Ca la noi, la nimeni – Ieșirea din hibernare a președintelui Iohannis!

Motto: „Vestea bună vs. vestea rea //Din bătrâni se povestește,/ Vestea bună greu sosește,/ Fiindcă e cam lenevioară;/ Vestea proastă, însă, zboară.//”

Catren de George Budoi, Din Cugetări versificate (30 iunie 2014)

România și-a ales, în anul 2014, un președinte extrem de tăcut, pe ex-primarul Sibiului, Klaus Werner Iohannis, supranumit Mutul din vârful Dealului Cotroceni.

Omul și-a văzut de ale lui: călătoriile de plăcere, fiind însoțit de soața proprie și personală, Carmen, în cele mai frumoase capitale ale Europei, dar și o călătorie mai neobișnuită, străbătând Statele Unite ale Americii, de la Oceanul Atlantic la Oceanul Pacific. Plus pasiunea pentru schi. Cu vânătoarea, ce-i drept, nu știu cum stă.

„GHINIONUL” CELOR CINCI CASE. În cele aproape două mandate, președintele Iohannis nu a realizat mai nimic. Doar că, odată, fiind întrebat la o conferință de presă care-i cea mai mare realizare a lui s-a lăudat cu scoaterea Partidului Social Democrat de la guvernare. Ceea ce, probabil, în mintea lui de profesoraș de fizică, fără definitivat, la Agnita, apoi hodoronc-tronc Inspector școlar al județului Sibiu, plus primar al aceleiași urbe de la poalele Cibinului sunt un CV catalogat drept „mai mult decât nimic”. Totuși, s-a lăudat că a strâns șase case (ba nu, am greșit, doar cinci, întrucât una a pierdut-o în instanță) numai din meditații. Ca și cum lumea s-ar îngrămădi la meditații la fizică, la un profesoraș, cum spuneam, fără definitivat. Ceilalți profesori, care n-au izbutit să aibă cinci case cică ar fi avut „ghinion!”

De-a lungul a aproape 9 (nouă) ani de mandat a tot făcut naveta la Bruxelles, la reuniunile Consiliului European, tot fără vreun rost. N-a avut vreun mandat din partea Parlamentului României și nici nu a prezentat, la revenirea în țară, niciun raport cu ce-a făcut pe acolo. În afară de plimbările de plăcere, s-a salutat cu președinții de state și cu prim-miniștrii țărilor membre ale Uniunii Europene.

LAUDA DE SINE NU MIROASE… A NATO! Știind limba engleză și călătorind adesea peste Oceanul Atlantic, la partenerul strategic, s-a lăudat că îi va lua locul Secretarului General al Alianței Nord Atlantice (NATO), Jens Stoltemberg, care se retrage din funcție după mai multe mandate, ultimul fiind chiar prelungit până anul acesta, în luna septembrie. Numai că Preș. Klaus Werner Iohannis are și el, la rândul lui, ghinion de-adevăratelea. Nimeni nu-l bagă în seamă!

Absent la marile reuniuni ale liderilor mondiali, lipsind de la Davos pentru că nu l-a invitat nimeni, unde președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost remarcată și aplaudată, dar și la altele, cum a fost, de pildă, importanta conferință de securitate de la Munchen, de zilele trecute (unde, la fel, președintele Republicii Moldova a fost, și unde s-a întâlnit cu importanți lideri ai lumii, cum a făcut-o, printre alții, la Davos, cu un „prieten” al României, premierul olandez Mark Rutte). Cum ar veni, președintele Iohannis strălucește prin absență!

PREȘȚEDINTELE JOE BIDEN A CERUT APLAUZE PENTRU MAIA SANDU. Ca fapt singular, Preș. Klaus Werner Iohannis a fost la Varșovia la formatul B9 (București 9). Unde la fel, Maia Sandu a fost invitată de Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, care în timpul discursului său a îndemnat pe cei prezenți s-o aplaude pe Maia Sandu. Care s-a ridicat în picioare, în ovațiile și aplauzele liderilor din zonă, iar apoi a avut o întâlnire bilaterală cu președintele american, Joe Biden, care-a dat astfel semn că Republica Moldova se bucură de sprijinul său și al Statelor Unite ale Americii.

REUBLICA MOLDOVA TREBUIE SPRIJINITĂ. Se știa de amenințările venite dinspre Federația Rusă la adresa Republicii Moldova, dar abia acum Preș. Klaus Werner Iohannis dă semne că ar fi ieșit din prea lunga hibernare declarând: „România este pregătită să sprijine Moldova în orice scenariu.”

În sfârșit, joia aceasta, Maia Sandu a venit la București, la invitația președintelui Iohannis, cam târzie, dar se pare că a aflat și el, cu ocazia asta, ce se mai petrece prin lume…

ION PREDOȘANU

P.S. RISIPITORUL IOHANNIS! Maia Sandu a fost bine primită în marile capitale ale lumii, iar bugetul prevăzut pentru vizitele domniei sale pe anul 2022 a fost de numai 25.000 de euro, în timp ce bugetul risipitorului Klaus Iohannis a depășit 3,3 milioane de euro! (Ion Predoșanu)