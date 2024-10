Ca la noi, la nimeni – Degringolada guvernării!

Motto: „Țara arde și baba se piaptănă.” – Zicală populară

Președintele pretinsului și Noului Partid Național Liberal, gerneralul în rezervă Nicolae Ciucă, a anunțat încă de luni că „liberalii renunță la Coaliția cu Partidul Social Democrat. Are în ADN-ul său abuzul de putere. Coaliția noastră de guvernare cu PSD se oprește aici!”, a spus ilogicul Nicolae Ciucă. Adică, el pretinde că în politică rezistă alocuțiunea: „Adio, dar rămân cu tine”.

PNL, BA CU MOȚIUNEA DE CENZURĂ, ALĂTURI DE USR, BA NU SEMNEAZĂ MOȚIUNEA DE CENZURĂ. Auzind aceste vorbe total nerumegate ale copreședintelui coaliției de guvernare PSD-PNL, Nicolae Ciucă, tupeista ajunsă șefă a USR (Uniunea Sabotați România!), numita Elena Laszcony, o apropiată a miliardarului american cu origini maghiare George Soros, ce și-a zis. Că este cazul să încerce marea cu degetul. Și, mintenaș, USR a anunțat că depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu. Cum spuneam, președinta minusculului USR, Elena Laszcony, s-a grozăvit că ea chiar depune acea moțiune de cenzură.

CIUCĂ, MARIONETA LUI LASZCONY? Și, ca orice femeie guralivă, căreia îi vorbește gura fără ea, a început să turuie: „Hai să vedem cât curaj aveți domnule Ciucă”, spunea marți Laszcony.

„Am cunoscut mii de soldați, am fost și în teatrul de operații din Afganistan și sunt mândră de militarii noștri. Sunt pricepuți și curajoși. Domnul Ciucă e politician și vrea să ajungă primul ostaș în fruntea țării. Hai să vedem cât curaj aveți domnule Ciucă! Sunt pe drum spre Parlament ca să lucrez împreună cu colegii mei la moțiunea de cenzură prin care să dăm jos Guvernul, în frunte cu Ciolacu. Hai cu curaj (exprimarea pornografică îi aparține Elenei Laszcony, a cărei limbă maternă mă îndoiesc că ar putea fi și română, n.m. I.P.), cu onestitate și respect (calități ce-i sunt străine fostului militar ajuns general la apelul de seară din teatrele de operații, unde-a luptat nu pentru a-și apăra patria, ci pentru sumele mari în euro pe care le primea, n.m. I.P.). Faceți din cuvintele astea fapte! Semnați moțiunea de cenzură a USR, susține Elena Laszcony. Ea îi transmitea lui Ciucă, pe care-l crede drept o păpușă a ei: „Ne vedem în Parlament”.

„Altfel rămâneți ipocriți, mincinoși, cu comportament de amante care știu că sunt înșelate, care își mai iau o smetie peste ceafă, dar care rămân în relație, adică la guvernare, pentru bani și privilegii. Hai cu semnătura! Ne vedem la Parlament!”, a mai adăugat Laszcony.

În aceste condiții, cu pretins respect pentru generalul în rezervă Nicolae Ciucă, s-a întrunit conducerea Noului Partid Național Liberal, care nu mai are nicio legătură cu liberalismul și cu filonul liberal. Subiectul era ieșirea de la guvernare și semnarea moțiunii de cenzură. Un pericol pe care l-a sesizat însuși prim-ministrul Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, care și-a amânat două evenimente pe care le avea pe agenda domniei sale.

Și, totuși, înțelepciunea conducerii Noului Partid Național Liberal a triumfat. N-au ieșit de la guvernare, n-au semnat moțiunea USR-ului condus prost de Elena Laszcony. Le-au cerut miniștrilor să-și vadă de treabă la Guvern, să avizeze mai cu atenție unele documente și cam atât.

Abia astăzi, miercuri, Noul Partid Național Liberal se întrunește cu liderii filialelor din țară și cu primarii. E cert că primarii nu vor fi de acord cu ieșirea de la guvernare a Noului PNL, întrucât de la Guvernul Ciolacu își primesc banii de care au mare nevoie!

PREȘ. KLAUS WERNER IOHANNIS A DECORAT LICEELE LUI ȘI AL SOȚIEI! În vreme ce în politichie este o cumplită degringoladă, președintele Klaus Werner Iohannis a decorat cu cele mai importante distincții Liceul Brukenthal, unde-a predat fizică și unde i s-a păstrat blocat postul timp de 27 de ani. Dar și liceul unde predă limba engleză soția domniei sale, Carmen Georgeta Iohannis.

ION PREDOȘANU