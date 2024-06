Ca la noi, la nimeni – Fantasticii „tricolori” au dat șah-mat Ucrainei, cu 3-0!, la EURO 2024 – Germania

Motto: „România intră în Schengenul fotbalistic.” Vasile Dâncu (19 noiembrie 2023)

Cu riscul de a-mi face dușmani printre bravii tehnoredactori ai Gorjeanului, luni, m-am pregătit să scriu ceva despre bătălia potențialilor candidați la alegerile prezidențiale din 15 și 29 septembrie 2024, dar debutul incredibil al meciului de debut al naționalei de fotbal a României în meciul cu mult mai bine cotata Ucraina mi-a schimbat planul.

Ce-i drept, la Munchen, se afla în vizită și Marcel Ciolacu, prim-ministrul României și președinte al Partidului Social Democrat, cunoscut ca un mare microbist. Vizita fusese aleasă a se desfășura chiar în ziua celui mai greu meci din grupă al echipei naționale de fotbal antrenată de Edward Iordănescu, fiul lui Tata Puiu, cum mai este alintat Anghel Iordănescu. România a jucat cu Ucraina la Munchen, pe Alianz Arena, și a fost încurajată de peste 30.000 de fani ai echipei tricolore, printre care Marcel Ciolacu și George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), care a mers cu soția, și el fiind un microbist înnăscut.

Este limpede că președintele PSD a făcut o baie de mulțime la Munchen, înainte de începerea meciului România-Ucraina de la Campionatul European de Fotbal Germania – 2024.

MECIUL CĂPITANULUI NICOLAE STANCIU! Prima repriză a fost a decarului și căpitanului echipei naționale de fotbal a României – Nicolae Stanciu. Pe un contraatac fulger, Stanciu a șutat de pe la 22-23 de metri în vinclul porții goalkeeperului Ucrainei, înscriind fabulos încă din minutul 29.

ROMÂNII, CU MORAL MAI BUN ȘI CU O DĂRUIRE TOTALĂ! Era 1-0 pentru tricolori, iar Stanciu care mai este și un mare maestru al executării loviturilor fixe, a trimis din corner un balon care l-a depășit pe portarul Ucrainei și a lovit transversala. Firesc, dacă ai deja un 1-0 la pauză înseamnă că deții un moral mai bun față de puternicul tău adversar!

Dar să reiau o consemnare a prim-ministrului României, Marcel Ciolacu, de pe pagina de Facebook a domniei sale, unde-a mai publicat și zeci de fotografii cu fanii tricolori, inclusiv copii. Cu toții, fanii erau îmbrăcați în tricouri galbene. Ciolacu zicea: „M-am bucurat să cânt pentru România alături de suporterii tricolori înaintea meciului contra Ucrainei, de la EURO 2024, din Germania. Sunt convins că energia zecilor de mii de fani ai naționalei, veniți la Munchen pentru meciul de azi (luni, n.m. I.P.), le va da fotbaliștilor noștri puterea să lupte pentru victoria așteptat de o țară întreagă! Avem suporteri minunați, care vor face o galerie senzațională echipei noastre și sut mândru să fiu alături de ei pe stadion, strigând într-un singur glas: Hai România!”, a scris, după cum aminteam, Marcel Ciolacu pe pagina de Facebook a domniei sale.

ÎNCEPUT FULMINANT, ÎN REPRIZA A DOUA! Ca să fiu mai scurt, căci prea m-am lungit, experimentatul Răzvan Marin și-a trecut în cont și el un nou gol sub tricolor, ducând scorul la 2-0, în minutul 53. Pentru ca numai după alte patru minute, Denis Drăguș să urce scorul la 3-0, în minutul 57!

Ambii antrenori, atât Edi Iordănescu, cât și cel al naționalei Ucrainei au făcut schimbări tactice, primul, și cu atacanți ucraineanul ce dorea să încerce răsturnarea scorului. Cel de sus, dar și ambiția și strategia gândită de Edi Iordănescu a ținut scorul la 3-0, până la finalul meciului.

REZULTAT ULUITOR! Tricolorii sunt la înâlțime și spulberă o națională cotată la sute de milioane de euro! Am văzut o Românie ca în vremea Generației de Aur, spunea, pe bună dreptate fostul mare fotbalist și antrenor Leo Grozavu.

CURAJ ȘI DĂRUIRE TOTALĂ. Fantasticii tricolori au dat șah-mat puternicei naționale de fotbal a Ucrainei. Am văzut un meci de început pentru un rezultat istoric. „Tricolorii” au făcut instrucție cu ucrainenii pe Alianz Arena, din Munchen. Ne-am bucurat de un meci uluitor al tricolorilor lui Edi Iordănescu. Sacrificiu și inspirație, tactică ireproșabilă și curaj total. Plus o dăruire a tuturor tricolorilor. Au produs cea mai mare surpriză a începutului de EURO 2024, din Germania.

ION PREDOȘANU