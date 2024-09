Motto: „Un câine nu este considerat un câine bun pentru că latră bine, așa cum nu este considerat om bun doar pentru că vorbește bine.” – Budha

Ce-i drept, fostul Secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, își calculează foarte bine pașii. Este un om foarte cult, diplomat de carieră, bun vorbitor de limba engleză și, după cum singur recunoaște, a fost ajutat și de divinitate. Mă rog, ca să devină Secretar general adjunct al NATO, vreme de cinci ani, cu două prelungiri de mandat, și decorat marți cu Ordinul NATO Serviciul Merituos de către însuși Jens Stoltemberg, Secretarul General al NATO, la o festivitate ce a avut loc la sediul NATO din Bruxelles, cu participarea tuturor ambasadorilor străini acreditați la NATO, plus soția și cele două fiice ale domniei sale este cam tot ceea ce și-ar fi dorit el în viața de până acum.

LUNI, LA BRUXELLES. MARȚI, ANUNȚAREA CANDIDATURII LA PREZIDENȚIALE, LA BUCUREȘTI. Devenit liber, fără alte obligații față de NATO, Mircea Geoană și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din România. Omul nu-și permite să aibă timpi pierduți, mai ales că are de strâns 200.000 de semnături necesare la depunerea candidaturii sale pentru Palatul Cotroceni.

A cam deranjat modul în care încă se pretinde candidat „independent”, chiar dacă domnia sa a fost Ambasador în Statele Unite ale Americii, ministru de Externe al României, candidat la Președinția României și prin alte locuri, toate din partea Partidului Social Democrat.

ACUZA SUPREMĂ, ÎN BĂTĂLIA PENTRU COTROCENI – IPOCRIZIA! Acum, nu-i nicio noutate că liberalii i-au acuzat pe social-democrați de ipocrizie, și, după știința mea, nici liderii Partidului Social Democrat nu s-au lăsat mai prejos, considerându-și colegii de Coaliție tot ipocriți.

Candidatul Partidului Social Democrat la prezidențiale, Marcel Ciolacu, a lansat mai multe atacuri la adresa viitorului său contracandidat în cursa pentru Cotroceni, Mircea Geoană. Ciolacu l-a acuzat pe Geoană de ipocrizie! Extrem de șiret, Marcel Ciolacu i-a făcut o descriere laudativă, plină de adjective meritate lui Mircea Geoană. Ce l-o fi apucat pe Marcel Ciolacu acuza cu ipocrizia, nu-mi dau seama. Poate că Marcel Ciolacu are motivele lui să-l atace pe Mircea Geoană și înclin să-i dau dreptate că Mircea Geoană nu-i ceea ce se numește un candidat „independent”. Dar de ce să ajungă la un cuvânt atât de dur precum ipocrizia?!

ION PREDOȘANU

P.S. CIOLACU A AMÂNAT ȘEDINȚA DE GUVERN! Ședința de Guvern de miercuri avea două proiecte importante de dezbătut, ambele în domeniul pensiilor. Probabil pentru turbulențele create de apariția în lupta pentru Palatul Cotroceni a lui Mircea Geoană, Marcel Ciolacu s-a văzut obligat să amâne ședința Guvernului cu șapte ore (Ion Predoșanu).