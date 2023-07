Ca la noi, la nimeni – Iohannis: ”Rușinea națională cu azilurile groazei!”

Motto: „Numai răul poate merge până la marginile sale și domni absolut”. – Albert Camus

Traversăm o perioadă gravă, în care după scandalurile cu tratamentelor inumane la care au fost supuși bătrânii din azilurile de la Voluntari și Afumați, bătuți, nemâncați, fără tratamente medicale corespunzătoare, cu pensiile furate și cu apartamentele însușite ilegal de mârșavii patroni ai acestor aziluri. De vineri, Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, nu mai are liniște. S-a lucrat non-stop, cu ședință de Guvern inclusiv duminică, cu videoconferință cu prefecții din județele țării și cu dispoziția ca toate azilurile de bătrâni și casele de asistență socială pentru copiii cu dizabilități să fie controlate la sânge!

CONTROALE CU ÎNCENITORUL. Până marți, toate acestea se impuneau a fi controlate, fiind peste 5000 de așezăminte de acest fel pe tot cuprinsul țării. Doar că, marți după amiază fuseseră numai vreo 400 de aziluri controlate, s-au dat amenzi, 22 au fost suspendate și 4 dintre ele chiar închise!

Culmea este că și județul Gorj are câteva cazuri negative. Așa, de pildă, autoritățile nu știu(ori se prefac că nu știu!) unde au fost relocați bătrânii și pacienții – scoși prin vie – de la Țicleni. Situația neobișnuită din Gorj are confirmarea Prefectului județului, Iulian Popescu.

Dacă ne aducem aminte de incendiul de la Colectiv, despre care și primarul de atunci și de acum – după ce Înalta Curte de Casație și Justiție l-a eliberat din pușcărie, mă refer la Cristian Popescu-Piedone susține că, în opinia lui, n-a fost o treabă curată(aceasta fiind și convingerea mea), ei bine, imediat s-a stârnit un mare miting de protest în Piața Universității, cu lume indignată, cu rude, cu prieteni ai celor ce muriseră la Colectiv. Ciudat, de această dată, n-a protestat chiar nimeni. Și este greu de presupus că bătrânii umiliți nu aveau chiar nici măcar unul aparținători sau neamuri. Mai mult, despre o tânără cu handicap se zice că ar fi fost obligată de rude să facă videochat!

REACȚII VIRULENTE ALE PREȘEDINTELUI IOHANNIS. Deși se află pentru două zile la Summit-ul NATO de la Vilnius, în Lituania, Preș. Klaus Werner Iohannis, s-a exprimat în termeni cumpătați dar cu virulență despre cazurile și necazurile azilurilor de bătrâni din România. Vom spicui câteva dintre afirmațiile sale: „Trebuie tăiat răul din rădăcină. Cine a știut și n-a făcut nimic trebuie pedepsit. Inclusiv greșelile politice sau morale se impun a fi pedepsite”. Președintele Iohannis îl îndeamnă pe Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, să ia măsuri politice.

Iohannis cere demiteri: „Vinovați sunt toți cei care au știut și nu au făcut nimic.”(…) „Cum să ne imaginăm că aceste aziluri funcționau fără știrea autorităților!” Întrebat și despre demisia miniștrilor, președintele Iohannis a declareat: „Trebuie găsiți cei cu decizie politică, să aibă curaj. Să ia decizii politice.”

Atacat din toate părțile, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marius Budăi, a zis: „Nu contează demisia mea. Important este ce facem de acum înainte. Mi-aș dori ca societatea civilă să nu facă politică.”

HAOS NAȚIONAL. Nu puține au fost situațiile în care bătrânii au fost cărați în cearșafuri, ascunși, pentru ca apoi să li se piardă urma. S-a făcut un dosar penal și în cazul Centrului de la tunari, cu bătrâni ascunși în clădiri neterminate, dar care ulterior urmau să aparțină acelui Centru pentru bătrâni și oameni cu dizabilități. La Piatra Neamț, Prefectul județului Neamț, Adrian Niță, a fost la o chermeză cu Vali vijelie, imediat după videoconferința și discuțir cu rim-ministrul României, Marcel Ciolacu. Același prefect de Neamț și-a luat o zi de concediu chiar în ziua de luni, când ar fi trebuit musai să înceapă controalele. Asta ca să vedeți în ce țară trăim.

P.S. ALTE TAXE? Marți, Guvernul a avut o altă ședință în care s-a discutat despre unele posibile taxe. Una de 5.000 euro pentru imobilele cu valoare mai mare de 500.000 euro și alta de 1% pentru companiile care-și exportă profitul.(Ion Predoșanu)