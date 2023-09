Ca la noi, la nimeni – Nimic despre austeritate în pachetul de măsuri fiscale!

Motto: „Ura nu este niciodată învinsă de ură. Numai dragostea poate învnge ura. Aceasta este o lege eternă.” – Din Învățătura lui Budha

Și marți, adică ieri, a continuat protestul cu zeci de bugetari la Ministerul Finanțelor, nemulțumiți că este posibil să li se mai taie din sporurile cu care își rotunjesc veniturile și așa destul de mari, în comparație cu alte categorii de bugetari. Ei amenință că vor bloca plata salariilor și pensiilor la nivelul întregii țări. Deși, ei înșiși recunosc că nu pot declanșa greva generală!

SUNT PRINȘI ȘOFERI DROGAȚI. CINE LE VINDE DROGURILE? Pe șosele se petrec zilnic accidente și mor oameni nevinovați. De la accidentul petrecut pe malul Mării Negre, între Mangalia și stațiunea 2 Mai, în care un șofer tânăr, de numai 19 ani, drogat a intrat într-un grup de pietoni ce mergeau pe marginea șoselei ce nu avea trotuar, soldat cu doi morți și vreo 5-6 răniți, parcă s-au înmulțit cazurile în care șoferii drogați fac victime.

Un fost șef în Poliția Română, ce a condus Brigada de combatere a criminalității organizate, pe numele lui Constantin Păun, a mai făcut un accident mortal. Cosmin Păun, adică șoferul găsit drogat, a fost cândva Șeful de Cabinet al ex-ministrului de Interne Gavril Dejeu. El a mai fost și decorat, în anul 2026, de președintele Klaus Iohannis, cu ordinul Steaua României, în grad de Cavaler. Din păcate, cum spuneam, se înmulțesc cazurile când șoferii drogați, tineri dar și vârstnici fac victime pe șoselele României. Totuși, consumatorii de droguri mai sunt prinși. Nu s-a găsit răspuns la întrebarea: De ce nu sunt prinși și distribuitorii sau vânzătorii de droguri?

VOR FI NOI TAXE ȘI IMPOZITE? Un document oficial cuprinzând cele 44 de măsuri fiscal-bugetare despre care se zice că le-ar pregăti Guvernul Ciolacu nu a apărut. Pe surse, au apărut și la urechile noastre unele informații privind aceste măsuri, unele chiar din gura ministrului Finanțelor, Marcel Boloș. Totuși, așa cum am mai spus, un document oficial nu a fost dat publicității!

Liberalii sunt la fel de schimbători precum vremea. Se întâmplă, adesea, ca astăzi să sună una și mâine s-o dea la-ntors. Așa a fost cazul duminică, zi în care se zice că ar fi țipat la președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, ba ar mai fi și bătut cu pumnul în masă cerând ieșirea de la guvernare. Luni s-au schimbat la față și, amenințați că, dacă nu se supun, vor fi excluși din partid, promițând majoritatea că vor vota asumarea răspunderii de către Guvernul Ciolacu în Parlamentul României.

Calm, Președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciucă, a gestionat bine situația. Chiar dacă se zice că sunt vreo trei-patru tabere în PNL care-l vor detronat.

Și mai calm, Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, merge mai departe și spune despre pachetul de măsuri fiscal-bugetare, sau de taxe pe înțelesul tuturor, că: „Nu-l vom trece noaptea pe furiș! Vor fi minimum 24 de ore în care se depun amendamente. Totul va fi cât se poate de transparent,” și, de asemenea, că: „Veți vedea în două-trei zile tot pachetul”.

„Continuăm să scriem actul normativ. Pe urmă, va fi pus în transparență, cum este normal. Până la finalul lunii terminăm tot circuitul, inclusiv asumarea răspunderii. Să vedem dacă mai este nevoie de anumite ordonanțe de completare”, mai spune Marcel Ciolacu.

El nu vrea să detalieze elementele din proiectul convenit, deocamdată, în coaliție.

NIMIC DESPRE AUSTERITATE! „Am așteptat și am vorbit despre așa-spusa austeritate, dar eu nu am văzut în actul normativ că o să crească salariile și nu e nicio austeritate. România a învățat din fosta criză, când s-a făcut o greșeală majoră tăind salariile la români. Cu adevărat, unii care au totuși salarii foarte mari în sistemul bugetar nu pot beneficia și de vouchere de vacanță la fel ca și cei aproape 1,6 milioane de români care au salariul minim pe economie. Nu am văzut nimic de austeritate”, a mai adăugat, marți, Marcel Ciolacu.

