Ca la noi, la nimeni – Derapaje imorale, accidente tragice!

Motto: „Fără libertate de exprimare, nu există gândire adevărată.”

Jordan Peterson

O știre cumplită din dimineața trecută, despre imoralitatea unui profesor universitar de la SNSPA, pe numele său Alfred Bulai, m-a năucit pur și simplu. Individul este sociolog de meserie și are 61 de ani, om cu barbă albită de anii pe care-i poartă, mai apare și pe la unele televiziuni, dându-și cu părerea despre orice. De parcă ar exista vreun om priceput la toate.

AVANSURI ȘI ABUZURI SEXUALE COMISE DE ALFRED BULAI. Mai multe studente de-ale sale au prins curaj și l-au acuzat de avansuri sexuale și chiar de abuzuri sexuale. Unele petrecute de prin anul 2014 încoace. Ele, adică studentele – unele foste studente – și-au dat numele și pronumele, povestind cu jenă ce li s-a întâmplat cu un om bătrân, trecut cam demultișor de tinerețe, ba chiar apropiindu-se de anii senectuții. Ce-i drept, o senectute cumplit de rușinoasă. Evident, individul n-a mai răspuns la telefoanele jurnaliștilor care se interesau de caz. Ca o primă măsură, conducerea SNSPA și, bănuiesc, rectorul Remus Pricopie, au luat două măsuri: Alfred Bulai nu va mai preda pe perioada cercetărilor; el a fost suspendat din funcția de Director al Departamentului de Sociologie. Iar cazul lui va fi preluat de Comisia de etică a SNSPA spre analiză și, probabil, va fi un caz înmormântat. La o emisiune intitulată DECISIV, a postului de televiziune Antena 3 CNN, am ascultat și câteva înregistrări cu vocea sa, în care se confirmă cele spuse de studentele abuzate sexual. Le chema la el în birou și le cerea să se dezbrace la pielea goală. Una dintre ele, jenată și rușinată, rămăsese în chiloți iar el îi cerea cu nerușinare: „Ți-am spus să dai toate hainele jos de pe tine.” Începea să le mângâie pe sâni, apoi cine știe ce-o fi fost mai departe.

POLIȚIA A DEMARAT PROPRIILE CERCETĂRI! Noroc cu Poliția Română, care-a aflat cazul din presă și s-a autosesizat, demarând propriile cercetări. Poate că, cine știe, astfel, scăpăm de mângâierile Comisiei de etică a SNSPA și vom avea un dosar penal, cum merită. Evident, dacă vor fi suficiente probe scabroase și rușinoase dovedite!

CU DUHUL BLÂNDEȚII, PROFESORII DEZAXAȚI ÎȘI FAC DE CAP. Acum vreo săptămână-două, un alt nemernic, cu mult mai tânăr, care se erija în profesorul unei Școli de genii, a fost prins în flagrant în vreme ce întreținea relații sexuale cu un minor. Ce credeți că a decis (in)justiția română? L-a lăsat în pace pentru că, vezi Doamne, ar fi o celebritate și i se strică reputația! Și nu sunt singurele cazuri de pretiși profesori, unul de gimnaziu și autor al unei cărți, iar Alfred Bulai ditamai profesorul universitar la SNSPA. Dar m-am luat cu vorba și nu mai am spațiu să scriu și despre numeroasele accidente auto lăsate cu victime omenești. Duminică seară, un tânăr fără permis, minor, a pornit în trombă de cum s-a văzut la volanul unei mașini care nu era a lui și a strivit doi copii. Pe unul, de 9 ani, l-a omorât, iar pe surioara acestuia a lăsat-o fără un picior. Mai bine de 9 ore le-a trebuit unor doctori chirurgi s-o opereze și să-i pună piciorul la loc.

CU CINE AR LUPTA CIOLACU ȘI CIUCĂ PENTRU TURUL DOI AL ALEGERILOR PREZIDENȚIALE? Un recent sondaj de opinie, realizat de CURS, susține că dacă duminică ar avea loc alegerile prezidențiale pe locul unu ar fi Marcel Ciolacu, cu 31%, președintele PSD și prim-ministru al României, iar pe locul doi Nicolae Ciucă, președintele pretinsului PNL și, totodată, președinte al Senatului, cu 19%. Curios, în alte sondaje, Nicolae Ciucă nu ar fi intrat în turul doi, fiind pe locul patru dintre posibilii candidați la președinție, dându-i-se chiar un scor mic, de 9%. Amândoi liderii celor două partide de guvernământ ar obține scoruri sub cele obținute de partidele pe care le conduc. Urmează, la egalitate, Mircea Geoană, independent, cu 15%, și George Simion, cu același scor, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Și alții mai apar în sondaj, respectiv Elena Lasconi și Diana Șoșoacă, ambele la mare distanță.

ION PREDOȘANU

P.S. MĂSURI ECONOMICE SUMBRE PENTRU 2025! Despre analiza noilor măsuri economice la care trudește Guvernul și trebuie să le prezinte Comisiei Europene până pe 15 octombrie, vom scrie într-un număr viitor! (Ion Predoșanu)