Ca la noi, la nimeni – Contrele pe Legea pensiilor continuă!

Motto: „Noua lege respectă drepturile românilor care au muncit și care merită pensii decente după o viață de muncă. Pensiile vor crește, anul viitor, de două ori. Prima dată, la 1 ianuarie, prin majorarea cu indexarea cu 13,8%, și a doua oară în urma procesului de recalculare, conform legii. Suntem primul Guvern care face și majorarea și recalcularea pensiilor în același an.” – Simona Bucura-Opresc, muinistrul Muncii și Solidarității Sociale

Casele de Pensii sunt lovite de scandalul salariilor: mărirea pensiilor se află în impas pentru că nu are cine să le recalculeze!

CERTURI ÎN COALIȚIE, CERTURI LA GUVERN! Ocupați să se certe pe Legea pensiilor, pe măriri și pe bani, decidenții au uitat că, de aproape două săptămâni, sunt în stradă chiar cei care ar trebui să implementeze ceea ce ei hotărăsc – angajații Caselor de Pensii.

În toată țara sunt proteste și se intră chiar în a doua săptămână în care, în multe locuri, ghișeele vor fi oprite timp de o oră și jumătate. Până acum nu au fost chemați nici la discuții, nici la negocieri, spun salariații Caselor de Pensii – Națională și Județene -, care recunosc că au privit uimiți la toată gâlceava provocată de pensii pe care ei ar trebui să le recalculeze. Și nu sunt deloc puține. Conform Casei Naționale de Pensii, România are peste 4,6 milioane de pensionari.

Nicăieri în țară nu au fost incidente cu oamenii care s-au văzut nevoiți să aștepte redeschiderea ghișeelor, de parcă așa cum era așteptată creșterea pensiilor, îi înțeleg și pe funcționarii CNP că vor salarii mai mari.

Posturile sunt blocate, volumul de muncă este extraordinar de mare, programul informatic dă erori.

FUNCȚIONARII DIN CASELE DE PENSII NU RENUNȚĂ LA PROTESTE! „Acum guvernanții sunt hotărâți să pună legea în aplicare, pentru că îi presează Uniunea Europeană, iar resursele noastre fizice și tehnice sunt însă foarte scăzute. Cum spuneam, volumul de muncă este extraordinar de mare, iar veniturile sunt mici. Într-un județ, cum este, de pildă, Maramureșul, sunt vreo 150.000 de pensionari, multe dosare sunt cu grupe de muncă, fiind greu de evaluat și de recalculat. În 2021, au fost închiriate calculatoare și imprimante, programele informatice dau erori, se lucrează la câte un dosar și de șapte ori și este o muncă infernală, iar nimeni nu știe dacă și când va fi gata evaluarea. Legea pensiilor este foarte grea și totul se răsfrânge asupra funcționarilor. Nu se va renunța la proteste și activitatea va fi oprită în fiecare zi, de la ora 10:00 la ora 11:00.

Toată luna noiembrie se anunță a fi una cu proteste în fața sediilor Caselor de Pensii. Salariații spun că decembrie le va înteți greva, pe care intenționează să o mute sub forma unor mitiguri, la București. Funcționarii Caselor de Pensii afirmă că sistemul nu este pregătit și nu vor putea să respecte termenele pentru recalcularea pensiilor. La unele ghișee, deja vin pensionarii să întrebe de majorări.

PÂNĂ ȘI DELICATUL ROMAȘCANU S-A ÎNFURIAT!, ACUZÂND UN SOI DE SCHIZOFRENIE. Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, i-a taxat pe liberali pentru că s-au opus în Coaliție (care și ieri a avut o ședință!) și în ședința de Guvern față de legea pensiilor.

„Nu poți să iei decizii, să ai un ministru de Finanțe, să vii de acolo când lucrurile se discută și să decizi și pe urmă să spui noi nu suntem de acord, la noi nu a venit. Ăsta este și un soi de schizofrenie care nu are cum să funcționeze în politică”, a afirmat Lucian Romașcanu, la Antena 3 CNN.

ION PREDOȘANU