Ca la noi, la nimeni – Iohannis – piatra de moară ce atârnă de gâtul PNL!

Motto: „În mintea strâmbă și lucrul drept se strâmbă.”

Părintele Arsenie Boca

Nițică istorie, vă rog! Preș. Klaus Werner Iohannis a fost întrebat, la un interviu televizat, care-i cea mai mare realizare a lui din primul mandat. Și ce credeți că a îngăimat, cu mândrie săsească: „Faptul că am scos PSD de la guvernare!” V-aș mai aduce aminte și de alte fapte de haiducie pretins politică ale lui Klaus Werner Iohannis. Dar mă opresc doar la una consemnată de „Lumea Justiției”, în 22 ianuarie 2017, prin care se scria și se poate citi șți acum în mediul on-line că: „Încălcând art. 80 din Constituție, care îl obligă să fie un mediator social, președintele Klaus Iohannis a ieșit în stradă, purtând o geacă roșie – că tot vorbea el, pe atunci, de „ciuma roșie” – la mitingul anti-guvernamental neautorizat, pentru a conduce mii de protestatari spre Guvern. Printre agitatori s-au văzut SPP-iști. Sub masca unui protest antigrațiere, se forțează debarcarea guvernului legitim ales”, după cum se poate citi în preambulul articolului „TENTATIVĂ DE LOVITURĂ DE STAT PREZIDENȚIALĂ”.

CEL MAI (NE)IUBIT DINTRE PĂMÂNTENI. După aproape zece ani de lenevit la Palatul Cotroceni, simțind că se apropie finalul celui de-al doilea mandat, Her Klaus Werner Iohannis și-ar mai dori niște ani de chiuleală în Parlamentul României, unde s-ar vrea senator. Cu toate că, în prezent, cota lui de încredere se-nvârte în jurul a 7-8%.

RĂZMERIȚĂ ÎN PNL! Dar ce te faci dacă în Noul PNL există slugoi care-au depus un proiect de lege prin care, vezi Doamne, harnicul președinte și-ar pune expertiza „în slujba țării”. Nu se știe în ce are el expertiză! Cu vorbe de clacă a promis o altfel de politică și o Românie Educată, deși în domeniul educației este vai de mama noastră!

Din nefericire, ca să nu-i spun ghinion, proiectul depus de senatorul Daniel Fenechiu și de încă un deputat pretins liberal ar avea nevoie de voturile Partidului Social Democrat ca să treacă prin Parlament, apoi să-l promulge Iohannis, după principiul „eu centrez, eu dau cu capul”. De pereți probabil. Totuși, luni, în ședința Biroului Politic Național al PSD, s-a votat contra susținerii acestui proiect de lege. „O lege pentru un singur om” nu vom vota niciodată ar fi spus președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Liderul liberal, poate singurul adevărat, Viorel Cataramă, declară că nici în PNL nu-i bine văzut proiectul de lege „Iohannis” și că sunt lideri importanți care cer pedepsirea autorilor proiectului Legii „Iohannis”, pe motiv că acest Iohannis trage PNL-ul în jos înaintea alegerilor parlamentare. De parcă ar fi o grea piatră de moară legată de gâtul PNL!

VISELE ȘI OBRĂZNICIA LUI NICOLAE CIUCĂ. Cei mai mari turiști ai României sunt, de departe, președintele Klaus Iohannis și președintele Senatului, Nicolae Ciucă. Primul se află cu un avion privat care costă pălmașul român cam un milion de euro, pe la New York, la ONU, iar Ciucă prin Elveția. Ciucă a intrat în politică mai târziu, fiind general în rezervă al Armatei României. Ne-am fi așteptat de la el să aibă niscaiva onoare și să nu inventeze scenarii care nu au avut loc. El pretinde că prin luna aprilie ar fi discutat în trei – Iohannis, Ciucă și Ciolacu – despre așa-zisa Lege „Iohannis”, prin care Iohannisul să devină senator. Marcel Ciolacu neagă acest lucru și sigur are dreptate. Prin luna aprilie, Preș. Klaus Werner Iohannis se autopropusese secretar general adjunct al NATO și, mai apoi, se dorea președinte al Consiliului European. Iar ghinion. Nu i-au ieșit pasiențele! Prea îngâmfatul Nicolae Ciucă amenință că nu-i mai răspunde la telefon lui Marcel Ciolacu și nici nu mai participă la ședințele Coaliției de guvernare! Pagubă-n ciuperci. A uitat că el rupsese practic Coaliția încă de atunci când a declarat că va „face o alianță de dreapta și un Guvern de dreapta?” Nicolae Ciucă încreacă să se dea știut și zice: „Voi face rocada și președintele Iohannis. Eu merg la Cotroceni, iar el Președinte al Senatului!”. Vise, taică! Vise!

ION PREDOȘANU