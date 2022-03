Ca la noi, la nimeni – Grija pentru ucraineni, (dez)interesul față de români!

Motto: „Niciun român n-a mai putut gândi unirea fără uriașa lui personalitate, fără patosul sau securea lui ridicată spre cerul dreptății, fără chipul lui d eo curată și desăvârșită poezie tragică” – Nicolae Iorga, (Despre Mihai Vodă Viteazul)

Încă din primele zile când au apărut refugiații din Ucraina la Vama Siret, la Sighetul Marmației ori la Vama Isaccea, românii s-au purtat admirabil cu cei fugiți din fața bombardamentelor furibunde ale Armatei Roșii a Federației Ruse. Nu a fost, la început, nimic organizat de către autorități, dar cu un spirit umanitar cum rar se întâlnește, românii le-au oferit și masă și casă celor fugiți din fața Iadului creat de invazia rusească.

Ce-i drept, ceva mai târziu le-a făcut o vizită și Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, asigurându-i pe femeile și copiii ucraineni de tot sprijinul statului român. Chit că, în Bucovina de Nord și în județele din Sudul Republicii Moldova, românii noștri nu se bucură din partea statului Ucraina nici de recunoaștere ca minoritate etnică, neavând nici școli în limba română!

IOHANNIS ȘI ZELENSKI, UITUCI! Cel care ar fi trebuit să ceară respectarea drepturilor românilor din Ucraina nu-i altul decât Preș. Klaus Werner Iohannis. Chiar dacă el nu se implică nici pentru crizele din România: criza facturilor la energia electrică, criza sanitară ori în criza economico-socială, omul din capul statului rămâne surprinzător.

„Tocmai am avut o discuție telefonică cu președintele Zelenski. L-am asigurat de sprijinul deplin al României pentru Ucraina, atât bilateral, cât și în Uniunea Europeană. Hubul umanitar de la Suceava a început deja să livreze primul ajutor. Vom avea grijă de toți cetățenii ucraineni care sosesc în România”, a transmis Klaus Iohannis, pe Twitter, duminică seara.

Până aici, aș dori să fac două observații. A trebuit să treacă trei săptămâni de război între Ucraina și Rusia ca președintele Volodimir Zelenski să-și aducă aminte de vecinul său de la Vest, adică de Klaus Werner Iohannis. Acum are multe griji pe cap, dar sper ca la sfârșitul războiului să-și aducă aminte și să nu mai uite de minoritatea română din Ucraina. La fel cum președintele Iohannis s-ar impune să ne arate că e președintele României și să se ocupe, cât de cât, și de români.

INFLAȚIE, CREȘTERI LA PREȚURI ȘI LA FACTURI. Care români suportă, numai ei știu cum, explozia facturilor la energia electrică, creșterea prețurilor la produsele alimentare și la cele nealimentare, mai ales din pricina creșterii prețurilor la combustibili – cu mult înaintea declanșării războiului Rusiei cu Ucraina, dar și iminenta criză alimentară.

Toate acestea au condus ca rata anuală a inflației să urce la 8,5% în februarie, față de aceeași perioadă a anului trecut. Și gazele s-au scumpit cu 46%, iar toate aceste anomalii sunt anunțate de către Institutul Național de Statistică.

În vremea aceasta, certurile dintre Partidul Social Democrat și pretinsul Partid Național Liberal nu mai contenesc, pe tema crizelor facturilor la energie, fără a găsi un răspuns comun.

GUVERNUL VA REGLEMENTA ȘI REZOLVA CRIZA ENERGETICĂ. Abia la ședința de Guvern ce va avea loc astăzi, miercuri, președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, ne-a anunțat că Guvernul Ciucă va emite o Ordonanță de Urgență pentru reglementarea și compensarea tarifelor la energia electrică.

Se speră în eliminarea crizei la energie electrică. În plus, Prim-ministrul Nicolae Ciucă va veni și cu un pachet de măsuri pentru investiții în domeniul producerii energiei electrice, spre a nu mai importa. Practic, se dorește asigurarea unei independențe energetice la nivel național.

ION PREDOȘANU

P.S. NEGOCIERI FRAGILE. Luni, s-au reluat negocierile dintre delegațiile rusă și ucraineană, în format video. Din păcate, până acum, pretențiile Rusiei putiniste au fost absolut inacceptabile! Se vorbește despre o posibilă negociere între președintele Volodimir Zelenski și președintele Vladiomir Putin, în Israel, mediată de primul ministru israelian. Zelenski nu acceptă negocieri în Belarus, căci numai până acum au fost 10 (zece!) tentative de asasinat împotriva sa. (Ion Predoșanu)