Ca la noi, la nimeni – Cu toate rectificările, vine criza!?

Motto: „Incompetența reprezintă criza reală.” – Albert Einstein

Am avut o rectificare bugetară, pe care nu o vom comenta prea mult, chiar dacă o dată certă ne zice că Ministerul Energiei ar fi solicitat 31 de miliarde de lei, având nevoie pentru compensările la energie electrică, dar a primit numai 2,5 miliarde de lei. Cu siguranță vor fi și alte nemulțumiri, urmate de noi cereri de supăimentări ale sumelor și, mai spre lunile octombrie-noiembrie, probabil, o nouă rectificare care să corecteze actualele nemulțumiri, din partea altor ministere.

RECTIFICĂRILE: TOT RĂUL SPRE BINE? Cu toate acestea rectificările bugetare ar putea asigura o bună funcționare a economiei, iar spre finalul anului în curs să se preconizeze o creștere economică de 3,5% și o scăderea deficitului bugetar spre 2%. Una peste alta, prim-ministrul Nicolae Ciucă s-a arătat destul de mulțumit în urma rectificării bugetare. Ba chiar domnia sa a declarat că: „Institutul național de Statistică a confirmat că măsurile luate de Guvern au fost corecte și s-a înregistrat o creștere economică pe primele două trimestre ale anului, în jur de 5,2%, a doua creștere din Uniunea Europeană, după cea a Olandei.

Ministrul Muncii, Marius Budăi – un om serios și profesionist al domeniului pe care-l păstorește – vorbea joi că „Guvernul crește salariile, după ce, la începutul anului 2022, sistemul de educație a mai primit o sporire a retribuțiilor cu o pătrime. Noi facem toate eforturile ca toate categoriile profesionale vulnerabile să fie sprijinite.”

Totuși, și la acest moment sunt peste 150.000 de români care încă așteaptă cardurile sociale ce sunt, deocamdată, întârziate.

Se știe că seceta pedologică prelungită se poate întinde până spre toamnă, și chiar dacă nu am fi amenințați cu canicula ce ne dă mari bătăi de cap, culturile de porumb și de floarea soarelui sunt în mare parte compromise.

GUVERNUL REFACE STOCURILE DE ULEI. Evident, în rezervele de stat stocul de ulei de floarea soarelui este într-o cantitate total necorespunzătoare. Acesta este și motivul pentru care Guvernul cunpără ulei de floarea soarelui în valoare de 40 de milioane de lei. Cum spuneam mai sus, din pricina unei „cantități deficitare” în rezerva de stat. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ieri că nu peste tot situația la cultura de floarea soarelui ar fi înspăimântătoare, motiv ca el să afirme cu „sunt abordări apocaliptice”. Totuși, datele Institutului național de Statistică arată că uleiul comestibil s-a scumpit cu peste 36% în primele 7 luni ale anului în curs și cu aproape 52% în perioada iulie 2021-iulie 2022.

CONSILUIL FISCAL AVERTIZEAZĂ. Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, apreciază că ritmul de creștere economică al României, în acest an, va fi de 5%. El susține că atunci când inflația este mai mare – cifrată cam la 13% acum, față de 15,1% în iunie-iulie, sporirea veniturilor cu 60 miliarde de lei este perfect posibilă. Ba chiar zice: „Când inflația este mai mare cresc veniturile, dar și cheltuielile.”

În legătură cu rectificarea bugetară, Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal nu este prea mulțumit și avertizează că ne aflăm în fața: „Subevaluării cheltuielilor și supraestimării venbiturilor!” Și domnia sa crede că pe 6 luni vom avea un deficit sub 2%, dar atrage atenția că multe cheltuieli se fac în partea a doua a anului.

Nici ministrul Finanțelor Publice, Adrian Câciu, nu este prea optimist și anunță o corecție bugetară în lunile octombrie-noiembrie, iar „liberalizarea prețurilor la energie a dus și încă duce la un dezastru.”

ION PREDOȘANU

P.S. Nici Daniel Dăianu și nici Adrian Câciu nu au exclus iminența apariției crizelor. Cea alimentară și cea energetică sunt primele (Ion Predoșanu)