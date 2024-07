Ca la noi, la nimeni – George Simion și-a botezat feciorul, iar lumea românească a luat-o razna!

Motto: „Prostia din născare, leac pe lume nu are; ea este o urâcioasă boală, ce nu se vindecă în școale, ba nici în spitale.” – Ion Creangă, din „Păcală” (1880)

Când am văzut primele imagini cu locul parcă de basm, feeric, pe o pajiște a unei coline din localitatea Ciaoca, de lângă Gura Humorului, unde, sâmbătă, familia George și Ilinca Simion au ales să facă botezul feciorului lor, Radu, pe care l-au sărbătorit într-o bună și frumoasă tradiție românească, după ce i-au oferit taina Botezului și l-au creștinat la o Bisericuță din Bucovina, nu am putut decât să mă bucur din toată inima.

„RADU MAMII, RADULE”, CÂNTAT DIN PIEPTUL A SUTE DE ROMÂNI NEAOȘI! De faptul că mai există familii de bravi români, mulți dintre ei fiind membri ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) ce s-au bucurat, alături de rude și de prieteni, de marea sărbătoare creștinească din, cum spuneam, familia tânără și continuatoare a tradițiilor neamului românesc, cum este cea a soților George și Ilinca Simion.

SÂNZIENE, URSITOARE ȘI LĂUTARI VESTIȚI! Sânzienele și-au făcut ritualul lor, ursitoarele i-au spus lui Răducu, un copilaș drăgălaș, sănătos și voios, fiind cu zâmbetul pe buze mai tot timpul, interpreți de muzică populară din Bucovina bat-o vina, și tarafuri de lăutari alături de care a cântat și fericitul tătic George Simion, au făcut furori în fața celor peste 1.000 de invitați din toate județele țării. Printre oaspeții de seamă au fost și români veniți tocmai de la Paris, din Spania ori Italia, dar și nașii români sosiți tocmai din Statele Unite ale Americii. Într-o imagine de neuitat, tânăra mămică Ilinca Simion îl ținea pe Radu în mâna stângă și cu dreapta îl strângea de după cap pe soțul ei iubit – George Simion, spunând cu glas duios: ”Este tot ce mi-am dorit!” Și George cu Ilinca lui nu se vor opri aici, dorindu-și din tot sufletul să le dea bunul Dumnezeu șase copii! Dintre care al doilea este pe drum!

BUNĂTĂȚI TRADIȚIONALE ȘI CORUL MOROȘENILOR DIN FINTEUȘUL MARE. În ceaune mari, instalate pe pirostrii pe măsură, se pregăteau tot felul de bunătăți tradiționale cum numai în Bucovina se fac. Au cântat interpreți de muzică populară din mai toate regiunile istorice ale României, nelipsind și Corul Moroșenilor din Finteușul Mare.

Invitații au fost îmbrăcați mai toți în alb, cu ii de poveste și mare chef de horit și petrecut până-n zorii zilei de duminică, Duminica a treia după Rusalii.

DECAPITAREA CONDUCERII PNL?! Se zvonise, încă de la finalul săptămânii trecute, că președintele pretinsului Partid Național Liberal și, totodată, președinte al Senatului României, Nicolae Ciucă, ar fi pe copcă. I se reproșa că în mai toate sondajele efectuate nu se regăsea mai sus de locul patru printre posibilii candidați la alegerile prezidențiale, anunțându-se că va fi sondat Eduard Helvig, fost director al SRI și ex-secretar general al PNL, cel care mai fusese sondat și cu alte prilejuri. Numai că, de duminică dimineața, în mai multe rânduri, postul de știri adesea neadevărate, REALITATEA TV, transmitea, pe surse, vezi Doamne, că, în realitate, va fi decapitată întreaga conducere a PNL. Și președintele Nicolae Ciucă și secretarul general Lucian Bode și chiar prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, ar putea fi demiși din funcții pentru presupuse fraude cu banii din fondurile pretinsului PNL! Măi, să vezi! Și noi care îi știam curați ca lacrima! Am rămas muți și nu știm ce să mai credem, taman acum când deja se anunțase un mare congres al PNL pe la jumătatea lunii septembrie.

ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ CU IMPLICREA GEN.(R) FLORIAN COLDEA ÎN MAFIA DROGURILOR! După denunțul omului de afaceri Cătălin Hideg cu privire la gen.(r) Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, au mai fost atrași prin alte denunțuri generalii SRI Dumitru Dumbravă și Dumitru Cocoru. Dar gen.(r) Florian Coldea primea lunar, până săptămâna trecută, 7.000 de euro de la premierul Albaniei, Edi Rama. Al cărui consilier era Coldea, pe probleme de droguri. Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama a fost acuzat de presa albaneză și chemat în fața Parlamentului Albaniei. Se afirmă că drogurile din Mexic ajungeau în Albania și, de acolo, în Europa, inclusiv în România. Între timp, FBI a extins ancheta în Albania și se strânge lațul în jurul lui Florian Coldea! Este incredibil, dar adevărat!

ION PREDOȘANU