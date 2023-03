Ca la noi, la nimeni – Celebrul boxer Rudel Obreja a plecat la Ceruri!

Motto: „Deosebim două tipuri de pedepse: cu moartea și cu viața.” – Valeriu Butulescu

Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Române de box, a murit duminică după amiaza, la vârsta de numai 57 de ani. Obreja suferea de cancer și fusese eliberat din închisoare în urmă cu câteva luni pentru a se putea trata, cu proceduri pe care pușcăria nu i le putea oferi.

OBREJA A PLECAT PUȚIN. „Drum lin, Rudel Obreja! Fostul campion dinamovist Rudel Obreja s-a stins astăzi(duminică, n.m. I.P.) din viață, cum spuneam, la vârsta de numai 57 de ani.” Anunțul a fost făct de familia sa, a comunicat CS Dinamo. Obreja a fost medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale din 1989 și cu argint la Europeanul din 1989. De asemenea, a fost multiplu câștigător al Centurii de Aur și al titlului național, în repetate rânduri.

BINEMERITATĂ CELEBRITATE. El s-a bucurat în timpul activității de boxer de o binemeritată celebritate, a fost apoi Președintele Federației Române de box, și ne-a reprezentat Țara cu cinste în organismele europene și mondiale ale boxului.

Rudel Obreja fusese condamnat în 2018 la 5 ani de închisoare cu executare în Dosarul Gala Bute, în care a fost condamnată și Elena Udrea, în martie 2017. Banii Galei Bute au mers spre campania electorală a lui Traian Băsescu. Nu la Regretatul Rudel Obreja!

La data de 22 iulie anul trecut, Tribunalul Ilfov a decis că poate fi întreruptă executarea pedepsei pentru Rudel Obreja. Elsolicitase în repetate rânduri suspendarea executării pedepseio, argumentând cu documente medicale că are cancer cu metastaze și că își dorește să se poată trata corespunzător, ceea ce spitalele penitenciare nu-i puteau permite.

CE-A SCRIS OBREJA, ULTIMA OARĂ, ROMÂNILOR. Ultimul său mesaj public, pe Facebook, spunea următoarele:

„Am cancer cu metastaze. Crunt! Cu voia lui Dumnezeu, am șansa să mă pot trata/opera. Repet, orice întârziere le diminuează! Chiar dacă am avut parte de două condamnări nelegale, de încălcarea Legilor și a Constituției României pentru a fi trimis în închisoare, nu m-am sustras niciodată, n-o voi face nici de aici înainte.

După cum vedeți, apelez la respectarea Legii, în această Țară… Optimist… Curabil… Măcar de cancer”, a fost ultimul mesaj postat pe Facebook, înainte să moară.

L-au ținut încarcerat, în ciuda apelurilor disperate de învoire pe criterii medicale. „Un sistem dezumanizant. Un sistem care lasă omul să moară cu zile. Rudel Obreja și-a acceptat cu demnitate pedeapsa. În momentul în care a fost propunțată pedeapsa, Rudel Obreja nu a încercat să se sustragă, nu a fugit. S-a prezentat, a stat prima parte a pedepsei în pușcărir, după care a fost eliberat prin natura modificărilor aduse legislației la CCR, iar ulterior a fost reîncarcerat și ținut acolo până nu s-a mai putut face nimic, în ciuda apelurilor disperate ale sale, ale familiei, pentru o învoire pe criterii medicale”, a declarat ieri Victor Ciutacu, realizator de peleviziune.

CANCERUL DE PANCREAS, BOALĂ NIMICITOARE. Omul avea cancer la pancreas, o boală nimicitoare. Dacă nu o tratezi din prima, te curăță în maxim o jumătate de an. Dumnezeu a fost mai blând cu el și a trăit ceva mai mult după suspendarea detenției.

„Nenorocirea este că în continuare funcționează sistemul în care o pedeapsă cu executare, în România, e echivalentă cu o pedeapsă la moarte. Nu există pic de umanitate, omul trebuie să stea și să crape în pușcărie pentru că a fost condamnat pentru o anume faptă. Nu este primul caz”, a mai spus Victor Ciutacu la România TV.

ION PREDOȘANU