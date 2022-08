Ca la noi, la nimeni – Ipoteze optimiste, ipoteze pesimiste!

Motto: ”Dacă pretinzi că ești bun, lumea te ia foarte mult în serios. Dacă pretinzi că ești rău, ea nu face asta. Aceasta este uimitoarea stupiditate a optimismului.”- Oscar Wilde

În lumea politichiei din România nu se petrec, cel puțin la vedere, evenimente remarcabile. Ne pare rău, dar guvernarea nu izbutește să stăpânească creștere prețurilor, nu doar la energie ci de niciun fel. Totuși, un individ asupra căruia vom poposi în finalul acestor simple note, ba se dă ca fiind în concediu, ba apare la Palatul Victoria și ține o conferință demagogică de presă în care reușește să nu spună nimic și să nu răspundă la nicio întrebare, dintre multele ce i-au fost puse. Este vorba, după cum bănuiți, de numitul Virgil Popescu pe care nu se cunoaște cu exactitate cine-l ține-n brațe.

Până atunci, să remarcăm faptul că președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, s-a hotărât: „Se impune o remaniere până la sfârșitul acestui an.”

CIOLACU NU EXCLUDE UN CANDIDAT LA PREZIDENȚIALE NEMEMBRU PSD! Întrebat marți seara, la Antena 3, dacă și ce miniștri ai PSD vor fi remaniați, liderul social-democrat a declarat că propunerile privind remaniere trebuie să le facă premierul, această misiune fiind atributul său.

„Depinde cum vrem să avem o abordare în politică de acum încolo. Dacă vrem să avem aceeași abordare pe care am avut-o timp de 30 de ani, care nu ne-a adus tocmai lucruri fericite și cred că nu am avut o eficiență guvernamentală pe care ne-o dorim cu toții, dar cred că abordarea corectă este cea pe care o spunem: primul-ministru este cel care vine și face propuneri”, a spus Marcel Ciolacu.

Acesta susține că PSD și PNL, dar și premierul au monitorizat fiecare ministru din actualul Guvern.

Chestionat dacă este necesară o remaniere, Ciolacu a răspuns: „Din punctul meu de vedere se impune până la sfârșitul anului să fie o remaniere.”

Președintele Partidului Social Democrat a mai adăuat că partidul său nu va pierde viitoarele alegeri prezidențiale, iar candidatul va fi stabilit prin alegeri interne, nefiind exclusă includerea pe listă a unor personalități din afara formațiunii.

„Nu mai există cutuma în PSD că președintele partidului este automat și candidatul la Președinție. Aș vrea să lămuresc colegii mei, să avem o deschidere și mai mare în cazul în care avem o personalitate care nu este în partid, să poată să candideze în alegerile interne din interiorul partidului, Vor fi alegeri, vom modifica statutul și aici am picat de acord cu colegii mei, vor fi alegeri cu fiecare organizație pentru candidat. E posibil să fie mai multe personalități. Nu voi face greșelile pe care le-au făcut ceilalți președinți ai PSD.

De patru ori, PSD a pierdut aceste alegeri. Nu vom mai pierde aceste alegeri cu PSD, vom ieși din acea logică ce a dus la pierderea alegerilor”, a declarat Ciolacu.

În ceea ce privește preluarea funcției de prim-ministru anul viitor, în luna mai, liderul PSD a dat asigurări că rotația se va produce și că PSD va avea funcția de prim-ministru.

PROSTIE ORI REA INTENȚIE?! Cum era de așteptat, ministrul Energiei, Virgil Popescu, ia castane din toate părțile. Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, afirmă că PNL trebuie să-și asume că liberalizarea pieței energiei a fost o greșeală. Gabriel Zetea a pus o întrebare, nu a dat cu parul: „Îl întreb pe Virgil Popescu, liberalizarea din energie a fost o prostie sau rea intenție?”

Gabriel Zetea spune cu argumente, asupra cărora nu mai insist, că liberalizarea din energie trebuie suspendată pentru un an sau doi, până în momentul în care situația se reglează.

VIRGIL POPESCU SFIDEAZĂ PRESA! Într-un mesaj preluat pe pagina de Facebook a PSD, deputatul Mihai Weber l-a acuzat de „incompetență” pe Virgil Popescu. Care Virgil Popescu a susținut miercuri, la Palatul Victoria, o conferință de presă în care-a tot fost întrebat în legătură cu demisia sa.

Efectiv, el n-a răspuns la nicio întrebare și s-a mărginit la gogoși liberale, iar despre demisie a zis: „E prea mult! E prea mult! Conu’ Virgil Popescu nu repetă obsesiv acest reproș referitor la scumpirile din energie, ci la propria demisie.

ION PREDOȘANU