Ca la noi, la nimeni – Masacrul din Serbia, semnal de alarmă și în România!

Motto: „Cine vrea să capete un răspuns la problema răului, așa cum se pune azi, are nevoie, așadar, în primul rând de o cunoaștere temeinică de sine, adică o cunoaștere cât se poate de bună a totalității sale. Trebuie să știe fără menajamente de cât bine și de câte fapte rușinoase este capabil și să se ferească s-o ia pe una drept reală și pe cealaltă o iluzie ca posibilitate, ambele sunt adevărate și el nu va scăpa de nici una nici de cealaltă dacă – așa cum ar trebui s-o facă de fapt de la sine – vrea să trăiască fără a se minți și fără a se amăgi pe sine.” – Carl Gustav Jung

Aproape ca din senin, miercuri, la o școală din plin centru capitalei Serbiei, s-a petrecut un masacru greu de imaginat, produs de un elev de numai 13 ani. Care a intrat în școală înarmat cu două pistoale, având mai multe încărcătoare pline cu gloanțe. Plus un rucsac în care mai avea patru sticle cu cocktailuri Molotov.

CEL MAI MARE MASACRU DIN ISTORIE. Și nu era un elev oarecare, ci unul foarte bun la învățătură și olimpic la două materii școlare. Tatăl său, culmea, un foarte valoros chirurg pe inimă, îl inițiase încă de la vârsta de 12 ani să tragă cu pistolul, ba chiar l-a dus să tragă împreună la un poligon.

Mai mult, s-a descoperit că elevul își plănuise atacul cu o lună de zile înainte, cu schițe ale școlii, cu intrări și ieșiri. În rest, părea un elev liniștit, conștiincios și nu lăsa deloc impresia că ar putea deveni autorul celui mai mare masacru din istorie. Evident, datorită vârstei de numai 13 ani, el va scăpa de acuzații penale. Arestat a fost doar tatăl lui. Elevul a tras 57 de gloanțe, a omorât cu sânge rece un paznic, o profesoară de limba engleză și vreo 7-8 colegi din clasele a șaptea și a doua.

Masacrul din Serbia, de la o școală din Belgrad, cum spuneam, a creat un uriaș val de durere în rândul familiilor ai căror copii au decedat – vreo nouă la număr – plus că mai sunt și alții răniți, unii în stare gravă.

JALE MARE ȘI CONDOLEANȚE, LA ȘCOALA DIN BELGRAD. Normal, joi, zeci de mii de elevi de la mai toate marile școli belgrădene au mers cu flori și lumânări la acea școală, spre a-și exprima compasiunea față de soarta tragică a colegilor lor nevinovați. Culmea, tot acel elev devenit criminal a alertat poliția, iar mai apoi s-a constatat că nici măcar nu se afla sub influența drogurilor sau a altor substanțe psihoactive.

După valul de durere produs de masacrul de la școala belgrădeană, autoritățile din Serbia, inclusiv președintele țării, Aleksandar Vucic, a cerut ca vârsta de la care un copil poate da naștere la asemenea grozăvii să fie coborâtă de la 14 la 12 ani.

URGENT, LEGILE EDUCAȚIEI SE IMPUN A FI DRESE! Inclusiv în România se cer măsuri urgente, după masacrul din Serbia, pentru ca elevii școlilor românești să fie în siguranță. Din păcate, în Parlamentul României se află în dezbatere Legile educației, „lucrate” pe repede-înainte ca să se poată lăuda Preș. Klaus Werner Iohannis cu programul lui România educată.

Parlamentarii noștri au o mare răspundere, și chiar dacă proiectele de lege marca Ligia Deca, actuală ministresă a Educației și fost consilier prezidențial, sunt slabe, acestea ar mai putea fi îmbunătățite prin amendamente depuse la Camera Deputaților.

INTERNELE ȘI EDUCAȚIA ÎȘI DAU MÂNA PENTRU SPORIREA SIGURANȚEI ELEVILOR ÎN ȘCOLI! Și totuși, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a declarat dispus ca împreună cu Ministerul Educației să propună un proiect de lege care să prevină asemenea grave situații în școlile românești.

La un moment dat, ministrul de Interne, Lucian Bode, a venit cu propunerea ca la intrarea în școli, elevii să fie supuși la un control riguros și la un detector de metale.

ION PREDOȘANU