scris. Cartea pe care n-a văzut-o nimeni a fost scrisă, până la urmă, de consilierii străini ai președintelui pretinsului Partid Național Liberal și președinte al Senatului. Ostașul poznaș cheltuiește cele peste 4 milioane de euro din bani publici într-o acțiune privată, pe copertele viitoarei cărți apărând portretul domniei sale, titlul „Un ostaș în slujba țării”, numele domniei sale ca general în rezervă al Armatei României.

Ce nu se știe este dacă cheltuirea banilor publici se justifică, pe cele două coperte neapărând și însemnele pretinsului Partid Național Liberal, cum spuneam. Și ce va face dacă, cu toată risipa de bani publici, președintele pretinsului Partid Național Liberal, Nicolae Ciucă nu va intra în turul doi al alegerilor porezidențiale? Pe surse, se zice că, în acest caz, PNL îl va susține pe „independentul” Mircea Geoană. De văzut!

De când s-a proțăpit în fruntea USR (Uniunea Sabotați România!), numita președintă de partiduleț – Elena Lasconi (deși, se pare, că o cheamă Laszcony!, n.m. I.P.) are un tupeu greu de imaginat. La propunerea venită din partea președintelui pretinsului Partid Național Liberal, Nicolae Ciucă, de a crea un pol de dreapta care să-l susțină pe Ciucă, madam Elena Lasconi a afirmat că ea este liderul dreptei (deși, se știe, USR face parte din stânga stângii, fiind un partiduleț progresist!).

„CURAT MURDAR”, ELENA LASCONI! Totuși, USR a alocat peste 1,5 milioane de euro, fără TVA, pentru afișele publicitare și panourile cu Elena Lasconi. În plus, USR a mai dat din banii publici alocați partidului peste 442.000 de euro în luna iulie și la fel, cam 460.000 de euro, în luna august. Plus că 25.000 de euro se duc către o firmă de consultanță, ce o sfătuiește pe Elena Lasconi în campania ei de candidată la alegerile prezidențiale. ”Curat murdar!”, ar zice un personaj al celebrului scriitor și comediograf Ion Luca Caragiale, contemporanul nostru.

ION PREDOȘANU