Ca la noi, la nimeni – Opoziția a luat foc, acuzând înțelegerea ocultă PSD-PNL!

Motto: „Buturuga mică răstoarnă carul mare.” – Proverb popular

Iar și-a băgat Necuratul coada și, imediat după înțelegerea „ocultă” dintre liderii Coaliției de guvernare – Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă -, privind stabilirea noilor date ale alegerilor prezidențiale și a celor parlamentare, în urma ședinței Coaliției de guvernare au sărit ca arși, mai ales liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, și candidata independentă la alegerile prezidențiale, Ana Birchal. Amândoi au vorbit joi, după anunțarea datelor alegerilor – când românii vor vota trei duminci la rând – ca despre a doua comasare a unor alegeri de care depinde viitorul României!

MINCIUNA CU NEÎNȚELEGERILE DINTRE CIOLACU ȘI CIUCĂ ARE PICIOARE SCURTE! Săptămâni la rând, Coaliția de guvernare se tot reunea fără a se ajunge la vreun acord privind datele alegerilor prezidențiale: Ba mai mult, prin luna martie s-au anunțat cele două tururi de scrutin: pe 15 septembrie turul unu și pe 29 septembrie, turul al doilea. Mai apoi, într-o „neînțelegere” perfectă și extrem de bine regizată parcă uitaseră de celebra Coaliție „Nicu și Marcel”. Încă de prin luna mai, marii fanfaroni ai pretinsului PNL – Adrian Cozma, deputat de Satu Mare, cu mamă unguroaică, cerea nici mai mult, nici mai puțin, scoaterea PSD de la guvernare, care zice pe șleau: „Noi i-am adus, noi să-i dăm afară din Guvern!” – se luau după parodia de ex-prim-ministru al României, Florin Cîțu, cel ce afirma ritos că PNL pierde dacă mai merge alături de PSD. De stabilitatea pe care o tot peroraseră uitaseră cu toții.

Că și-au aruncat vorbe grele, ba chiar injurii ce veneau cu deosebire dinspre pretinsul PNL, ce să mai vorbim. Și din toată cearta asta mimată și bine regizată ne-am pomenit cu alegerile locale comasate cu cele europarlamentare – țineți-vă bine, la ultimele au mers chiar pe liste comune! – câștigate cu 48% de Alianța PSD-PNL, adică pentru fraieri „dușmani dar prieteni la cataramă (că Viorel Cataramă, ca vechi și adevărat liberal tună pe la televiziuni contra PSD, dar vezi Doamne, pentru interese oculte și grupuri de interese merită să mențină atât la guvernare, cât și în zilele alegerilor Alianța contranaturii, cum mai este numită Alianța PSD-PNL!).

DATELE NOILOR ALEGERI COMASATE. Nu doar la Ziua Statelor Unite ale Americii (pe 4 iulie, dar sărbătorită în avans, pe 3 iulie, în Grădina Ambasadei SUA), Preș. Klaus Werner Iohannis s-a întâlnit și cu prim-ministrul româniei, Marcel Ciolacu, dar și cu Nicolae Ciucă, președintele pretinsului PNL și președinte al Senatului României. O păsărică ne-a șoptit că Iohannis, Ciolacu și Ciucă s-ar mai fi întâlnit în taină și joi, pe 4 iulie. Cert este că datele convenite ale alegerilor prezidențiale și ale alegerilor parlamentare par a-i avantaja pe Iohannis și pe Ciucă. Marcel Ciolacu ori n-a avut încotro, ori are de gând să meargă comisar pe probleme economice la Comisia Europeană, de la Bruxelles și nu-i pasă de România și de români!

Așa că, probabil prin Hotărâre de Guvern, joi, s-au stabilit ca alegerile prezidențiale să aibă loc pe 24 noiembrie – turul unu – și pe 8 decembrie turul al doilea. Între aceste date, românii mai sunt chemați la vot și pe 1 Decembrie 2024, care este și Ziua Națională a României, dată la care se va vota pentru alegerile parlamentare.

OPOZIȚIA FACE PLANURI SĂ SCAPE DE PSD ȘI DE PNL! Cine a avut falsa impresie că în Coaliție a existat scandal se înșeală amarnic. Tandemul Nicu și Marcel lucrează în continuare, dar nu pentru binele românilor, ci pentru interesele lor. Iată că imediat ce s-au anunțat datele alegerilor, Nicolae Ciucă s-a și repezit să spună cu 1 Decembrie este o dat ca oricare alta și oamenii trebuie să meargă la vot. E puțin cam antiromânesc acest mesaj, prin care românii nu au voie, vezi Doamne, să-și sărbătorească Ziua Națională, că să iasă la vot ca să consfințească lunga perioadă nedemocratică de când România este cârmuită, prin rotație, de cuplul Nicu și Marcel. Ba mai mult, Nicolae Ciucă ne amenință că după alegerile parlamentare se reface Alianța PSD-PNL și tandemul Nicolae Ciucă-Marcel Ciolacu. Asta ne mai trebuia! De nivelul de trai scăzut și sărăcirea populației nu mai vorbește nimeni. Nicu și Marcel se văd iarăși la ciolan, să aibă și ei un os de ros!

GEORGE SIMION ȘI ANA BIRCHAL CONTRAATACĂ! Cel mai vehement și vocal ni s-a părut liderul AUR, George Simion, care cere imperios unirea opoziției ca să scăpăm de o guvernare PSD-PNL-UDMR, astfel încât cele trei partide care s-au înfruptat din averea țării după Marea Învălmășeală din Decembrie 1989 să nu mai facă 50% împreună la alegerile parlamentare!

Dar ce-a mai critică la adresa datelor alegerilor prezidențiale a fost Ana Birchal, cea care i-a acuzat dur pe cei din PSD și PNL, ea anunțându-și candidatura la alegerile prezidențiale din 2024 încă de acum un an și jumătate. Și după discursul ce l-a avut joi la emisiunea DECISIV a Antenei 3 CNN, domnia sa chiar merită să devină prima femeie președinte al României. Cum la fel, oficial și-a anunțat candidatura la alegeriler prezidențiale și Bunul Român George Simion.

Rămâne de văzut care dintre cei doi: Ana Birchal ori George Simion va fi buturuga mică în stare să răstoarne carul mare. Adică înțelegerea ocultă dintre Nicu și Marcel!

ION PREDOȘANU