Ca la noi, la nimeni – Duelul Biden-Putin continuă!

Motto: „Războiul este barbarie când un vecin pașnic este atacat, dar este o datorie sacră atunci când cineva își apără patria.”

Guy de Maupassant, Din Opere complete

O idee strălucită a președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, care într-o zi de duminică, dis-de-dimineață, s-a îmbarcat într-un avion Air Force One și a plecat spre Europa. A făcut o scurtă oprire în Germania, la o bază militară americană, apoi a schimbat avionul și a plecat spre o localitate din Polonia, de unde a luat trenul și a călătorit 10 ore până la Kiev. Orele de plecare și de sosire nu le-a știut nimeni, dar înainte de a ajunge la Kiev să se plimbe pe stradă cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Moscova a fost anunțată de vizită spre a nu se produce vreun accident militar nedorit.

ZELENSKI ȘI BIDEN, MAI UNIȚI CA NICIODATĂ. Cei doi președinți au depus fiecare câte o coroană de flori la Monumentul Eroilor alcătuit din fotografiile militarilor uncraineni căzuți pentru apărarea patriei lor, în luptele cu armata Federației Ruse, începând cu anul 2014, dar și în ultimul an, de când Armata Roșie a invadat, fără motiv, Ucraina.

LUMEA LIBERĂ UNITĂ ÎMPOTRIVA „PACIFICATORULUI” PUTIN! Președintele Statelor Unite ale Americii a promis încă un ajutor financiar și în armament de luptă modern în valoare de 500 milioane de dolari. De altfel, Statele Unite se află în fruntea coaliției lumii libere care ajută economic, umanitar și cu armament de ultimă generație Ucraina, în războiul stârnit din senin de Rusia „pacificatorului” Putin.

După ce a avut convorbiri cu omologul său ucrainean, președintele american Joe Biden a luat trenul, alte zece ore, și a ajuns în Polonia, unde aseară, la ora 18:30 urma să susțină un discurs de susținere a Ucrainei, în fața celor nouă șefi de state și de guverne dintre cei ce participă la reuniunea Summitului București (B9), și în fața refugiaților ucrainei ce și-au găsit adăpost în Ucraina.

PUTIN AMENINȚĂ. Marți, de la ora 11:00, ora Bucureștiului, președintele Vladimir Putin a ținut un discurs demagogic și aberant, la Moscova, în cadrul a ceea ce pe acolo se numește Starea Națiunii. Între altele, Putin a spus: „Vom decide sarcinile operațiunii militare speciale pas cu pas!”, acuzând Occidentul că „scuipă pe întreaga lume (…) Noi am făcut tot posibilul să rezolvăm pe cale pașnică situația din Donbas, dar Occidentul s-a pregătit pentru un alt scenariu.” Cam așa a tunat, marți, președintele rus, Vladimir Putin, în discursul său anual despre starea națiunii, pe care anul trecut l-a amânat pentru începutul anului 2023, pe fondul eșecurilor în lanț înregistrate de armata Rusiei pe frontul ucrainean.

JOE BIDEN A RIDICAT MĂNUȘA?! Presupun că aseară, la Varșovia, la ora 18:30, în cadrul Summitului București (B9), bravul și curajosul președinte al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden a ridicat mănușa. Să recunoaștem, totuși, că suntem cu toții în acest conflict mondial. Cu siguranță, marți, de la ora 18:30, cum spuneam, Joe Biden a susțșinut ideea că Stale Unite ale Americii vor saprijini până la capăt lupta dreaptă a poporului ucrainean.

Luni, la Kiev, președintele Joe Biden a dat de înțeles că ne aflăm în fața unui nou conflict mondial, iar marți Vladimir Putin a confirmat lucrul acesta.

ION PREDOȘANU