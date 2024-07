Ca la noi, la nimeni – „Diplomatul” Marcel Ciolacu, întâlnire benefică cu Viktor Orban!

Motto: „România este un partener important, dacă nu cel mai important partener economic pentru Ungaria. Am discutat despre un TGV și am discutat despre aderarea României la Schengen. Și am spus că în toamnă vom pune pe agendă aderarea României la Schengen, și dacă se poate și sperăm că se poate, o să avem și un vot în favoarea aderării României la zona Schengen.” – Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei

Plin de tact și diplomație, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a avut o inspirație de zile mari, invitându-l la București pe omologul său din Ungaria, vineri, înainte ca Viktor Orban să meargă la Școala de vară de la Băile Tușnad, ce se desfășura sâmbătă. Cei doi au luat împreună micul dejun la Snagov, la Vila Lac, și au discutat amical și profesionist preț đe o oră, probleme de interes reciproc.

DESCHIDERE TOTALĂ ÎN DIALOGUL CIOLACU-ORBAN. Cea mai importantă solicitare a prim-ministrului României, Marcel Ciolacu, față de prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a fost aceea a includerii pe agenda Consiliului JAI a problemei aderării României la selectul Spațiu Schengen, în toamna acestui an. Apoi s-au discutat probleme economice și comerciale, România fiind unul dintre partenerii importanți ai Ungariei. S-a reluat și o discuție mai veche a colaborării dintre cele două țări și anume construirea în comun a unui tren de mare viteză între București și Budapesta, celebrul TGV, despre care s-a mai vorbit și anii trecuți fără să se fi făcut progrese de nicio parte.

LA BĂILE TUȘNAD, MAI PUȚINE CONTROVERSE CA ÎN ALȚI ANI. Cum Ungaria deține președinția rotativă a Consiliului European, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a făcut o vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin, ceea ce a stârnit mânia cârmuitorilor Comisiei Europene. Care l-a muștruluit pe Viktor Orban, spunându-i că n-a avut mandat din partea celor de la Bruxelles. De la Moscova s-a dus la Beijing și a discutat cu președintele Chinei, Xi Jimping, și iar a stârnit mânia mai marilor Uniunii Europene.

Nu are rost să trecem în revistă discursul prim-ministrului Ungariei, ținut sâmbătă la Băile Tușnad, unul cu mai puține referiri la unele linii roșii trasate domniei sale de către Comisia Europeană. Viktor Orban însuși recunoaște: „Nu am primit instrucțiuni de la București ce să spun, dar am primit de la Bruxelles”, după cum amintea Orban în discursul său.

Între altele, Viktor Orban și-a permis să afirme: „Uniunea Europeană a pierdut războiul. Nu poate finanța reconstrucția Ucrainei”. El îi ține isonul lui Vladimir Putin și pretinde că Uniunea Europeană a pornit războiul din Ucraina. Când toată lumea știe purul adevăr despre invazia Armatei Roșii a Federației Ruse asupra Ucrainei, în 24 februarie 2022! Orban a adus, pe teritoriul României, mesajul lui Putin. El pretinde că se va schimba ordinea mondială, așa cum și-ar dori Vladimir Putin.

CE ZICE MARCEL CIOLACU? Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, este convins că țara noastră intră în Spațiul Schengen terestru în anul 2024. Și, oricum, nu se făcea și nu merita să creeze disensiuni, interzicându-i să vină în România. Iar despre discursul lui Viktor Orban la Băile Tușnad, Ciolacu a declarat: „Treaba dânsului. A spus ceva de România?”, menționând că a discutat cu omologul ungar despre relația economică dintre cele două țări.

ION PREDOȘANU

P.S. ÎNOTĂTORUL DAVID POPOVICI, CALIFICAT ÎN SEMIFINALE LA PROBA DE 200 DE METRI LIBER, LA OLIMPIADA DE LA PARIS! Presa din Ungaria a notat: „A câștigat cea mai puternică cursă!”, adică cea mai puternică serie din cele patru, obținând cel mai bun timp, numindu-l pe David Popovici „tânărul clasic al României! (Ion Predoșanu)