Ca la noi, la nimeni – „Etica” și mofturile lui Klaus Iohannis!

Motto: „Când poate începe ANAF „executarea” lui Iohannis? Încă un proces privind moștenirea imobilelor din Sibiu are implicații, după decizia recentă a instanței supreme.”

Profit.ro – surse

Prima apariție publică după decizia de miercurea trecută a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) s-a petrecut marți, când Preș. Klaus Werner Iohannis a participat la dechiderea anului universitar la Universitatea Națională de Muzică din București. E drept că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție spune clar că Familia Iohannis a fost un cumpărător de rea credință și i-a mai luat o casă din Sibiu, după ce mai pierduse încă una dintre cele șase, obligând cuplul Iohannis să returneze 300.000 de euro, obținuți fraudulos din chirii la imobile pe care și le însușise ilegal.

TERGIVERSĂRI ȘI ETICĂ IOHANNISTĂ! Este adevărat că Înalta Curte încă n-a emis și motivarea hotărârii, dar cu siguranță că o va face nu peste mult timp. Numai că, în acest timp, președintele ANAF Sibiu a introdus un alt proces la Tribunalul Sibiu, legat tot de moștenirile și proprietățile frauduloase ale Rodicăi Baștea și ale Familiei Iohannis, atacând în instanța sibiană dreptul de proprietate al statului român, restabilit și de Înalta Curte. Cum funcționează justiția română, cu încetinitorul și fără respectarea Constituției, acest proces cerut de ANAF Sibiu poate dura și doi-trei ani! Exact tergiversarea de care are nevoie Familia Iohannis pentru a nu-și plăti către statul român cei 300.000 de euro stabiliți de ÎCCJ!

Și uite-așa, președintele dator la statul român și-ar putea plăti către ANAF chiriile încasate ilegal cam pe la Sfântul Așteaptă. Dacă un cetățean oarecare are de plătit la ANAF o sută sau două sute de lei, i se pune poprire pe conturi și este executat silit. Ceea ce nu se-ntâmplă cu Her Klaus Werner Iohannis! Cum marți, 1 octombrie, președintele Klaus Iohannis a participat la deschiderea anului universitar la Universitatea Națională de Muzică București, a tot fost întrebat, atât la intrare cât și la ieșire, despre casele însușite fraudulos și, mai ales, când va plăti banii datorați fiscului. El a zâmbit cu gura până la urechi și n-a dat niciun răspuns. Practic, a fost certat pentru cele două case și chiriile ilegale.

Cu un tupeu fără limite, președintele Klaus Iohannis a vorbit la Conservatorul bucureștean, în discursul său de la deschiderea anului universitar. Unde studenții au participat obligați, inclusiv să-și confirme prezența telefonic. Ca să nu se trezească Klaus Iohannis cu sala goală. El a adus laude pentru „adoptarea măsurilor ferme de consolidare a eticii”. Uite cine vorbește de etică!

CERCUL COMPLICITĂȚILOR. Este limpede că în jurul dosarelor Familiei Iohannis s-a creat un cerc odios al complicităților. Dosarele Familiei Iohannis se tot judecă dinainte de anul 2009, iar acela care le-a dat neînceperea urmăririi penale este nimeni altul decât procurorul șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel din Alba Iulia, numitul Augustin Lazăr. Un om care s-a mânjit pe mâini și cu dosarele cosonilor dacici, precum și cu dosarele lui Iohannis, pe care le-a spălat până le-a albit.

Ca recompensă, Preș. Klaus Werner Iohannis l-a adus pe procurorul Augustin Lazăr – „spălătorul dosarelor sale de la Curtea de Apel din Alba Iulia”, taman la București în funcția de procuror general al României.

Iar de-acum pensionarul Augustin Lazăr s-a retras la vila sa din Alba Iulia și cu ajutorul lui Klaus Iohannis are cea mai mare pensie din România. Ceva în jur de 100.000 de lei!

ION PREDOȘANU

P.S. LUXUL ȘI MOFTURILE. Evident, ambele ale Preș. Klaus Werner Iohannis sunt detestabile. Dar, despre ele, cu alt prilej! (Ion Predoșanu)