Ca la noi, la nimeni – Circ și violență în Parlament, la citirea Bugetului pe 2024 !

Motto: „Cred în cetățeanul român echilibrat, civilizat: ce s-a întâmplat marți în Parlament nu reprezintă cetățeanul român.” – Nicolae Ciucă, Președintele Senatului, liderul PNL

Spre marea rușine a actorașilor politici care s-au dat într-un penibil spectacol marți seară în Parlamentul României, ne pare tare rău, dar cam ăsta este nivelul „aleșilor” neamului din actuala legislatură. Din păcate, eu însumi am greșit și i-am acordat oarecari șanse liderului Alianței pentru Unirea Românilor(AUR), George Simion, pentru care, recunosc, aveam oarecari simpatii.

CUPLUL DE CIRCARI: ȘOȘOACĂ ȘI SIMION! Ceea ce au comis marți seară în plenul reunit al Parlamentului României numitul deputat George Simion, împreună cu sora sa de prostii politice – așa-zisa Senatoare Diana Șoșoacă întrece orice închipuire sinistră. N-am văzut altceva decât circ și violență verbală, căci până la violența fizică nu mai era mult. Cum spuneam, exact în seara în care Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, își rostea discursul de prezentare a Proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2024 și Proiectul Legii asigurărilor sociale pentru același an.

Țipete, urlături, jigniri și amenințări impardonabile din partea amândurora. Și miercuri, la dezbaterea celor două Bugete, aceiași copii ai durerii – Diana Șoșoacă și George Simion – și-au continuat prostelile. Așa înțeleg ei să facă opoziție! Copiind tot ce are mai prost în comportament USR(Uniunea Sabotați România!), de parcă AUR(ce păcat de inspirata prescurtare a Alianței pentru Unirea Românilor, care numai așa ceva nu izbutește a fi!)

Aveam impresia, ce s-a dovedit a fi falsă, că George Simion este un intelectual și un mic tribun al neamului. Riscul de violență verbală și fizică al celor de la AUR și ai șoșocanilor lui Diana Șoșoacă – Senatoare a României!?, cum se autointitulează, a continuat și miercuri la dezbaterea celor două proiecte de Buget.

Cei de la presupusul AUR și-au luat tălpășița, părăsind sala de plen pentru că li s-au respins niște amendamente discutabile, oricum!

HRUBELE BISERICII ROMANO-CATOLICE, ÎNCHIRIATE DE „IMOBILIARA” UDMR. Mă rog, nici cu opozanții de la organizația sau ONG-ul minorității maghiare din România, pretinsul partid UDMR(cu dirijare de la FIDESZ Ungaria!) nu mi-e rușine. N-au fost mai breji, iar rușine ar trebui să le fie lor. Mai ales că sunt vinovați pentru catastrofalul accident de la Internatul Liceului din Odorheiu Secuiesc, cu un mort de 18 ani neîmpliniți, și cu trei fete grav rănite și spitalizate, dintre care una este în comă, pe aparate, și cu coloana vertebrală ruptă. În mai toate orașele unde sunt primari UDMR nu se construiesc nici școli și nici internate, fiind mult mai rentabil ca hrubele dărăpănate ale Bisericii romano-catolice să fie închiriate pe bani mulți – 350.000 de lei/an numai la internatul din Odorheiu Secuiesc. Și situația se repetă în mai toate capitalele de județ sau orașele cu primari maghiari!

Dar ne pierdem timpul cu așa-zisa opoziție nedemocrată dar spurcată la goarnele lor, precum Diana Șoșoacă, George Simion ori Tnaczos Barna.

PUȚIN DESPRE BUGET. Voi relua doar câteva dintre afirmațiile Prim-ministrului României, Marcel Ciolacu, despre Bugetul pe anul 2024.

„(…)cea mai importantă modificare este că vom stopa modelul de guvernare pe datorie. Datoria publică va scădea la 48,7% din PIB în anul 2024, cu mult sub pragul de 60% stabilit de Uniunea Europeană.”

„(…)vă propun un buget în care economia se mișcă, banii circulă. Oamenii au de muncă, un buget axat pe investiții pentru a continua creșterea economică.”

ION PREDOȘANU