Ca la noi, la nimeni – Eșecul D.R.E.P.T., eșecul lui Geoană?!

Motto: „Sunt convins că 2024 va fi anul independenților, proba am avut-o la alegerile locale și europarlamentare. Eu nu exclud și nu îndepărtez o susținere civică și politică cât mai largă, dar cu o singură condiție: să fie compatibile cu viziunea mea despre România și cu nevoile reale ale țării.” – Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO

Noua formațiune D.R.E.P.T. a adunat de peste tot: de la USR, PNL, AUR și UDMR(deși ex-parlamentarul maghiar a fost exclus din UDMR în 2021!). Și, să recunoaștem, cei zece parlamentari strânși în această nouă formațiune sunt dintre cei care simțeau că nu se vor mai regăsi pe listele electorale ale partidelor din care unii mai făceau încă parte.

TENTATIVA FORMĂRII UNUI GRUP PARLAMENTAR, EȘUATĂ! Cei zece parlamentari care alcătuiesc pseudo-grupul parlamentar al partidului D.R.E.P.T. sunt în majoritate traseiști. Aceștia sunt oamenii de la temelia partidului lui Geoană. Iar planul politic al Partidului D.R.E.P.T a început cu stângul.

Mircea Geoană are nevoie să strângă 200.000 de semnături. Iar partidul cu pricina susține independenții. A încept cu Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Șefii formațiunii sunt aleși locali de la Sectorul 6, pe listele USR (Uniunea Sabotați România!).

Cererea celor zece deputați traseiști de constituire a unui grup parlamentar al partidulșui D.R.E.P.T. a fost blocată de către conducerea Camerei Deputaților, pe motiv că a fost depusă prea târziu! Formațiunea a fost înființată în luna decembrie a anului trecut și reluată în luna aprilie de către trei ex-membri USR de la Sectorul 6 și l-a susținut, la alegerile locale din 9 iunie 2024 pe Nicușor Dan, pentru obținerea unui al doilea mandat de primar general al Capitalei.

CE-I D.R.E.P.T., E PĂCAT? Partidul D.R.E.P.T. susține că dorește să fie o platformă care să sprijine independenții, iar la alegerile prezidențiale din această toamnă ia în calcul să-i sprijine candidatura lui Mircea Geoană.

UITE PLAGIATUL, NU E PLAGIATUL! În 1 iulie 2024, PressOne prezenta probele care demonstrau că Mircea Geoană a plagiat în teza sa de doctorat din doi președinți americani: Bill Clinton și George W. Bush, prin traducere, fără vreun fel de atribuire și fără ghilimele, zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de cei doi președinți americani amintiți.

În 2005, după 12 ani de studii doctorale, Mircea Geoană – până la demisia anunțată pentru săptămâna viitoare, când pe 10 septembrie i se încheie mandatul – încă Secretar general adjunct al NATO și aproape sigur candidat la alegerile prezidențiale din România acestui an, ce vor fi pe 24 noiembrie – turul unu – și pe 8 decembrie – turul al doilea, a susținut la ASE o teză de doctorat despre integrarea României în structurile euro-atlantice în care subiectul central este comprimat în 1,4% din totalul lucrării.

Deși posesor al unei experiențe valoroase, nemijlocite, privind tema pe care și-a ales-o, Mircea Geoană, care a fost ambasador al României la Washington și apoi ministru de Externe al României, nu menționează în teza sa de doctorat nici măcar momentele cheie, de manual, din etapele de aderare la NATO și UE.

Într-o amplă discuție cu PressOne, Mircea Geoană a negat nu foarte convingător că ar fi plagiat în teza sa: „Nu știu, eu vă spun că ceea ce am făcut eu cu teza mea de doctorat a fost absolut onest și nu mă simt cu nimic în afara regulilor din vremea respectivă. Acum… dacă s-au schimbat regulile, e altceva”.

ION PREDOȘANU

P.S. MĂSURILE LUI CIOLACU. Guvernul a adoptat tăierile de cheltuieli la stat: Nu se mai fac angajări, nu se mai plătesc traininguri și mașini. În plus, Guvernul ia banii necheltuiți în proiecte! (Ion Predoșanu)