Motto: „Marcel Ciolacu le-a transmis marți, 11 iunie, liderilor liberali în ședința de coaliție că dacă PNL nu e de acord să îl susțină pe el drept candidat comun la alegerile prezidențiale, PSD ar urma să meargă cu tandemul Mircea Geoană candidat la Cotroceni și Marcel Ciolacu premier!” – Maria Mora, Ziare.Com

De obicei, nu iese fum fără foc. E drept, deocamdată nici Marcel Ciolacu nu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din acest an și nici Mircea Geoană.

MOTIVELE AMÂNĂRILOR. Încă secretar general NATO, deși a bătut țara-n lung și-n lat de mai bine de un an, ca și cum ar fi în campanie electorală, Mircea Geoană și-a mai lansat și o carte pe care a dat autografe, dar, totuși, nu s-a înscris nici el în cursa pentru Cotroceni. O va face sigur, așa cum a și spus-o, după ce va mai avea o discuție cu Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Acum, dacă stăm strâmb și judecăm drept, Mircea Geoană este tot un social-democrat și nu un independent pur-sânge. Chiar Marcel Ciolacu afirma, cu deplin temei acest lucru, mai ales că Mircea Geoană a condus Partidul Social Democrat mai mulți ani decât Marcel Ciolacu.

Desigur, se tot vehiculează faptul că după 20 de ani, în care România nu a mai avut un președinte social-democrat – cam de pe vremea lui Ion Iliescu -, a cam venit timpul. Iar condiții favorabile sunt, slavă Domnului!

Și acum să vedem ce-l oprește pe președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, care este, totodată, și prim-ministru al României, să-și amâne anunțul? Ce-i drept, lui Marcel Ciolacu îi stă mult mai bine în dificilul post de prim-ministru al României, decât ca președinte de țară. În plus, toți președinții de până acum ai PSD care-au candidat la alegerile prezidențiale și nu au câștigat alegerile s-au văzut maziliți, apoi, din toate funcțiile. La fel au pățit-o Adrian Năstase, Victor Ponta și Mircea Geoană. E greu de presupus că Marcel Ciolacu nu știe acest lucru și ce l-ar aștepta în cazul unui insucces!

MARCEL CIOLACU ȘI MIRCEA GEOANĂ, FAȚĂ-N FAȚĂ DE ZIUA IMNULUI NAȚIONAL! În ziua de 29 iulie, celebrul jurnalist Marius Tucă – între altele creatorul Jurnalului Național și al unui post de radio – își sărbătorea ziua de naștere. Inspirat, ca de obicei, Marius Tucă, oltean din Caracal, și-a invitat mai mulți prieteni la o masă în Taverna Sârbului, restaurant select pe care-l deține în spatele fostei Casa Scânteii, actuala Casa Presei Libere. Printre prieteni, firesc, s-au numărat Marcel Ciolacu, Mircea Geoană și Victor Ponta, toți trei foști președinți ai Partidului Social Democrat sau actual președinte al PSD, cum este cazul lui Marcel Ciolacu. Invitat în direct la emisiunea DECISIV a Antenei 3 CNN, fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, care-a condus și el Partidul Social Democrat, iar acum este consilier onorific al prim-ministrului României, Marcel Ciolacu, acesta s-a ferit ca necuratul de tămâie să dea vreo informație despre ce au discutat Marcel Ciolacu și Mircea Geoană, mai bine de două ore, pretinzând, pe bună dreptate, că a fost o discuție privată și nu poate zice nimic. Doar că Marcel Ciolacu și Mircea Geoană au urmărit cursa valorosului înnotător român David Popovici, în proba de 200 m liber și la intonarea IMNULUI NAȚIONAL AL ROMÂNIEI, grație medaliei de aur cucerită de David Popovici, și Ciolacu și Geoană s-au ridicat în picioare și au ținut mâna dreaptă la inimă. Dintre cei doi, doar unul va fi președinte. Eu merg pe mâna diplomatului Mircea Geoană!

SECRETOMANIE SOCIAL-DEMOCRATĂ! Mă rog, nici dinspre Marcel Ciolacu și nici dinspre Mircea Geoană nu a apărut nicio informație. Oricum, Ciolacu și Geoană au stat la masă față-n față și este greu de presupus că n-au vorbit și despre viitoarele alegeri prezidențiale.

Eu aș fi în stare să pariez că surpriza candidatului social-democrat la alegerile prezidențiale nu mai este deloc un secret și acesta va fi Mircea Geoană!

ION PREDOȘANU

P.S. CIUCĂ ȘI 15-20 DE LIDERI LIBERALI, LA SINAIA! În aceeași zi, la Sinaia, președintele pretinsului PNL, Nicolae Ciucă, s-a întâlnit cu o parte dintre liderii filialelor liberalilor din țară, care-au obținut cele mai bune rezultate la alegerile locale. Ar fi trebuit să fie prezent și Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, căruia i s-ar fi propus să candideze în tandem: Ciucă – președintele României, Ilie Bolojan – prim ministru! Se pare că Ilie Bolojan ar fi refuzat propunerea generalului în rezervă Nicolae Ciucă. (Ion Predoșanu)