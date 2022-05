Ca la noi, la nimeni – Greu la deal cu boii slabi!

Motto: „Sărăcia unui popor este cea mai corectă pedeapsă pentru PROSTIA lui!”

Mare noroc avem cu Guvernul Ciucă, ce are ca principale partide ale coaliției Partidul Social Democrat și pretinsul Partid Național Liberal, iar ca remorcă pe UDMR, ce are totdeauna propriile interese! Nu mă dau în vânt spre a lăuda Guvernul pe care-l proslăvește, mai nou, și Preș. Klaus Werner Iohannis, acela care-a băgat nemernicii de la USR (Uniunea Sabotați România!) până-n gât la mai vechile guvernări orbanisto-cîțiste. Când, de fapt, alegerile parlamentare le câștigase Partidul Social democrat, despre care scrâșnea cel din vârful Dealului Cotrocenilor că nu are ce căuta la guvernare, scrâșnindu-i numele printre dinți: PeSeDe, PeSeDe, până nu se mai oprea!

CÎȚU – CREATORUL DEFICITULUI BUGETAR! Și a avut Iohannis Guvernul Meu, adică GuWernerul Meu, condus de incompetentul secui subinginer de Brașov – Orban cel Ludovic, picat în Parlamentul României prin moțiune de cenzură, apoi GuWernerul meu II – cu abulicul Florin Vasilică Cîțu în frunte, deși numitul avea o condamnare la pușcărie de 48 de ore în Statele Unite ale Americii, unde Cîțu fusese găsit la volanul unui autoturism, pe la ora 2 din noapte, mergând șerpuit și încălcând linia continuă întrucât era beat și, în plus, consumase stupefiante! Normal, a picat și Guvernul Cîțu la o altă moțiune de cenzură. Iar președintele Iohannis a fost obligat de Constituție să aducă Partidul Social Democrat la guvernare, alături de pretinsul PNL și de UDMR!

DOUĂ GuWernere, CATASTROFALE! Cu GuWernerele Mele două, s-a ales praful de țară. Acum noi nu știm, poate așa ceva și-a dorit președintele Iohannis! Mai știi? Prin noiembrie 2019, deficitul bugetar al României era cam pe la 35% din PIB.

Ei bine, dar mai degrabă rău!, cu „genialul” Zombi Cîțu ministru la Finanțe și, mai apoi, cu însuși Cîțu prim-ministru al GuWernerului Meu II, nu prim-ministru al României, deficitul bugetar a depășit 50% din PIB. Câțu a luat împrumuturi fără număr, pe termen scurt și cu dobânzi mari, încât România nu-și mai revine. Și foarte greu ne mai împrumută vreo bancă!

De mai bine de două luni, Guvernul Ciucă se tot chinuie să ia în calcul – la propunerea Partidului Social Democrat – să introducă niște vouchere: 50 de euro acordați la două luni persoanelor defavorizate, cum ar fi pensionarii ori cei cu salarii mici, având venituri sub 1.500 de lei; ori vouchere de 30 euro/lună elevilor cu burse sociale.

MĂSURI ÎNTÂRZIATE. Duminică a fost Ziua Internațională a Familiei, iar la noi sunt milioane de persoane și familii ce nu mai fac față scumpirilor. Inflația a ajuns la 13,8% în luna aprilie și va mai crește. Totuși, Preș. Klaus Werner Iohannis, pe care nu-l prea mai bagă nimeni în seamă, pretinde că vinovat pentru scumpiri ar fi Putin, cel care-a invadat Ucraina cu Armata Federației Ruse. Numai că, blestematele de scumpiri și criza facturilor la energia electrică au venit, și nu mai pot fi stăpânite, cu mult înainte de 24 februarie 2022.

Din păcate, măsurile mult așteptate și soluțiile Guvernului Ciucă vin, mai totdeauna, cu mult prea mare întârziere. Duminică, mă pufnea râsu-plânsu auzind-o pe ministresa Gabriela Firea cum pregătește două proiecte sau programe susținute de premier dar și de PSD, unul pentru studenți și altul pentru familiile tinere. Oare de ce nu le-o fi făcut până acum?

Nicolae Ciucă amintea ieri: „Majoritatea măsurilor din programul „Sprijin pentru România” au fost aprobate de guvern la o lună de la lansare”. În plus, două treimi din pachetul de sprijin, în valoare totală de 17,3 miliarde de lei, sunt active și produc efecte. Implementarea acestor soluții de protecție pentru cetățeni și economie implică o finanțare din fonduri naționale și europene de 11,5 miliarde de lei.

Ca și la Ministerul Familiei, unde-am constatat o întârziere a două probleme, aflăm că mult-vehiculatul sprijin de 30 de euro lunar pentru elevii ce primesc burse sociale este o măsură pe care Ministerul Educației o are pregătită.

Și la copiii instituționalizați norma de hrană este insuficientă!

ION PREDOȘANU

P.S. La Eurovision 2022, iar ne-am făcut de băcănie. Ucraina a câștigat, fiind reprezentată de Kalush Orchestra, cu piesa Stefania. România, cu bizarul reprezentant WRS(ce-o fi asta sau, cine știe, ăsta!), care-a cântat în limba spaniolă, s-a clasat pe locul 18, cu 65 de puncte. Mai bună a fost reprezentata Republicii Moldova Zdob și Zdub&Advahov Broters, care-a cântat în limba română și s-a clasat pe locul 7, cu 253 de puncte! Cinste lor. Bașca faptul că juriul din România a fost DESCALIFICAT!

(Ion Predoșanu)