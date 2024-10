Ca la noi, la nimeni – Ciucă la Cina cea de taină și vinul alb din portbagaj!

Motto: „Sufletele care nu-și destăinuie tainele niciodată… sunt ca odăile cu ferestre închise, care nu se aerisesc.” – Octavian Goga

Dacă ar fi să ne luăm după „Gândul”, Cina cea de taină din 25 februarie 2024, zi de duminică și răsfăț pentru unii, s-a repetat joia trecută. Cu aceiași petrecăreți și, evident, tot sub paza SPP-ului. „Gândul” oferă și o fotografie a Cinei de taină, spunându-ne că dacă în februarie întâlnirea avea loc la Ana Town, etajul 25, de data aceasta a fost ales un separeu select al Cercului Militar Național, unde are acces ușor generalul în rezervă Nicolae Ciucă, candidatul Noului Partid Național Liberal la Președinție.

PAUZĂ DE ȘPRIȚ SAU PAZĂ DE COALIȚIE? Firesc, Nicolae Ciucă nu mai participă la ședințele Coaliției de guvernare PSD-PNL, de unde zice domnia sa că și-a luat o pauză, dacă ar fi să-l credem pe cuvântul său de onoare nereperată, ca general în rezervă ce este. În plus, avea pauză și de la Palatul Cotroceni, unde știa sigur că nu va fi chemat, întrucât Jupânul domniei sale, Klaus Werner Iohannis, se afla cu consoarta Carmen Iohannis taman la Paris. Ce-i drept, Klaus Iohannis nu se afla în vreo vizită oficială, ci doar ca invitat la un summit al francofoniei, motiv suficient să plece cu același avion privat care costă pălmașul român cam un milion de euro de fiecare dată. Mă rog, ajuns la Paris, Jupân Klaus Werner Iohannis s-a cazat la același hotel de lux la care s-au cazat la vremea lor, înainte de a ajunge la pușcărie, și bunele prietene Elena Udrea și Alina Bica. Unde o cameră obișnuită costă 8.000 de euro, una prezidențială 20.000 de euro, iar o cameră imperială nici mai mult, nici mai puțin de 31.000 euro! Ei, acum nu știu ce cameră și-a ales Her Klaus Werner Iohannis, căci oricum cheltuielile sale sunt secretizate și Administrația Prezidențială e plătită să tacă! Transparența Administrației Prezidențiale este un concept ce încă nu s-a inventat! Summitul francofoniei a ținut două zile, adică era necesară o noapte de cazare. Numai că dacă tot a ajuns la Paris, cândva orașul Luminilor, cuplul Iohannis a mai stat, în plus, încă două zile. Bineînțeles, tot pe banii contribuabililor!

CE S-O FI DISCUTAT LA ȘPRIȚURILE CINEI DE TAINĂ? O cină de taină s-a petrecut, așa cum scrie „Gândul”, duminică, 25 februarie. Atunci, ca și acum, joi, au participat generalul în rezervă Nicolae Ciucă, candidatul Noului Partid Național Liberal la Prezidențiale, intrat la Cercul Militar Național pe o ușă destinată celor de-ai casei. Cei care l-au invitat la Cina cea de taină de joi, care-a durat 3 ore, sunt miliardarul ALTEX, Dan Ostahie, și „consigliere” Remus Borza, cum spuneam, într-un separeu militarizat și bine păzit de SPP-iștii celui de-al doilea om în stat.

Și dacă „Gândul” ne spune că în luna februarie s-a vorbit de o posibilă candidatură a miliardarului Dan Ostahie la Primăria Generală a Bucureștilor, acum altul a fost subiectul. Pe la orele 22:03, primul care-a părăsit sepereul militarizat a fost însuși generalul în rezervă Nicolae Ciucă, în portbagajul mașinii sale punându-i-se și două baxuri de vin alb franțuzesc, de peste 16.000 de lei clondirul. „Consigliere” Remus Borza, omul din umbră, care se pare că ar conduce Noul PNL, a mai rămas câteva minute cu miliardarul și patronul ALTEX, Dan Ostahie, și și-au mai șușotit câte ceva la ureche, ținându-și mâna dreaptă în dreptul gurii.

Ei bine, atunci se pare că s-au stabilit milioanele de lei cu care miliardarul Dan Ostahie l-ar sponsoriza pe candidatul Noului PNL la alegerile prezidențiale.

Le mulțumesc celor de la „Gândul” că ne-au informat și ne-au lămurit cam cum stă treaba cu sponsorizările Onorabilului general în rezervă Nicolae Ciucă.

ION PREDOȘANU