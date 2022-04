Motto: „Nu există experiență căreia să nu-i poți supraviețui dacă ai curajul să înfrunți viața”

Octavian Paler

Voi reveni asupra desfășurării discursului președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, prin video, în fața plenului reunit al Senatului și Camnerei Deputaților, adică al Parlamentului României. Din păcate, ne-am făcut de râs la discursul lui Zelenski!

Pur și simplu, mai bine merg transmisiile de pe front decât din Parlamentul României. Dar gafele nu se opresc aici! Transmisia cu Zelenski a fost un fiasco.

GAFĂ TEHNICĂ?! Pe partea tehnică, Parlamentul este, să o zicem pe românește, varză. Nu știm dacă responsabilă este conducerea politică a Parlamentului, unde sunt angajate toate rudele și prietenii mai marilor zilei, de vreo 30 de ani, dar sigur este în atribuția sa să facă ordine acolo.

Cine s-a uitat luni seară la discursul lui Zelenski nu a înțeles mai nimic. După cum ați văzut, ba s-a întrerupt transmisia, ba nu s-a văzut, ba s-a tradus prost. Toate aceste lucruri se sparg în capul conducerii Camerei Deputaților. Și nu este prima dată când ne facem de râs.

Și paza Parlamentului este asigurată tot de un serviciu al Camerei Deputaților. Să nu uităm de turistul irlandez care a intrat prin efracție în fosta Casă a Poporului, la finalul anului 2021. Irlandezul nu doar că era băut când a intrat în Palatul Parlamentului, dar se afla și sub influența unor substanțe interzise.

DISCURSUL LUI ZELENSKI. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat, luni, că România va participa la refacerea țării sale, după război, și a menționat că dorește un dialog pentru susținerea comunităților românești, respectiv ucrainene din cele două țări. Numai că, poate nu știe, în România sunt 50 de școli în limba ucraineană, în vreme ce în țara sa doar 8 (opt!) în limba română. Mai mult, predecesorul său, ex-președintele Piotr Poroșenko, deși e vorbitor de limba română, a dat o lege ce-i viza pe etnicii ruși, dar a interzis dreptul de a studia în limba maternă tuturor minorităților din Ucraina.

„Sunt convins că România susține tot ce trebuie pentru impunerea dreptății.(…) Sunt convins că România și firmele românești vor participa la programele pentru refacerea Ucrainei, după război. Vom propune partenerilor noștri să preia refacerea unor regiuni care au fost distruse de Rusia. Potențialul nostru, puterea noastră internă este mare, dar avem nevoie de ajutor pentru a reface viața în Ucraina”, a afirmat Zelenski, într-un discurs ținut prin videoconferință în Parlamentul României. El a mulțumit poporului român pentru susținerea acordată refugiaților.

„Mulțumesc întregului popor român pentru ajutorul acordat refugiaților din Ucraina. Sper că vom avea condiții ca Rusia să renunțe la război și oamenii să se poată întoarce acasă, în Ucraina”, a mai spus președintele Zelenski.

GUVERNUL TERGIVERSEAZĂ. De mai multe săptămâni, Guvernul Ciucă tot amână adoptarea unui pachet de măsuri sociale, propus de Partidul Social Democrat, pentru susținerea celor cu venituri mici, adică de 500 lei, și a pensionarilor aflați sub suma de 1.500 lei, ca și a elevilor. PSD susține acordarea unor vouchere de 50 euro pînă la sfârșitul lui 2022, iar PNL propune 100 de euro până în vara lui 2023. Numai că ministrul Finanțelor Publice, Adrian Câciu, aflat marți la Bruxelles, ne zice că Bugetul nu poate face față la asemenea cheltuieli.

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, anunță o posibilă creștere a salariului minim pe economie, încă din acest an. „Este o propunere de la IMM-uri, care spune că dacă se mărește salariul minim pe economie, cu 200 de lei, neimpozitați cu CAS și CASS”, a mai spus Ciolacu. Tot Ciolacu mai anunța, marți, ca posibilă o ordonanță de urgență pentru contracararea creșterii prețurilor la materialele de construcții. De asemenea, Marcel Ciolacu a declarat că PNRR-ul trebuie să fie descentralizat.

ION PREDOȘANU

P.S. CREȘTE DOBÂNDA CHEIE. Banca Națională a României a majorat dobânda cheie la 3%, de la 2,5%, începând cu data de 6 aprilie, decizie influențată în parte de creșterea inflației „peste așteptări”. (Ion Predoșanu)