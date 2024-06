Ca la noi, la nimeni – Mafia generalilor, atentat la siguranța națională?!

Motto: „În viață, cei slabi se răzbună, cei puternici iartă și cei inteligenți ignoră.”

Albert Einstein

Ce-i drept, mafia generalilor SRI este extrem de murdară, coruptă, pusă pe îmbogățire prin orice mijloace și este greu de presupus că actuala(in)justiție va fi capabilă să-i vină de hac. Nu de alta, dar denunțurile se-nmulțesc și în loc să avem semne palpabile că ancheta în cazul Mafiei generalilor face progrese, murdăriile comise de cei din jurul generalilor SRI, acum în rezervă, – Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Dumitru Cocoru – se înmulțesc și nu se întrevăd șanse să se facă progrese palpabile în rezolvarea acestei anchete.

NICI CSAT-UL NU ARE AC DE COJOCUL MAFIEI GENERALILOR! PENTRU CĂ NU SE VREA! Cel care a sesizat primul că dosarul Mafiei Generalilor SRI este unul de siguranță națională este prim-ministrul României, Marcel Ciolacu. Acela care a cerut ca subiectul, adică tema Mafiei Generalilor SRI, să fie dezbătută la nivelul președintelui României, Klaus Werner Iohannis, și să fie înscrisă pe ordinea de zi a celui mai apropiat CSAT.

Desigur, în principiu, Marcel Ciolacu are dreptate dacă ne-am afla într-un stat de drept și nu într-un „stat eșuat”, așa cum singur recunoaște președintele Klaus Iohannis. Mai ales că și dezbaterea despre situația dramatico-tragică a consumului de droguri s-a discutat într-un CSAT. Urmarea? Nu s-a făcut nimic și nici nu se va face. Președintele Klaus Iohannis „s-a distins” în cele aproape două mandate prin inacțiune și muțenie. Acum este la finalul celui de-al doilea mandat și puterea sa este mai mică decât oricând! El își caută un nou loc de muncă, fiindu-i indiferentă situația drogurilor și Mafia Generalilor SRI, pe care-a moștenit-o de la predecesorul Traian Băsescu, a preluat-o, a cultivat-o și n-a deranjat-o cu nimic.

ALERTĂ LA AMBASADA ISRAELULUI, DE LA BUCUREȘTI. Acolo, unde un bărbat de origine siriană a încercat să intre într-o audiență la care nu a fost primit. Prima informație venită din partea trupelor antitero ale SRI, care l-au imobilizat imediat pe atacator și l-au dus la Secția nr. 14 de Poliție, era că individul periculos ar fi avut asupra lui un Cocteil Molotov și intenționa să atace ușa Ambasadei Israelului, la București. Important este că, prin intervenția trupelor speciale ale SRI, pericolul a fost îndepărtat și omul reținut pentru cercetări la Secția nr. 14 de Poliție a Municipiului București. Mai apoi, s-a spus că atacatorul nu avea niciun cocktail Molotov asupra lui, dar ar fi vrut să-și dea focu în fața ușii Ambasadei Israelului din București.

ADRIAN MITITELU, PATRONUL FC UNIVERSITATEA CRAIOVA FACE DENUNȚURI. CA VICTIMĂ A OAMENILOR LUI COLDEA! El a fost prezent, luni la sediul central al DNA. El a povestit cum a căzut victimă oamenilor din preajma Generalului(r) Florian Coldea, care i-au furat echipa de fotbal și zece milioane de euro. Echipa sa a fost dezafiliată de la FRF, unde avocatul federației era și încă este avocatul Doru Trăilă.

Din cauza intervențiilor brutale și nelegale ale oamenilor lui Florian Coldea, patronul echipei din Craiova – FC Universitatea -, Adrian Mititelu a trebuit să reînscrie echipa în eșaloanele inferioare și s-a chinuit vreo zece ani s-o aducă iarăși în Superligă. Adică, exact acolo de unde a fost dat afară de Mafia Generalilor!

ION PREDOȘANU

P.S. O bătaie a avut loc și între aliații de la guvernare, în localitatea Belciugatele. Cei din pretinsul PNL i-au luat la bumbăcit, înjurat și unul dintre aliații de la PSD a ajuns chiar pe targă, fiind dus la spital.(Ion Predoșanu)