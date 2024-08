Ca la noi, la nimeni – Dacă economia SUA strănută, va fi recesiune mondială?

Motto: „O recesiune nu este inevitabilă și există o probabilitate substanțială de a reduce ratele dobânzilor.” – Economista Claudia Sahm

După toate datele economiștilor, Statele Unite ale Americii s-ar afla în recesiune. Și, se spune că dacă strănută Statele Unite ale Americii se îmbolnăvește cam toată economia mondială. În pericol este și țara noastră, mai ales că, la noi, economia înregistrează o ușoară scădere, iar agricultura – care ne-a scos de multe ori din necazuri – este distrusă, unele culturi fiind chiar catastrofale – cultura de floarea soarelui și cultura de porumb, de pildă – din pricina caniculei și a secetei pedologice prelungite.

PREȚURILE PE PIAȚĂ TOT CRESC, IAR MINISTRUL FINANȚELOR NU-I CAPABIL SĂ LE STRUNEASCĂ. Recolta la grâu n-a fost una rea, iar prețul la pâine a crescut rezonabil, dar la legume și fructe stăm prost. Din păcate, culturile de floarea soarelui și cele de porumb sunt în proporție de 80-85%, dacă nu chiar mai mult, compromise. De vreo două-trei luni, inflația cunoaște o ușoară scădere. În mod aproape inexplicabil, totuși, prețurile – atât la produsele alimentare de bază, cu toate plafonările introduse de Guvernul Ciolacu, cât și la produsele industriale – au luat-o razna și tot urcă, golind buzunarele românilor.

Mai toată lumea arată cu degetul spre ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, mai preocupat să introducă tot felul de măsuri năstrușnice, fără să se consulte cu mediul de afaceri. Musiu Boloș râde tot timpul și lasă impresia că el știe ce face. Nu mai ascultă nici de prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, dar nici de colegii din pretinsul Partid Național Liberal care-i cer demisia! Criza economică vine din Statele Unite ale Americii, iar ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, se bate cu opoziția care-i cere demisia.

BNR-UL, CA SPERANȚĂ. Banca Națională a României, se reunește chiar astăzi într-o ședință după „cutremurul” care-a cuprins bursele din întreaga lume, mai puțin Japonia. Eu, unul, îmi pun mari speranțe că onor. conducere a BNR va lua niște măsuri înțelepte, poate chiar în domeniul dobânzilor, care să vină în sprijinul economiei românești în ansamblu, dar și în cel al românilor care simt cum le scade nivelul de trai.

PREZIDENȚIABILUL NICOLAE CIUCĂ APELEAZĂ ȘI LA „CURAJ”. Desigur, președintele pretinsului Partid Național Liberal, Nicolae Ciucă, încă nu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. Dar, cu siguranță, o va face, după Congresul PNL. Cale și loc de-ntors nu mai are. I se va solicita candidatura la congres și, în plus, s-a făcut o cheltuială imensă cu numeroasele și costisitoarele panouri publicitare cu fotografia coperții cărții, pe care sper că a scris-o, intitulată „Un ostaș în slujba țării”.

În goana domniei sale după voturi, Nicolae Ciucă, cel neiubit de sondaje (are 3%, într-un sondaj comandat de Antena 3 CNN), s-a întâlnit și cu Cosette Chichirău, președintele Partidului CURAJ. Pentru cine nu-și mai aduce aminte, Cosette Chichirău a fost o trompetă a USR, cu care s-a certat. Și a încropit partidul CURAJ, partid ce n-a intrat în Parlamentul României, și nu va intra în veci.

Nițel cam șmecheră, doamna Cosette Chichirău a discutat cu domnul Nicolae Ciucă dar, la fel ca și alți președinți de partidulețe, a amânat decizia finală după turul unu al alegerilor prezidențiale. Ceva cam la fel cu poziția Elenei Laszcony, președinta USR, aceasta fiind cu mult mai obraznică decât ne-am fi închipuit. Elena Laszcony pretinde că ea este liderul dreptei și nu Nicolae Ciucă. Motiv pentru care Nicolae Ciucă s-a supărat și a transmis că el n-o va mai căuta și așteaptă să fie sunat!

Prea ocupat cu creionarea unui pol al dreptei, Nicolae Ciucă nu și-a mai găsit timp nici pentru vreo ședință a coaliției PSD-PNL. Săptămâna aceasta se va vedea cu Ludovic Orban, președintele Forței Dreptei, un tupeist care-a cerut deja 15 locuri de parlamentari, pe locuri eligibile, pentru firava Forța Dreptei.

ION PREDOȘANU

P.S. MIRCEA LUCESCU – SELECȚIONERUL NAȚIONALEI DE FOTBAL A ROMÂNIEI. În sfârșit, naționala de fotbal are selecționer, în persoana celui mai titrat antrenor român – Mircea Lucescu, care revine la cârma naționalei după 38 de ani. Să fie într-un ceas bun!

