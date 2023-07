Ca la noi, la nimeni – Din rău în mai rău?!

Motto: „Binele poate rezista înfrângerilor. Răul nu.”

Rabindranath Tagore

Se spune, și nu fără temei, că graba strică treaba. Mă uit la ce se petrece în curtea clubului CS Universitatea Craiova, pornit ca unul ce a plecat la drum cu bani publici, așa cum susține și Badea, fostă glorie și decar de mare talent al fostei FC Universitatea din Bănie.

CUM SĂ-ȚI BAȚI JOC DE SPECTATORI. La crearea clubului a pus umărul și Lia Olguța Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, probabil și Universitatea, mă refer la instituția de învățământ superior și apoi a încăput pe mâinile lacomului la bani Mihai Rotaru. Care-a vândut jucători cât a putut și n-a prea adus mai nimic în loc. Doar antrenori. (Stadionul l-a făcut tot Lia Olguța Vasilescu, iar Rotaru își bate joc de spectatori). Sacrificându-i pe mai toți în primele 10 etape de campionat. Și se mai miră de ce nu a luat niciun titlu, ci doar o amărâtă de Cupă a României. N-a reușit să facă vreo brânză nici în cupele europene, cu rușinici mici și mari, iar anul acesta CSU Craiova nici măcar nu s-a calificat în vreo cupă europeană. Vinovații aunt mereu alții și nu hulpavul patron. Marți dimineață l-a demis și pe antrenorul Eugen Neagoe, aducându-l pe șomerul Laurențiu Reghenkampf, cel destituit prin Asia. Și, uite-așa, cu managementul lui Mihai Rotaru, unul dezastruos, CSU Craiova va merge din rău în mai rău!

VEȘTI RELE DE LA CIOLACU. La omul sărac, nici boii nu trag, ne zice o veche vorbă populară. Nu aș da vina numai pe actualul Prim-ministru al României, Marcel Ciolacu. Țara arde la propriu, cu caniculă și cod portocaliu, dar și cod roșu, plus seceta extremă deja declanșată. De șapte ani, România nu a mai avut Cod roșu dublu de căldură în București. Este o avertizare cumplită, venită de la Agenția Națională de Meteorologie, cu fenomene extreme de furtuni, ploi și vijelii cum nu am mai avut. E limpede că, în asemenea condiții, producția agricolă este aproape total compromisă încă de pe acum. Repet, nu-i vina lui Marcel Ciolacu dar toate oalele sparte i se vor imputa. Și dacă agricultura nu-l ajută, anul 2023 va fi groaznic din toate punctele de vedere.

CRESC TAXELE ȘI IMPOZITELE. Ce-i drept, proiectul Legii Bugetului de stat pe acest an a fost unul croit prost. Iar fostul ministru al Finanțelor Publice, Adrian Câciu este de la Partidul Social Democrat. Iar Bugetul pe acest an a prevăzut venituri exagerat de mari și cheltuieli mici. Poate așa se explică și faptul că după numai primele cinci luni ale anului ne confruntăm cu o mare gaură în Buget. Sumele colectate pe primele cinci luni, cum mai spuneam și ieri, nu reprezintă decât ceea ce trebuia să încasăm în prima lună a anului 2023. Deficitul bugetar a fost stabilit la 4,4% din Produsul Intern Brut(PIB), iar acesta a ajuns să fie depășit și se-nvârte în jur de 5-6%! Cu agricultura vom sta prost și ea nu va putea ajuta PIB-ul. Președintele Consiliului Fiscal, gorjeanul Daniel dăianu, ne avertizează că „Magie nu există”. Coaliția de guvernare a stabilit ca să crească TVA-ul și să nu mai existe cote de TVA mici. Ceea ce înseamnă că vor crește prețurile și tarifele la servicii. Va crește TVA-ul și la energia termică de la 5% la 9%. Deci va crește prețul gigacaloriei și populația nu știe cum va ieși din iarna viitoare. Cărțile, manualele școlare vor avea un TVA nu de 5%, ca acum, ci de 9%. La fel va fi și cu panourile fotovoltaice, cu panorile solare termice. Repet spusa lui Daniel Dăianu, Președintele Consiliului Fiscal, că: „Magie nu există!”(…) „Trebuie să reducem subvențiile. Să se renunțe la facilitățile fiscale. Suntem mult rămași în urmă cu deficitul structural. Plus că avem o diferență mare între încasări și chletuieli. O finanțare din străinătate pentru deficitul structural ne va face mai mult rău decât bine. Există și riscuri, cu un regim preferențial acordat unor cetățeni, unor industrii, deci are loc o subvenționare de către ceilalți. Practic, există o alegere între rău și mai rău. Suntem obligați să reducem cheltuielile și introducem taxe și impozite. Așteptăm să vedem ce va face Guvernul! Oricum, bine nu va fi.” Din surse guvernamentale, Coaliția de guvernare va trece la măsuri radicale, cu parguri de impozitare pentru microîntreprinderi.

(Va urma)

ION PREDOȘANU