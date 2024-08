Ca la noi, la nimeni – Căldură mare, răceală în Coaliție!

Motto: „Gura prostului, adevăr grăiește.” – Proverb popular

Orice s-ar spune, România este sub un val de căldură, adesea caniculară, iar mințile unor politicieni și așa înfierbântate, s-au înfierbântat și mai tare. Vremea până la mijlocul lui septembrie anunță temperaturi mai mari decât cele normale pentru această perioadă, cel puțin până la data de 10 septembrie, după cum se arată în prognoza publicată, marți, 13 august, de către Agenția Națională de Meteorologie (ANM). Cum spuneam, mai zilele trecute, regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

PE NICOLAE CIUCĂ ÎL CHINUIE TALENTUL LITERAR! În vremea aceasta caniculară, generalul în rezervă Nicolae Ciucă, încă președinte al pretinsului PNL, care nu mai are nicio legătură cu Brătienii, s-a trezit să încerce ruperea coaliției de guvernare PSD-PNL! Așa că, fosta prietenie „Nicu și Marcel” pare deja de domeniul trecutului. Mai ales că parvenitul liberal Nicolae Ciucă, om cu 19.000 de lei pensie militară și o indemnizație de 15.000 lei ca președinte al Senatului României, a pus niște negrișori (cu rang de consilieri, bine plătiți!, n.m.I.P.) să-i scrie un roman autobiografic, intitulat pleonastic „Un ostaș (cam poznaș, aș zice eu!) în slujba țării”. O carte despre care am priceput că luni a fost trimisă la editură. S-a supărat foarte tare când l-a auzit pe președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, că acesta nu va citi această „Capră cu trei iezi” liberală.

CIOLACU REFUZĂ SĂ CITEASCĂ ROMANUL LUI CIUCĂ! Numai că Nicolae Ciucă nu se lasă și promite că-i va dărui lui Ciolacu cartea să citească și el. Deși Marcel Ciolacu a anunțat că: „nu o va citi, întrucât el are treabă, iar la pensie va vedea el ce-o să facă”. Alți lideri social-democrați l-au acuzat pe Nicolae Ciolacu și PNL-ul de deturnare de fonduri, vreo 2 milioane de euro, deși cartea este o chestiune privată și nu ar avea Nicole Ciucă să folosească bani publici. Pentru a împânzi țara în lung și-n lat cu nu mai puțin de 400 panouri publicitare. Plus costul editării cărții. Una peste alta, numărul de panouri depășește numărul de pagini ale cărții pe care Nicolae Ciucă o apreciază drept o creație literară. Probabil că-l chinuie talentul mai demultișor, dar a așteptat să aibă o funcție publică la 55 de anișori și să scoată cartea de-a moaca!

Printre oamenii care au zis că n-o să cumpere cartea și n-o s-o citească l-am auzit și pe fostul general NATO Mircea Mândrescu. Pe care nu-l interesează romanul lui Ciucă!

CRUNTUL ADEVĂR AL LUI IONUȚ STROE, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL PNL. Recunosc, nu-s vreun admirator al deputatului pretins liberal Ionuț Stroe, purtător de cuvânt al PNL. Totuși, într-o postare, Ionuț Stroe mult adevăr grăiește:

„Dorim respectarea acestui protocol, care înseamnă stabilitate, guvernare și eficiență administrativă. Dacă am început cu 4 luni înainte de a se întâmpla acest eveniment să deschidem discuții sau dialog publci care ar putea genera dificultăți în relația între arteneri cred că ne abatem foarte mult de la misiunea pe care ne-am asumat-o și am putea bulversa funcționarea coaliției.”

Stau și mă crucesc, citind aceste rânduri. Păi nu Nicolae Ciucă s-a lansat în dialogul sau discuțiile cu forțele de dreapta în vederea, zice generalul în retragere, coagulării unei coaliții de dreapta, care să conducă România din 2025 încolo? Citiți și trageți fiecare concluziile care credeți de cuviință!

DE SFÂNTA MĂRIE MARE, UNII LA MARE, ALȚII LA MÂNĂSTIRILE DIN MOLDOVA! Este limpede că Nicolae Ciucă face eforturi disperate ca să ajungă la Palatul Cotroceni. Și pentru asta pretinde că a scris un roman autobiografic: „Un ostaș în slujba țării”. Plus atragerea de voturi de la toate partidulețele de dreapta.

Totuși, dacă anul trecut Nicolae Ciucă și Marcel ciolacu au fost împreună la sărbătorirea Zilei Marinei Române, pe 15 august, de Sfânta Mărie Mare – ocrotitoarea marinarilor – la Constanța, de data aceasta drumurile lor se despart.

Peste numai o zi, Nicolae Ciucă, al doilea om în stat, ca președinte al Senatului României, va merge la Ziua Marinei doar cu susținătorul lui – Preș. Klaus Werner Iohannis.

Iar prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, de sărbătoarea „Adormirea Maicii Domnului”, care se celebrează pe 15 august, și este cunoscută în popor ca Sfânta Mărie Mare, va merge cu mai mulți lideri ai Partidului Social Democrat la mânăstirile din Nordul Moldovei.

ION PREDOȘANU