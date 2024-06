Ca la noi, la nimeni – După Sânzâiene, ședința Coaliției pentru prezidențiale!

Motto: „Pogoară Duhul Tău cel Sfânt/ Pe fața-ntregului Pământ,/ Să scoată din sminteală omenirea,/ SPRE A-ȘI GĂSI ROSTUL ȘI MENIREA!” – George Rogojinaru

Același poet, necunoscut mie, cel care mi-a trimis pe Facebook acest minunat catren, scris din inimă, cu talent și ilustrat de o icoană ce reprezintă Pogorârea Duhului Sfânt, mi-a mai adăugat, la o zi distanță încă unul tot poetic.

„IIA SFÂNTĂ” DE GEORGE ROGOJINARU. Iia gorjenească este sărbătorită peste tot în țară și, de ani buni, chiar în Hobița Titanului Constantin Brâncuși, în comuna Peștișani, peste tot sub renumele ei și al sărbătorii numite RomânIA Autentică. Poetul talentat, dar, cum spuneam, mai puțin cunoscut marelui public, a scris cu har micropoemul intitulat „Iia sfântă” ce conține următoarele versuri albe: „Cămașa cu râuri line, cu codri și altiță/ din adânc de vremi revine unui neam/ de-alesă viță. Iia sfântă,/ bornagic cusut cu acul,/ învețmântă/ și bogatul și săracul.” Și, evident, semnează, același George Rogojinaru.

GENERAȚIA DE SUFLET LUPTĂ LA EURO 2024, ÎN GERMANIA, PENTRU ROMÂNIA. La o conferință de presă, antrenorul naționalei de fotbal a României, Edward Iordănescu, i-a rugat pe jurnaliștii sportivi, prezenți la conferința de presă de la Koln, să nu le mai zică elevilor săi din echipa națională de fotbal a României, calificată la EURO 2024, în Germania, într-o grupă grea, nici a doua Generație de Aur și nici altfel. El a denumit-o Generația de suflet, așa cum o simte, și Edi Iordănescu și băieții lui, adică tricolorii, au produs una dintre cele mai mari surprize de la EURO 2024, învingând în primul meci puternica națională a Ucrainei cu 3-0! A urmat un al doilea meci, cu și mai puternica echipă a Diavolilor roșii, cum mai este supranumită Belgia, care ne-a învins cu 2-0. România încă păstrează locul unu în grupa de calificare de la EURO 2024, cu trei puncte, la egalitate cu Belgia și Ucraina, și mâine urmează un meci ca o finală cu selecționata Slovaciei. S-au iscat discuții, comentarii și unii au pretins că România are trebui să joace pentru un egal, care le-ar califica în optimi pe ambele combatante.

Totuși, pentru competiție și pentru tot ce înseamnă sportivitate, ar trebui ca naționala de fotbal antrenată de Edi Iordănescu să joace pe bune. Să joace pe bune și să îi batem, cu atât mai mare și mai frumoasă este victoria când e câștigată fără aranjamente, blaturi, chiar dacă cineva ar spune că scopul scuză mijloacele. Eu prefer să îi batem. Mulți nepricepuți deja susțin că meciul „E aranjat!”

Nu de aceeași părere este fostul mare arbitru FIFA – românul Adrian Porumboiu. Ciudat, fostul mare fotbalist Dănuț Lupu, care ar fi fost și mai mare dacă ducea o viață sportivă, pretinde și el că meciul ar fi deja aranjat și care a spus pe șleau ce se va întâmpla la finala România-Slovacia, Lupu fiind din tabăra celor certați cu legea și cu bunul simț, lansând mincinoasa sintagmă „E aranjat!”. Fostul mare arbitru FIFA, Adrian Porumboiu, are o altă versiune, cum spuneam, susținând o luptă sportivă și crezând ca și Edward Iordănescu și ca noi toți, că România va învinge Slovacia și ne va aduce o nouă bucurie. Aceea a calificării în optimile de finală ale EURO 2024, din Germania!

CUM ȘI CÂND VOR AVEA LOC ALEGERILE PREZIDENȚIALE? Săptămâna trecută, conducerile celor două partide de guvernare – PSD și PNL – s-au întâlnit spre a stabili datele la care se vor desfășura cele două tururi de scrutin pentru desemnarea președintelui României, ambele soldându-se cu câte un eșec. După ultimele discuții, au rămas de luat în calcul două scenarii: primul tur ar fi organizat pe 15 septembrie, iar al doilea pe 29 septembrie. PSD preferă aceste date, dar PNL se opune. Dacă primul tur ar fi organizat pe 29 septembrie, iar al doilea tur pe 13 octombrie, cum preferă pretinșii liberali, vom afla abia astăzi. Pentru că astăzi, marți, 25 iunie, are loc o nouă ședință a Coaliției de guvernare. E de înțeles că nu s-a agreat ideea unui candidat unic la alegerile prezidențiale, PNL insistând ca Nicolae Ciucă, președintele PNL, să candideze așa cum îi cere statutul partidului și cum gândește chiar domnia sa, care-a împânzit țara cu afișe și panouri imense, ce au costat milioane de euro, pe motiv că face publicitate cărții sale: „Un soldat în slujba țării”.

P.S. AZI, ȘEDINȚĂ A COALIȚIEI! Abia astăzi vom afla, sper, datele sigure ale alegerilor prezidențiale. După ședința Coaliției de guvernare PSD-PNL! (Ion Predoșanu)