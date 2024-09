Ca la noi, la nimeni – Geoană și lunga vară fierbinte!

Motto: „Consecințele jigodismului politic: Când ei nu au nimic de spus/ Discută iar și iar de pensii,/ Dar nu e greu de presupus/ că unii vor avea… suspensii.”

Epigramă de Mihai Enachi

Că-i secetă mare în politică și în agricultură nu mai trebuie demonstrat. În politichie ne lipsesc, de ani buni, oamenii de stat. Candidații la președinție nu-s nici mulți și nici foarte buni. Primul care și-a exprimat intenția de a deveni președintele României este liderul Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, dar sunt slabe șansele ca el să ajungă măcar în turul doi al alegerilor prezidențiale. Acolo unde este așteptat de președintele Partidului Social Democrat și, totodată, prim-ministru al României, Marcel Ciolacu. Evident, Marcel Ciolacu este carismatic și, ca premier, a izbutit chiar să se afirme în planul politicii externe.

TREI DOAMNE, ȘI TOȚI TREI. Marcel Ciolacu și George Simion, ce-i drept, și-au lansat candidaturile, și ar mai fi Nicolae Ciucă, președintele pretinsului Partid Național Liberal și președinte al Senatului. Validat de Biroul Politic Național al pretinsului PNL, dar mai are nevoie de aprobarea/validarea sa de către Congresul liberalilor, cam pe la mijlocul lunii septembrie. Fiecare dintre cei trei candidați amintiți până acum își au șansele lor. Mai mici sau mai mari. În privința lui Marcel Ciolacu, acesta va intra sigur în turul doi și, probabil, că se va sparge ghinionul candidaților de stânga care n-au mai câștigat alegerile prezidențiale de 20 de ani! În ceea ce-i privește pe George Simion și chiar pe generalul în rezervă Nicolae Ciucă, situația e mai complicată. Sunt sondaje de opinie care-l dau pe Nicolae Ciucă ba pe locul trei, ori chiar pe locurile patru sau cinci. Un singur sondaj îl așează pe un onorant loc doi.

„INDEPENDENTUL” MIRCEA GEOANĂ ȘI-A FĂCUT PARTID! Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, încă nu s-a înscris în cursa pentru alegerile prezidențiale, așteptând să i se încheie mandatul de Secretar general adjunct al NATO. E drept, a promis că o va face imediat ce scapă de îndatoririle față de Alianța Nord Atlantică. Și nici nu ne îndoim că va fi un candidat redutabil. Are și experiență, că doar a mai candidat odată și a pierdut. Iar de vreun an încoace bate țara-n lung și-n lat, lansându-și o carte și dând autografe. Deci, cu toate că nu s-a înscris în cursa pentru Palatul Cotroceni, el este primul care-a furat startul. Cu câteva luni în urmă se afla pe locul unu în toate sondajele de opinie. Încet-încet a tot pierdut din procente, odată ce s-au înscris ori s-au anunțat ca posibili candidați președinții de partide.

MIRCEA GEOANĂ, MUTARE GREȘITĂ! Totuși, deși se anunțase drept candidat independent și pretindea că „anul acesta este anul independenților”, o mutare greșită, aș zice eu, l-a cam compromis. Pe 2 septembrie, a anunțat Secretariatul General al Camerei Deputaților de existența unui grup parlamentar propriu, format din 10 deputați. A racolat și el ce-a mai găsit, dintre parlamentarii care știau că nu se vor mai afla pe listele USR (Uniunea Sabotați România!), PNL, AUR și chiar un etnic maghiar, fost deputat, dar care este exclus din UDMR încă din anul 2021!

Respectivul grup parlamentar al lui Mircea Geoană, înscris la SGCD pe 2 septembrie, are și un nume pompos, figurând sub titulatura de partidul Dreptate și Respect în Europa Pentru Toți (DREPT). Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că nu-i drept ce-a făcut Mircea Geoană. Să fie doar o chestiune de conjunctură? Geoană a mai comis gafa să afirme că „nu-i cunoaște nici măcar pe cei care s-au asociat în grupul parlamentar” DREPT, adăugând că nu știe „dacă aceștia s-au evidențiat în decursul anilor prin activitate parlamentară bogată”.

ION PREDOȘANU