Motto: „Onoarea nu este numai pe panouri.” – Marcel Ciolacu, președintele PSD

Marți, președintele Partidului Social Democrat și, totodată prim-ministru al României, Marcel Ciolacu, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a domniei sale, Marcel Ciolacu, scria: „Am decis să îmi depun candidatura la Președinția României. Am luat această decizie după ce m-a consultat cu românii, cu familia mea și cu colegii mei de partid. La Congresul de sâmbătă, voi veni în fața românilor cu Planul meu pentru România și le voi cere colegilor mei sprijinul pentru a câștiga alegerile prezidențiale”.

ATACUL LUI CIUCĂ, PROPUNEREA LUI LASCONI. Grăbit precum fata mare la măritiș, președintele pretinsului Partid Național Liberal, Nicolae Ciucă, s-a și repezit să-l atace pe prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, pe motiv că, vezi Doamne, „nu are niciun mandat din partea Coaliției să negocieze vreun post de Comisar european pentru România”. E drept că pretinsul Partid Național Liberal, condus de Nicolae Ciucă, face parte din Coaliție, numai că, tot Ciucă s-a repezit să aibă discuții, zice el, pentru coagularea unei coaliții de partide de dreapta, desigur, care să formeze un Guvern de dreapta după alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024.

Mai cumpătat, Marcel Ciolacu nu i-a dat niciun răspuns. Adică nu l-a băgat în seamă. Doar Mihai Tudose, vicepreședinte al Partidului Social Democrat și europarlamentar, a comentat fără pic de ironie: „Desemnarea Comisarului european este atributul primului ministru!” Bizar, anunțarea candidaturii lui Marcel Ciolacu a fost salutată de Elena Lasconi, președinte al USR (“Uniunea Sabotați România”), care pretinde că acum știe cu cine se va duela în turul doi al alegerilor prezidențiale, din 8 decembrie 2024!

CE FACE MARCEL CIOLACU LA BRUXELLES? Liderul social-democraților din România a plecat miercuri spre capitala Europei și se va întâlni astăzi, joi, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, va discuta cu președinta Comisiei Europene despre posibilul post de comisar european ce-i va reveni României, urmând ca persoana desemnată să fie comunicată până pe 30 octombrie 2024. Nu se știe domeniul de care se va ocupa viitorul comisar european din partea României. Marcel Ciolacu, liderul PSD, și-ar dori domeniul economic, iar Nicolae Ciucă ar vrea un comisar pentru Extindere sau comisar pentru Agricultură. Dar, ce-i drept, mai este mult până acolo și rămâne de văzut ce va reuși Marcel Ciolacu să obțină în urma negocierii de astăzi cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, mai are de negociat o altă problemă și mai spinoasă. Comisia Europeană ne-a somat ca România să se încadreze în ținta de deficit bugetar de 3% în patru ani, iar Marcel Ciolacu are dori să o convingă pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să facă o excepție și să ne permită să ajungem la 3% deficit bugetar în 7 ani!

MEDICI CONTRA MEDICI, ÎN CAZUL SCANDALULUI DE LA SPITALUL SFÂNTUL PANTELIMON. Cele două doctorițe de la Secția ATI a Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon, reținute inițial în scandalul morții suspecte a unui bărbat de 54 de ani, au fost eliberate de către instanță (Curtea de Apel București) marți. Fără a mai fi supuse unui arest la domiciliu sau sub control judiciar. Ba chiar ele ar putea părăsi și România. Culmea, și în aceste condiții, ancheta continuă.

Numai că, în cazul Scandalului de la Secția ATI a Spitalului Sfântul Pantelimon, a apărut un alt scandal cu medici contra medici. Colegiul Medicilor din România (CMR) acuză Consiliul Superior al INML că a luat o hotărâre pripită, neavând niciun specialist sau expert ATI în rândurile lor, motiv pentru care cele două doctorițe au fost reținute inițial.

La rândul lor, legiștii acuză și ei: „Președintele CMR acționează în interes personal și ține seamă numai de alegerile care urmează!”

ION PREDOȘANU

P.S. NICOLAE CIUCĂ, PREȘEDINTE-INTERIMAR AL ROMÂNIEI? Norocosul general în rezervă Nicolae Ciucă, președinte al pretinsului PNL și președinte al Senatului, ar putea candida la alegerile prezidențiale din postura de președinte-interimar al României, dacă actualul Preș. Klaus Werner Iohannis va primi postul de înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru Ucraina, post pe care prima dată la refuzat! (Ion Predoșanu)