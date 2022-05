Ca la noi, la nimeni – Guvernul gestionează deficitele!

Motto: „Lumea nu va fi distrusă de cei care fac fapte rele, ci de aceia care se uită la ei fără să facă nimic.”- Albert Einstein

Ne aflăm într-o situație aproape de disperare din punct de vedere al gestionării deficitelor comerciale și, în genere, financiar-bancare. Se știe că inflația pe luna februarie era (dar s-a depășit, între timp) de 10,2%. Atât specialiștii Băncii Naționale a României, cât și FMI ori Banca Mondială ne-au avertizat că vom ajunge la o inflație cu două cifre. Iar această inflație, din cauza creșterii prețurilor – atât la produsele alimentare de bază, dar și la celelalte produse necesare – este într-o continuă creștere.

CÎȚU, DIN GAFĂ ÎN GAFĂ! Încă de pe vremea când deținea demnitatea de ministru al Finanțelor Publice în Guvernul Orban de tristă amintire, Florin Cîțu a făcut împrumuturi bancare fără număr și la dobânzi ridicate. A tot fost chemat în fața Parlamentului să spună ce-a făcut cu banii, dar a refuzat de fiecare dată. Ajuns prim-ministru marionetă, Florin Cîțu l-a instalat pe gorjeanul Dan Vîlceanu pe postul deținut anterior de el, fără ca pe Vîlceanu să-l recomande niscaiva calități profesionale. Împrumutirile bancare au continuat, la fel, încât deficitul României a urcat la peste 50,5% din PIB, ceea ce este un real pericol și acum, dar și dacă deficitul va mai crește. Încât, la un moment dat, țara noastră ar putea ajunge în incapacitate de plăți! Credeți, cumva, că l-a tras cineva de mânecă pe Cîțu? Aș! Vă înșelați amarnic. El, adică Cîțu, are o susținere inexplicabilă. Din Statele Unite ale Americii sigur, dar și din interior. Problema misterioasă este cine-i asigură acea susținere!?

Mai zilele trecute, ajuns la Kiev, calamitatea naturală Cîțu a anunțat total aiurea că România va livra armament Ucrainei! El nu se reprezenta decât pe el și n-a avut mandat nici din partea Parlamentului României să facă o asemenea gafă diplomatică, cu posibile urmări dezastruoase pentru siguranța națională a României. Și, totuși, nimeni nu-i cere demisia din fruntea Senatului, funcție pe care nu o merită. El fiind catastrofal în toate demnitățile deținute până acum!

INFLAȚIE ȘI DEFICIT ÎN CREȘTERE! Banca Națională a României, fiind o bancă centrală, are ca unic instrument în lupta cu stăvilirea inflației dobânzile. E limpede că Guvernul ar trebui să gestioneze deficitele care se tot acumulează exploziv. Reglarea prin creșterea dobânzilor de către BNR ar fi principalul instrument de politică monetară. Ceea ce ar însemna că poate acționa doar pe latura cererii.

Numai că ale naibii deficite, ce se tot acumulează de ani buni în România, vin pe latura ofertei, în contextul în care inflația se produce „atunci cresc prețurile”, și, mai ales, ca urmare a acumulării unor deficite de productivitate. Iar spre a gestiona oferta, BNR nu are niciun rol, fiind nevoie de intervenția administratorului țării, care este Guvernul.

BNR, POMPIERUL DE SRVICIU! Desigur, atunci când cresc necontrolat și exploziv prețurile, BNR acționează precum pompierul de serviciu. Totuși, din nefericire, politica monetară, ce are la dispoziție în principal dobânzile în lupta cu inflația, nu o poate combate efectiv, ci doar să realizeze o distribuție a prețurilor. Iar de lipsa de eficiență, ce se manifestă prin intermediul inflației, e cazul să se ocupe cineva.

Guvernul și nu Biserica! Adică, Biserica în niciun caz! Forța rugăciunilor noastre în trecuta Săptămână Luminată n-a izbutit o micșorare a prețurilor de consum.

Cum spuneam, pentru așa ceva ar fi nevoie de persoane cu expertiză la nivel guvernamental, care să ia măsuri pe latura ofertei. Și cum măsurile întârzie, este semn clar că țara nu e gestionată bine. Și Banca Națională a României la care se tot apeleză, pe partea cererii, nu poate substitui nici pe departe neputințele Executivului.

ION PREDOȘANU

P.S. Comsia Europeană a anunțat că acordă 3,5 miliarde de euro pentru statele Uniunii Europene care ajută refugiații ucraineni. Printre acestea, desigur, este și România! (Ion Predoșanu)