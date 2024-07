Ca la noi, la nimeni – În loc de guvernare corectă, consultări și ședință agresivă la PNL!

Motto: „Modificarea frecventă a legislației fără o informare și consultare prealabilă a mediului de afaceri, generează neîncredere și stimulează corupția!”

Liliana Barbăroșie

Luni, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, s-a întâlnit și consultat cu partidele politice din opoziție pentru a afla poziția acestora privind stabilirea datelor alegerilor prezidențiale din acest an electoral – 2024. Și astăzi, premierul României, Marcel Ciolacu se consultă cu partidulețele Reper și Forța Dreptei, care, din varii motive, nu au putut fi prezente la consultările de luni, evident, tot pe aceeași temă.

PSD VREA „HĂIS”, IAR PNL ”CEA”! De vreo două-trei săptămâni, principala temă a discuțiilor dintre partidele aflate la guvernare – Partidul Social Democrat și pretinsul Partid Național Liberal – a fost tot stabilirea datelor din calendarul electoral când să se țină alegerile prezidențiale. Nu-i vorbă, în toată această vreme, PSD și pretinsul PNL s-au tot împuns fără a cădea de acord cu niciun chip. Asta deși, prin luna martie, atât liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, cât și președintele pretinșilor liberali căzuseră de acord ca alegerile prezidențiale să se desfășoare în luna septembrie: pe 15 turul unu și pe 28 septembrie turul al doilea. Nu are rost să mai intrăm în amănunte și, oricum, nu știm opiniile reprezentanților partidelor de opoziție, mai ales că nu s-au sfârșit încă bizarele consultări. Care consultări nu am nici cea mai mică idee cât vor conta în luarea deciziei finale, întrucât după consultări mai urmează cel puțin o rundă de discuții în Coaliție!

PRETINȘII LIBERALI AU AVUT ȘI EI O ȘEDINȚĂ. E ușor de bănuit că neînțelegerile din Coaliție, privind stabilirea datelor celor două tururi ale alegerilor prezidențiale vin din pricina unor interese politice. Ca să nu le spun interese politicianiste.

Președintele pretinsului PNL, Nicolae Ciucă, a scris și tipărit o carte intitulată „Un ostaș în slujba țării” și a împânzit toate șoselele patriei cu panouri publicitare imense și care-au costat câteva milioane de euro. Doar-doar va ieși președintele României, chit că în sondaje se află, deocamdată, numai pe locul patru la capitolul „încredere”. Până acum, nu s-a înscris drept candidați la alegerile prezidențiale decât George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

De vorbit, se vorbește că vor mai candida Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, care și el face lansări de carte prin țară și este foarte prezent în țară de cel puțin un an de zile. Abia aleasă președinte al USR (Uniunea Sabotați România!), numita Elena Lasconi, nu se mulțumește cu Primăria urbei Câmpulung Muscel și a declarat că vrea să devină prima femeie președinte al României. Nu are șanse, este destul de rea de gură și tupeistă. L-a sunat pe Nicolae Ciucă, președintele pretinsului PNL și președinte al Senatului, stabilind o întâlnire cu domnia sa. Și, culmea tupeului, pretinde că o să-i ceară venerabilului general în rezervă Nicolae Ciucă să susțină programul ei electoral. Nu, nu este doar tupeistă, ci și naivă!

Tot luni, mai marii mahări ai pretinsului Partid Național Liberal au avut și ei o ședință. În care, pe surse, au atacat Partidul Social Democrat, iar Florin Cîțu și sătmăreanul Adrian Cosma au cerut chiar ieșirea de la guvernare! Nu sunt singurii liberali care vorbeau până mai ieri de „stabilitate”. Au revenit la mai vechea și ruginita lor marotă cu „ciuma roșie”!

LEGILE NERUMEGATE. Sunt destule. Unele nu se dezbat deloc, iar altele trec tacit prin Parlament. În loc de harță pe datele alegerilor prezidențiale, nu ar fi mult de folos ca amândouă partidele din Coaliție să se preocupe mai serios de problemele grele ale guvernării? Nu de alta, dar creșterea salariului minim la 3.700 de lei este un mizilic ce nu acoperă creșterea prețului la combustibili prin creșterea accizei. Cine nu-și dă seama că după creșterea prețurilor la benzină și la motorină urmează sarabanda greu de oprit a creșterii prețurilor la toate produsele și serviciile?

ION PREDOȘANU