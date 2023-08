Ca la noi, la nimeni – Catastrofa exploziilor și incendiilor, soldate cu morți și răniți – sâmbătă noaptea – la o stație GPL ilegală în Crevedia, județul Dâmbovița!

Motto: „Un popor care votează corupți, impostori, hoți și trădători, nu este victimă! Este complice.” – George Orwell

După incendiul de la COLECTIV, de la care nu am învățat nimic și legea nu s-a schimbat, iată că România suportă un nou caz de o gravitate imensă, cu explozii, vreo patru la rând, incendii și mulți răniți, deși seamănă mai mult cu un alt caz – cu explozie și incendiu și victime – cel petrecut la Mihăilești, județul Buzău, cu ani în urmă.

ROMÂNIA, FĂRĂ SPITAL DE ARȘI. Nici după cazurile Mihăilești și COLECTIV, din București, deși ambele au avut ca victime numeroși arși, mai ales cel de la COLECTIV, România nu are încă niciun spital de arși! Cazul de sâmbătă noaptea, cel de la Crevedia, o localitate din județul Dâmbovița, la granița cu județul Ilfov, ne arată cum corupția și neaplicarea legilor – bune sau proaste – esta halucinant.

STAȚIE GPL ILEGALĂ! La Crevedia funcționa o stație de încărcare GPL interzisă încă din anul 2020. Locuitorii din Crevedia au mărturisit că știau de ilegalitatea stației, dar mergeau pe înserate și noaptea spre a-și încărca buteliile la jumătate de preț! Nici primarul PSD al Crevediei, nici poliția locală și nici cea națională nu au intervenit decât să de amenzi de 40.000 de lei, la care patronul nici măcar nu se sinchisea.

Și de această dată au fost victime: un bărbat a făcut infarct când și-a văzut soția arsă pe 95% din suprafața corpului, iar la spital, unde l-a dus ambulanța, infarcturile s-au repetat și a decedat. Nu la multă vreme după decesul bărbatului i-a murit și soția care nu a mai putut fi salvată. Practic, din start au fost declarați doi morți și 56 de răniți, dintre care 10 intubați, majoritatea lucrători ai MAI, printre care și câțiva civili, cu arsuri de diferite grade.

Prima explozie pare să se fi produs de la un furtun fisurat, când un individ neglijent își fuma țigara în timp ce o cisternă o încărca pe o alta. Și, vă dați seama, existau trei rezervoare a câte 10.000 de litri fiecare, la o presiune extrem de mare din pricina caniculei de afară!

În plină noapte, la fața locului au sosit pompieri, jandarmi și polițiști, sub comanda unui colonel din Dâmbovița, dar și a șefului Departamentului Situațiilor de Urgență, dr. Raed Arafat, ultimul luând o serie de măsuri haotice, mai ales prin ordinele date pompierilor, încât prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, l-a chemat de urgență la București, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, unde împreună cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, l-a chestionat asupra situației și, mai ales, a deciziilor proaste luate în privința intervenției pompierilor.

PREȘEDINTELE IOHANNIS CERE ANCHETAREA DR. RAED ARAFAT! Ce-i drept, și președintele Klaus Iohannis a postat pe pagina de Facebook a domniei sale că „se impun a fi luate măsuri urgente și trebuie să fie anchetat inclusiv dr. Raed Arafat. Cei vinovați trebuie să plătească!” Mai ales că există probe certe și mărturii ale pompierilor împinși la pierzanie de haosul coordonat de dr. Raed Arafat.

MÂRLĂNIA TATĂLUI PATRONULUI COMPANIEI. Patronul – acționar unic – al firmei de îmbuteliere a GPL -ului este nimeni altul decât fiul primarului municipiului Caracal, Ion Doldurea, un om cu o avere impresionantă. Tatăl beizadelei Ionuț Daniel Doldurea are, cum spuneam, o avere colosală: o colecție de opere de artă ce valorează nici mai mult nici mai puțin decât 70.000 de Euro, 20 de case și mai multe autoturisme! Iar despre pompierii arși, mârlanul ajuns primar PSD, a zis că: „E problema lor!”

ION PREDOȘANU

P.S. BILANȚ NEGRU AL EXPLOZIILOR ȘI INCENDIILOR DE LA CREVEDIA. Individul cu o declarație halucinantă, referitor la pompieri, Ion Doldurea, se afla în străinătate. De acolo, arogant și sfidător a zis despre pompierii arși la incendiul provocat la stația ilegală GPL a progeniturii sale Ionuț Daniel Doldurea: „E problema lor!” Culmea, firma interzisă la Crevedia activa ca una înscrisă la Registrul Comerțului Botoșani! Iar bilanțul negru înregistrează: 2 morți și 58 de răniți, dintre care unii în stare foarte gravă, 43 fiind angajați ai MAI! Fără spital de arși, patru victime au fost transferate la Bruxelles(2), Milano(2), urmând ca altele să ajungă în Austria, Germania și Norvegia. (Ion Predoșanu)