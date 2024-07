Motto: „Prim-ministrul României a afirmat, marți, că nu are o problemă ca președintele Klaus Iohannis să fie premier după alegerile din toamnă, singura problemă fiind că „trebuie să câștige alegerile” .” – News.ro

Despre președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, zicea, mai zilele trecute: „Păi când a frost președintele Klaus Iohannis independent? A atacat o vreme Partidul Social democrat, catalogându-l drept „ciuma roșie!, m-a atacat și pe mine că am vândut Ardealul. Nu am ce să mai zic!”

TREI POSIBILI CANDIDAȚI LA PREZIDENȚIALE, CU BANII LA CIORAP! Elena Lasconi (de fapt, Lszcony, n.m.I.P.) conduce în topul candidaților la alegerile prezidențiale din România la capitolul terenuri aflate în proprietate, fiind totodată și campioană la numărul clădirilor, dar și prima la datorii dintre contracandidații săi. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, se află, în schimb, pe primul loc la suprafața clădirilor deținute și a cuantumului plasamentelor și investițiilor. Președintele PNL, Nicolae Ciucă, este primul atunci când vorbim despre economiile din conturi și depozite bancare, dar și la venituri realizate în ultimul an fiscal împreună cu familia.

Nicolae Ciucă se află, totodată, la egalitate cu Diana Ivanovici Șoșoacă în ceea ce privește numărul mașinilor. Diana Ivanovici Șoșoacă este singurul candidat la alegerile prezidențiale care declară că deține bunuri de valoare. Interesant este că trei dintre prezidențiabili, referindu-ne, aici, la George Simion, Elena Lasconi și Diana Șoșoacă, nu dețin niciun ban în conturi și depozite bancare!

PRIMUL LA VENITURI BĂNEȘTI ȘI AVERE, AL DOILEA ÎN SONDAJUL CURS! Liderul pretinsului PNL, Nicolae Ciucă este creditat, conform rezultatelopr ultimului sondaj CURS, cu o intenție de vot de 20% la alegerile prezidențiale, clasându-se, astfel, pe poziția a doua. Ciucă a depus, în calitate de senator, o declarație de avere, datată 12 iunie 2024, din care aflăm că are în proprietate două terenuri intravilane cu suprafață totală de 3.427 de metri pătrați. Unul dintre aceste terenuri se află la Pielești, județul Dolj și are suprafața de 829 de metri pătrați și a fost cumpărat în anul 2005. Celălalt se află în Dumbrăveni, județul Ilfov, are suprafața de 598 de metri pătrați și a fost dobândit prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2015.

Candidatul PNL la prezidențiale mai deține, tot în Dumbrăveni, o casă de locuit în suprafață de 232 de metri pătrați, construită în anul 2017. În garajul lui Ciucă se găsesc două autoturisme – o Toyota Corolla, din 2006 și o Toyota Rav4, din anul 2020. Nicolae Ciucă nu declară proprietatea unor obiecte de valoare și nici că a înstrăinat vreo proprietate imobiliară. Precizează, în schimb, că are în două conturi bancare economii în sumă totală de 332.853 de lei.

Președintele liberal nu are niciun leu în plasamente sau investiții, nu are alte active producătoare de venituri, dar este dator către Banca Transilvania cu suma de 100.000 de lei, în baza unui credit contractat în 2020, cu scadența în 2025.

NICOLAE CIUCĂ, TOTDEAUNA BUGETAR! Așa cum arătam mai sus, Nicolae Ciucă este campion la venituri realizate în ultimul an fiscal împreună cu familia. Astfel, ca prim-ministru al României, între ianuarie și iulie 2023, a încasat o indemnizație de 94,334 de lei, adică 15.722,3 lei pe lună. La toate acestea se adaugă pensia de serviciu de la MapN, în cuantum de 232.920 de lei pe an, ceea ce înseamnă 19.410 lei pe lună. Soția generalului Ciucă, Roxana Ciucă, a încasat anul trecut, la rândul ei, o pensie de 5.752,92 lei pe lună. În total, veniturile familiei Ciucă în anul 2023 s-au ridicat la 502.280 lei pe an, ceea ce înseamnă 41.856 de lei pe lună.

În comparație, liderul Partidului Social Democrat, împreună cu soția sa, a câștigat în 2023 de două ori mai puțin decât familia generalului Nicolae Ciucă!

Pe primul loc în răspunsurile culese de sondajul realizat de CURS pentru alegerile prezidențiale, pe primul loc se află, cu 30%, liderul Partidului Social Democrat, deputatul Marcel Ciolacu. Aliat al lui Nicolae Ciucă la guvernare, dar posibil rival al acestuia pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

CIUCĂ, ALESUL LUI IOHANNIS! Nu mai este nicio noutate că Preș. Klaus Werner Iohannis îl împinge-n față pe Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale. L-a luat cu el la Summitul NATO de la Washington, iar marți l-a invitat la Palatul Cotroceni, unde-au stat de taină, în secret, cu o oră mai mult decât trebuia.

OLIMPICII ROMÂNIEI ȚINUȚI ORE ÎN ȘIR ÎN PICIOARE, DAR LA CĂLDURĂ! În vremea aceasta, cei 107 sportivi români care vor participa la Olimpiada de la Paris – 2024, au fost ținuți în picioare și în căldură! Posibilul tandem Nicolae Ciucă-președinte și Klaus Iohannis, Premier punea țara la cale.

