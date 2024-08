Ca la noi, la nimeni – Pe prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a luat gura pe dinainte!

Motto: „Adevărul este întotdeauna la mijloc.” – Proverb românesc

Gândul din motto-ul de astăzi mai înseamnă și altceva. Este și despre precauție în acceptarea argumentelor părților. Reiau mica poveste a întâlnirii de taină, la care-au participat mai mulți politicieni, dar la care – ca din întâmplare – prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, totodată și președinte al Partidului Social Democrat se afla la o masă oferită de celebrul jurnalist Marius Tucă, care-și serba ziua de naștere, pe 29 iulie, chiar în Ziua Imnului Național al României.

CIOLACU ȘI GEOANĂ, CA DOI PRIETENI VECHI! Ca să vezi, minune mare, așezați față-n față, la aceeași masă, doi posibili candidați la alegerile prezidențiale din acest an. Mă refer, evident, la Marcel Ciolacu din partea social-democraților, și la Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, dar și el un foarte probabil candidat independent la alegerile prezidențiale. Ce-i drept, Ciolacu și Geoană s-au mai înțepat, uneori, de ziceai că sunt la cuțite. Când colo, nici vorbă de așa ceva. Mircea Geaonă îi recomanda lui Marcel Ciolacu să nu se preocupe de ce face el la NATO, ci să-și vadă de treaba lui la Guvern. Unde, ce-i drept, sunt destule neîmpliniri. De partea cealaltă, Marcel Ciolacu se rățoia la Mircea Geoană, numindu-l angajat al NATO, și că este „de noaptea minții” ca un angajat al NATO să-i ceară socoteală unui prim-ministru al unei țări membru al Alianței Nord Atlantice. Pentru ca mai târziu să-și aducă aminte că „independentul” Mircea Geoană a fost președinte al Partidului Social Democrat mai mulți ani decât dumnealui! Oricum, e ușor de bănuit că, fiind membri ai aceluiași partid, se aflau în relații de amiciție. Și nu se înțepau ca acum.

OPINII DIFERITE DESPRE CE AU DISCUTAT CEI DOI. Întrebat, la postul de televiziune DIGI 24, cam despre ce-au discutat la masa unde-au participat, de ziua de naștere a unui gazetar și om de televiziune celebru, cum este Marius Tucă, mai diplomat, Mircea Geoană a dat-o pe glumă. „De câte ori se întâlnesc doi români, desigur, discută despre politică și despre fotbal”. A lăsat de înțeles că nu vrea să fie membru de partid și, fiind diplomat de carieră, n-a mai continuat cu alte amănunte.

La o primă declarație, Marcel Ciolacu a spus că subiectele predilecte au fost cele recunoscute și de Mircea Geoană, dar au vorbit și despre înot. Așa cum declarase și un alt fost președinte al Partidului Social Democrat, și fost prim-ministru al României, Victor Ponta, Marcel Ciolacu și Mircea Geoană s-au ridicat în picioare la intonarea imnului de stat al României în onoarea talentatului înotător David Popovici, care, în acea seară, a câștigat Medalia de Aur pentru România la proba de 200 de metri liber, prima medalie olimpică la înot câștigată de un bărbat din România.

Totuși, la o altă întrebare-interpelare din partea unui jurnalist, desigur, Marcel Ciolacu, a răspuns insistentului care-a vrut să știe ce s-a discutat despre politică între el și Mircea Geoană, că „nu s-a ajuns la negocieri!”. Ceea ce ar însemna că acestea nu sunt excluse.

MIHAI TUDOSE NU VREA COMISAR EUROPEAN. Vizat de către președintele Partidului Social Democrat și prim-ministru al României, Marcel Ciolacu, pentru a fi propus să ocupe o funcție de comisar european, vicepreședintele PSD, europarlamentarul Mihai Tudose, l-a refuzat pe Marcel Ciolacu. Și are, ca de obicei, și răspunsul la el. Dacă ar accepta și ar deveni comisar european pentru economie, Mihai Tudose va fi obligat să demisioneze din partid.

Dar Marcel Ciolacu nu rămâne descoperit și are mai multe variante pentru un posibil post de comisar european. Prima propunere i-o va face europarlamentarului Victor Negrescu, care este și vicepreședinte al Parlamentului European! De văzut.

ION PREDOȘANU

P.S. CU OCHII PE SPERANȚA DEVENITĂ CERTITUDINE, ÎNOTĂTORUL – DAVID POPOVICI! Noaptea trecută, după orele 23:00, Eroul României de la Olimpiada de la Paris, David Popovici, medaliat cu Aur la proba de 200 m liber, s-a luptat pentru o medalie la proba regină a înotului – cea de 100 m liber! (Ion Predoșanu)