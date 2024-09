Ca la noi, la nimeni – Cămine studențești noi în Regie, dar și în alte campusuri din țară!

Motto: „Ministerul Educației va primi în plus 40 de milioane de lei necesari pentru continuarea investițiilor în extiderea spațiilor de cazare și de învățământ.”

Marcel Ciolacu, prim-ministrul României

România are în acest moment peste 500.000 de studenți, majoritatea fiind fete. Încă de acum doi ani, Guvernul României și-a dat seama că nu sunt suficiente locuri în căminele studențești și s-a decis să aloce bani pentru construirea a șapte cămine studențești noi. Nu de alta, dar au apărut, anterior, mai multe cămine studențești private, iar taxele pentru cazare percepute de patronii acestora erau mult prea piperate.

CIOLACU A VZITAT CĂMINELE STUDENȚEȘTI DIN REGIE. Cum se știe, marea problemă a studenților, la început de nou an universitar, este să-și asigure cazarea pentru a avea apoi liniște spre a se pregăti temeinic. Majoritatea studenților, cam 80% dintre ei, sunt sprijiniți de părinți din punct de vedere financiar. Dar, cum spuneam, România are foarte mulți studenți la cursurile de zi, la masterate și unii chiar la doctorate după ce și-au terminat cu brio studiile.

Primul ministru al României, Marcel Ciolacu, s-a angajat să susțină un amplu proiect de construire a noi cămine studențești. Iar duminică, Marcel Ciolacu a mers la căminele studențești din Regie, un vechi și tradițional campus bucureștean, și a constatat că „primii pași în modernizarea complexului au fost făcuți.”

„Le cerem să învețe și să ne mândrim cu ei atunci când România este pe podium datorită performanțelor lor. Tocmai de aceea, am fost astăzi (duminică, n.m. I.P.) în Regie, locul unde de mâine va fi casa a mii de studenți. În căminele unde investițiile de reabilitare demarate anul trecut au fost finalizate, condițiile de cazare sunt decente. Mi-au spus-o chiar studenții. Dar este de abia începutul, știu! Primii pași în modernizarea Complexului studențesc Regie au fost făcuți. Nu doar prin reabilitarea unor cămine, ci și prin începerea construirii de noi cămine în locul celor ridicate în anii 1960-1970”, a scris premierul pe pagina de Facebook a domniei sale.

El a menționat că este deja gata primul cămin studențesc, cu un număr de 175 de locuri și că urmează cel de-al doilea, cu o capacitate de 700 de locuri.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI, O PRIORITATE! Încă din luna septembrie 2022, Universitatea Politehnica din București, care pregătește cadre inginerești și specialiști în IT, anunța demararea unui proiect pentru dezvoltarea infrastructurii campusului studențesc, cu sprijinul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin intermediul Companiei Naționale de Investiții (CNI). Căminul, amplasat în campusul din Regie, va oferi 700 de locuri de cazare studenților Unioversității Politehnica București, menționa sursa citată. Clădirea cu 10 etaje și 350 de camere va fi dotată pe fiecare etaj cu săli de lectură, spălătorii și uscătorii, chicinete și săli de mese. De asemenea, va avea și o parcare subterană. Clădirea oferă cazare și studenților cu dizabilități, în 20 de camere special amenajate.

MODERNITATEA CĂMINULUI POLITEHNIȘTILOR. Căminul va fi dotat cu panouri solare pentru apă caldă menajeră și va avea o față de eficiență energetică, informa UPB. Valoarea totală a investiției anunțată, la acel moment, este de 24.415.163 de euro (cu TVA inclus). UPB menționa că a demarat un plan amplu de investiții destinate creșterii calității vieții studenților.

Între altele, Guvernul Ciolacu a promis căse vor investi bani în șapte cămine studențești, care ar fi trebuit să fie gata, ori poate chiar sunt, până la începerea noului an universitar. Se aveau în vedere dotările campusurilor Universității Politehnica București, Universitatății de Vest din Timișoara și Universității din Oradea. Am amintit doar câteva din centrele care ar putea avea mai multe spații de cazare. În total, șapte campusuri din țară ar urma să aibă mai multe spații de cazare noi și moderne!

ION PREDOȘANU

P.S. STAREA DE ALERTĂ SE MENȚINE! Nu-i rău că populația, în special cei din județul Galați, au fost avertizați că, în noaptea de duminică spre luni, exista riscul unor noi ploi torențiale și a unor noi inundații. Dumnezeu a ținut cu România și pericolul a trecut. Totuși, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a declarat luni că: „Rămânem în stare de alertă. Pericolul nu a trecut.”! – (Ion Predoșanu)