Ca la noi, la nimeni – Neînțelegeri în Coaliție, pe banii care nu există!

Motto: „A ajunge la sapă de lemn.” – Zicală românească

Expresia, pe care am ales-o drept motto, înseamnă a se ruina, a-i merge rău de tot. Unul dintre progresele omenirii este trecerea de la sapa de lemn la sapa de fier, care a însemnat, la acea vreme, trecerea la un mod mai ușor și mai eficient de cultivarea pământului și, deci, o recoltă mult mai bună care aducea un plus de bogăție. Cei care își permiteau o sapă de fier erau mai înstăriț, fierul fiind mai scump decât lemnul. Întoarcerea la sapa de lemn era, din acest motiv, un simbol al sărăcirii. Lecția financiară este simplă: prudență financiară.

PROTESTATARII, ÎN MARȘ PRIN CAPITALĂ. Așa cum se anunțase încă de săptămâna trecută, încă de luni, reprezentanți a cel puțin 28 de federații sindicale componente ale Confederației Blocul Național Sindical (BNS), condus de Dumitru Costin, să fi fost vreo două-trei mii de protestatari, s-au strâns dis-de-dimineață în fața Guvernului, mai exact în Piața Victoriei. Oamenii și-au scandat păsurile, fiind nemulțumiți de suprataxarea muncii în România, mai abitir decât în Uniunea Europeană, susținând că s-au săturat să fie „cobaii fiscali ai Europei”!

Apoi s-au deplasat, supravegheați de forțele de ordine, spre ministerul Economiei, al Muncii și al Finanțelor. Ei trag nădejde să fie chemați la negocieri până cel târziu în 6 iunie și să cadă la o înțelegere cu Guvernul. Altfel, polițiștii și jandarmii amenință că nu vor participa la alegerile din 9 iunie, când sunt programate alegerile locale și europarlamentare.

UITE SISTEMUL PATRIOT PENTRU UCRAINA, NU-I SISTEMUL PATRIOT (SINGURUL FUNCȚIONAL!) PROMIS DE IOHANNIS LUI JOE BIDEN. Preș. Klaus Werner Iohannis, de fapt, nu a promis nimic, spunându-i președintelui american Joe Biden adevărul. Că dintre sistemele Patriot cumpărate din Statele Unite ale Americii, doar unul este funcțional, iar alte șase nu. În plus, a zis că trebuie să meargă în țară, adică în România, și să discute cu cei care pot decide. În plus, să vedem ce primim la schimb! Așa, de pildă, ministrul Apărării, Angel Tîlvăr are rețineri și nu ar vrea ca România să rămână neapărată de sistemul antirachetă Patriot, singurul funcțional pe care-l avem. Și ar mai fi de discutat și obținut aprobarea CSAT, singurul organism care poate lua decizii în acest sens!

S-A PROMIS CREȘTEREA SALARIULUI MINIM PE ECONOMIE, DAR NU SE POATE! Cum se știa că de luni începe un val de proteste, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, s-a grăbit și a anunțat o creștere a salariului minim pe economie la 3.700 de lei, de la 1 iulie 2024.

Ieri, de la ora 13:00, a avut loc o ședință a Coaliției de guvernare PSD-PNL și decizia a fost că situația creșterii salariului minim pe economie se va discuta după alegerile din 9 iunie. Nu știm dacă PNL este partidul care s-a opus. Cert e că deficitul public din PIB a tot crescut, depășind 50% din Produsul Intern Brut. E clar că România cheltuiește mai mult decât produce. Din iunie ar trebui mărite salariile celor din Educație cu 7%, ale celor din Sănătate cu 20%, iar de la 1 septembrie ar exista obligația intrării în vigoare a recalculării pensiilor.

Una peste alta, ar putea fi posibilă și varianta că nu sunt bani! Iar acesta să fie motivul amânării și rediscutării creșterii salariului minim pe economie la 3.700 de lei.

ION PREDOȘANU