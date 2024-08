Ca la noi, la nimeni – Guvernul sprijină fermierii afectați de seceta prelungită!

Motto: „Autoritățile au în vedere despăgubiri pentru pagubele produse de seceta pedologică și un nou pachet de sprijin pentru anul viitor.” – www.economedia.ro

Un mecanism de asigurare la secetă, măsura modificării la „Creditul fermierul”, suspendarea creditelor cu dobândă mai mare de 2% plus ROBOR și încadrarea în termenul asumat de finalizare a proceselor verbale de constatarea calamității sunt măsurile intrate la aprobare în ședința de Guvern de miercuri pentru fermieri.

VOR FI MULȚUMIȚI, OARE, FERMIERII CU MĂSURILE GUVERNULUI? Ministrul Agriculturii, Florin Bratu, a spus că se pune la punct un mecanism de asigurare la secetă a unei suprafețe de 7 milioane de hectare, reprezentând culturile de toamnă și primăvară.

„Este nevoie de un astfel de mecanism pentru a-i ajuta pe fermierii noștri care se confruntă de la an la an cu secetă puternică. Prin acest mecanism se va asigura o despăgubire de până la 3.000 de lei pe hectar, lucru care va duce, din discuțiile pe care le-am avut cu sistemul bancar, la deblocarea creditării fermierilor români. Fondurile necesare pentru acest mecanism, pe de o parte, din contribuția de 3% din subvenția plătită de către fermieri, pe care o completăm cu aproximativ 17 milioane de euro anual din partea Uniunii Europene, din fondul de risc și la cares e adaugă o contribuție de la bugetul de stat. Am avut o discuție și cu compania de stat Eximbank Asigurări, care dorește implicarea sa în gestionarea acestui mecanism”, spunea ministrul Agriculturii, Florin Barbu, înaintea ședinței de Guvern de miercuri.

De asemenea, s-a mers la ședința de Guvern cu o completare solicitată de fermieri la măsura „Creditul Fermierul”, care are o dobândă fixă de 1,95%.

Florin Barbu a mai adăugat că, în prezent, MADR este la peste 80% cu finalizarea proceselor verbale de constatare a calamităților.

„Ne încadrăm în termenul asumat de 15 septembrie, astfel încât să putem acorda despăgubirile în cuantum de 1.000 de lei pe hectar înainte de începerea lucrărilor agricole de toamnă”, a mai precizat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, conform Mediafax.

UNUL SAU DOI COMISARI EUROPENI PENTRU ROMÂNIA? Marți după amiază, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a avut o discuție telefonică cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Secretomania ne împiedică să știm care va fi postul sau domeniul de care se va ocupa Comisarul European din partea României. Până acum s-a vehiculat numele europarlamentarului PSD Victor Negrescu, dar care nu este agreat de către cei din pretinsul Partid Național Liberal. Oricum, pentru a fi desemnat Victor Negrescu, unul dintre vicepreședinții Parlamentului European și declarat europarlamentarul anului 2024, Marcel Ciolacu va mai trebui să discute cu partenerii de Coaliție, adică cu PNL, dar și cu președintele Klaus Iohannis, chiar dacă semnătura pe documentul ce va fi trimis până vineri Comisiei Europene va fi cea a lui Marcel Ciolacu, în calitatea sa de prim-ministru al României.

Nu este cazul să ne hazardăm și să ne oprim asupra unui nume, deși s-a mai vorbit și de o femeie, Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii. În plus, este foarte posibil ca la negocierile PSD cu pretinsul PNL să mai apară vreun nume, dacă nu chiar două din partea liberalilor.

Și tot pe surse, deci neoficial, se spune că nu vom primi postul de comisar european pentru Economie, ci unul la fel de important, dacă nu chiar mai valoros. Pe surse, se mai zice că România s-ar putea să primească chiar două posturi de comisar european. De văzut!

ION PREDOȘANU