Ca la noi, la nimeni – Haos la Otopeni, dar și grevă mascată?!

Motto: „Principiul egalității pe care-l vehiculează democrații din lume, fruncționează în mod real numai în religie, fiindcă numai religia creștină consideră oamenii egali în fața lui Dumnezeu.” – Petre Țuțea

Am preluat acest citat celebru al filosofului Petre Țuțea, chiar dacă legăturile acestui aforism cu simplele note de mai jos nu este unul foarte direct.

NEMULȚUMIRI CONTABILICEȘTI. Contabilii sunt foarte nemulțumiți de deciziile ministrului Finanțelor Publice, Marcel Boloș, mai ales de ordonanțele gândite de domnia sa și legiferate prin niște ordonanțe de urgență care reglementează e-TVA și e-Factura, chiar dacă ministrul Boloș, strâns cu ușa, le promite atât contabililor cât și persoanelor juridice că acestea nu se vor introduce în acest an, ci, probabil, după ce se termină toate alegerile, deci începând cu anul 2025. Contabilii au protestat luni în fața Ministerului Finanțelor Publice, din Piața Constituției, chiar dacă o delegație formată din contabilii nemulțumiți erau la negocieri cu ministrul Boloș, om cu pregătire teologică și, bănuiesc, cu frică de Dumnezeu. Dar care încearcă să-i lămurească și să-i convingă pe contabili, fără șanse de reușită deocamdată, că el și numai el are dreptate!

MINIȘTRI CHEMAȚI LA RAPORT. Tensiunea este mare în mai multe domenii care nu funcționează chiar așa cum și-ar dori prim-ministrul României, Marcel Ciolacu. Este și motivul pentru care prima zi a săptămânii, cea de luni, a fost o zi a ședințelor la Guvern. Spre a se rezolva mai multe crize, cât se mai poate. Una, cum aminteam mai sus, este criza din finanțe, unde deficitul bugetar a atins un nivel nemaiavut până acum, cu o inflație ce scade cam pirpiriu, iar după creșterea accizelor la combustibili, începând cu 1 iulie, și prețurile vor fi greu de stăpânit în creșterea lor aberantă. Mai este și scandalul anulării permiselor de conducere auto pentru șoferii ce pot fi etichetați drept consumatori de droguri și numai pentru că au luat un simplu Nurofen ori un Paracetamol. Deci și ministrul de Interne, Lucian Bode, a fost chemat și băgat în ședință. Este foarte posibil ca, la intervenția prim-ministrului României, Marcel Ciolacu, această ordonanță de urgență să fie prorogată. Nu e normal ca pentru un test cu drugtestul ce dă rezultate greșite, deci erori, șoferii – fie profesioniști, fie amatori – să rămână fără permise de conducere nefiind vinovați! A fost chemat și ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pentru că prin eliminarea unor facilități, facturile la energie o vor lua iar razna!

GREVĂ MASCATĂ A PILOȚILOR ȘI A COPILOȚILOR, LA TAROM?! Tam-nisam, pe neanunțate, încă de duminică o serie de curse ale TAROM au fost anulate. Mii de turiști români dar și străini au fost obligați să doarmă pe jos ori pe bagaje, în condițiile în care afară este o caniculă insuportabilă, iar rețeaua de aer condiționat a Aeroportului Internațional Henri Coandă Otopeni s-a defectat. Nici luni situația n-a fost una mai bună, ci chiar mai rea. S-a produs un haos fără precedent pe Aeroportul Otopeni, piloții și copiloții acuzând că nu se respectă timpul de odihnă. Ei au prezentat, se pare, certificate medicale, dar cert este că aeronavele au rămas la sol. Practic, până pe la orele 15:00, mai bine de 30 de zboruri au fost anulate, deși se eliberaseră bilete pentru cursele ce nu au mai avut loc.

Ca să vă dați seama, nici cursa TAROM care urma să-i ducă la summitul NATO, în Statele Unite ale Americii, la aniversarea împlinirii a 75 de ani de la înființarea Alianței Nord Atlantice, pe preș. Klaus Werner Iohannis, pe președintele Senatului, Nicolae Ciucă, pe ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, ca și pe ceilalți membri ai delegației nu a mai decolat. În această situație de maxim urgență, s-a apelat la o aeronavă militară.

ION PREDOȘANU

P.S. MEMBRII AI C.A. DE LA TAROM CARE HABAR NU AU DE AVIAȚIE ȘI CU CE SE MÂNÂNCĂ! La emisiunea DECISIV a Antenei 3 CNN s-a analizat această zi a haosului de pe Otopeni, dar s-au prezentat și mai multe imagini cu membri ai Consiliului de Administrație al TAROM, prima pe listă fiind Anca Boagiu, membru al CA din 2004, căreia i s-a tot reînnoit mandatul, ca și celorlalte persoane, fără ca vreuna dintre ele să aibă vreo legătură cu aviația! Poate din aceste pricini, pierderile economice ale TAROM sunt tot mai mari și falimentul tot mai aproape. (Ion Predoșanu)