Ca la noi, la nimeni – De râs, dacă n-ar fi de plâns!

Motto: „Vezi la noi istorici ce nu cunosc istoria, literați și jurnaliști ce nu știu a scrie, actori ce nu știu a juca, miniștrii ce nu știu a guverna, financieri ce nu știu a calcula, și de aceea atâta hârtie mâzgălită fără nici un folos, de aceea atâtea țipete bestiale care umplu atmosfera teatrului, de aceea atâtea schimbări de miniștri, de aceea atâtea falimente.”

Mihai Eminescu

Rezultatele preliminare ale alegerilor locale și europarlamentare dau suficiente motive de revanșe, de supraviețuiri și, uneori, de râs. Dacă n-ar fi de plâns.

ZIUA JUDECĂȚII, ÎN USR. Elena Lasconi a fost reconfirmată ca primar al urbei Câmpulung Muscel, cu un scor de 70% din voturile exprimate, dacă nu mă înșel. Ea și-a păstrat funcția grație bunelor rezultate în administrarea localității, fiind apreciată și respectată de aceia pe care i-a cârmuit în ultimii patru ani. Și, totuși, pe Elena Lasconi n-o mulțumește simpla demisie a președintelui USR, Cătălin Drulă, care l-a desemnat ca președinte interimar pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. „Unii când ajung la conducere, (parcă) le ia Dumnezeu mințile!”, spune domnia sa. Ea este convinsă că este nevoie de un Congres al USR, în care să fie ales un nou președinte și să fie schimbat întreg Biroul Național. Care-i vinovat la fel ca și Drulă de marile erori comise în conducerea partidului.

PRIMĂRIȚA CARE-ȘI VEDE DE TREABĂ! Elena Lasconi nu poate să uite cum a fost desemnată cap de listă la alegerile europarlamentare, și apoi înlocuită fără să i se explice și de ce. Să se fi temut încă de atunci Cătălin Drulă să nu-și piardă postul? Tot ce e posibil. Și uite că de ce s-a temut n-a scăpat, întrucât la viitorul Congres al USR, Elena Lasconi are șansa ei de a candida la președinția partidului!

REVANȘE, SUPRAVIEȚUIRI, TĂIERI DE CAPETE. Toate partidele au numărat voturi și unele au avut motive de plâns. Progresiștii au mâncat cea mai cruntă bătaie electorală din scurta lor istorie de numai opt ani. USR-ul a ieșit cel mai șifonat din alegerile locale și europarlamentare de duminică. Atât de șifonat, încât, după pierderea europarlamentarelor, a două primării de Sector, a Primăriei Brașovului și a altor „fiefuri”, a decis să se autodecapiteze. Mă refer la demisia președintelui Cătălin Drulă, urmată de o altă demisie tot grea: cea a liderului Filialei USR Cluj, care-a mai obținut și un scor mic la alegerile pentru primăria municipiului Cluj-Napoca, unde-a candidat și a obținut numai vreo 5%!

Conducerea USR a admis, luni, într-o conferință de presă că atât Clotilde Armand, cât și Radu Mihaiu, ex-primarul Sectorului 2, cel care-și spiona și înregistra video principalii colaboratori pentru a-i deferi organelor de justiție, au pierdut alegerile în fața contracandidaților comuni ai Alianței PSD-PNL, George Tuță și Rareș Hopincă. „Dar e democrație, oamenii au ales. Bine, nu prea au ales la Sectorul 1 și la Sectorul 2, este o diferență de 500 de voturi între Clotilde Armand și ceilalți și stăteau mașinile cu oameni ce dădeau bani, câte 500 de lei, ca să voteze, la colț. Este democrația pe care o avem în regimul Iohannis”, preciza Drulă.

SCRIPCARU, REVANȘĂ LA BRAȘOV. Tot USR a mai pierdut un fief important pe care izbutise să și-l adjudece la alegerile precedente, din anul 2020. George Scripcaru s-a reinventat și este printre puținii politicieni care-au revenit în forță. Cu multă muncă și proiecte adevărate. Astfel el l-a învins pe progresistul Allen Coliban.

PSD ȘI PNL, CU REUȘITE ȘI NU PREA. Totuși, cea mai mare surpriză a alegerilor locale din 9 iunie, una chiar de poveste, este detronarea veșnicului și ruginitului președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Flutur a fost măturat de mult mai tânărul social-democrat Gheorghe Șoldan, deputat PSD de numai 33 de ani, cu un procentaj foarte clar: 43,25%, față de doar 30,74% cât a obținut Flutur.

La nereușite, am puncta cum PSD a pierdut Ploieștiul, iar PNL a contat pe candidatul Nicolae Robu, cel care mai fusese învins de același Dominic Fritz, care la acea vreme nici măcar nu avea cetățenie română!

ION PREDOȘANU

P.S. AUR – EGALA PNL, ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN! Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a trimis la Bruxelles tot atâția europarlamentari care să-i reprezinte în capitala Europei ca și liberalii, mai exact tot atâția cât și pretinsul PNL. Iar dacă PNL nu ar fi fost în alianță cu PSD, situația putea fi chiar mai rea! (Ion Predoșanu)