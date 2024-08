Ca la noi, la nimeni – Buricul Târgului, reporter TV chiar „sub acoperire!”

Motto: „Când pisica nu-i acasă, șoarecii joacă pe masă.” – Zicală populară

Există foarte multe televiziuni decente, dar și câteva indecente ori discutabile, ba chiar una-două mizerabile de-a dreptul. Evident, ca orice telespectator am dreptul să apăs pe telecomandă și, deci, să trec pe alt canal. Ceea ce și fac foarte adesea. Și, oricum, nu am atâta timp sau chiar posibilități să urmăresc toate posturile care emit în țara noastră. Dar nici CNA-ul nu cred că izbutește o asemenea performanță! Astfel, încât, dacă nu în totalitate, cel puțin unele emisiuni sunt nesărate și indecente de-a dreptul.

TRADIȚIONAL TV NU SE DEZMINTE PRIN BUN SIMȚ ȘI SPIRITUALIATE. Că tot am fost acasă în duminica de ieri, și n-am ajuns mai mult din pricina căldurii caniculare la biserică, inspirat, am urmărit postul TradiționalTV, altfel, la alte ore decât ale unei dimineți de duminică, cu emisiuni folclorice din toate zonele țării, cu tradiții și obiceiuri strămoșești.

De altfel, ei înșiși subtitrează: „În fiecare duminică și de sărbători, TradiționalTV transmite, în direct, Liturghia din Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău”.

REPORTERUL TV TRAVESTIT „SUB ACOPERIRE” SE DĂDEA DREPT LIDER AL SOCIETĂȚII CIVILE. Cam imediat după ce TradiționalTV își încheiase emisiunea despre care povesteam mai sus am trecut, din curiozitate și pe RomâniaTV. Și ce credeți că-mi văd ochii? Un individ atoateștiutor și invitat cam mult prea des în studiourile sus-numitului post al cărui proprietar Sebastian Ghiță, fost ofițer SRI, fugar prin Serbia în momentul de față, a comis o impietate cel puțin.

MITA MITUITORULUI, DE NEATINS! Unul care se pretinde Liderul Societății Civile, fost lider de sindicat (ca subofițer de penitenciar!) la Penitenciarul Târgu Jiu, parvenit mai apoi drept lider al sindicatelor din penitenciare, pe țară, mergea, cum spuneam, travestit în reporter TV „sub acoperire” pe culoarele Spitalului de Urgență “Sfântul Pantelimon” din Capitală, cu un microfon într-o mână și cu un teanc de bancnote noi-nouțe în cealaltă, mimând că ar vrea să dea mită celor care trudesc în „Spitalul Morții”, cum i s-a dus buhul spitalului în care au murit zeci de pacienți, se pare, din cauza unei medicații greșite, cu micșorarea dozei de noradrenalină de la 15-20% la numai 1%! O doctoriță care a reclamat cazul morților suspecte – și la Parchet, dar și la ministrul (ne)Sănătății noastre, prof. univ. dr. Alexandru Rafila – a fost dată afară, iar Colegiul Medicilor i-a retras și dreptul de liberă practică.

Între timp, alte două doctorițe considerate vinovate de asemenea practici – una dintre ele având și sintagma de „Doamna cu coasa” -, iar o asistentă medicală a fost reținută 24 de ore, pentru mărturie mincinoasă, iar apoi lăsată în libertate, dar sub control judiciar! Ancheta este în curs și s-ar putea să mai fie și alte arestări, dacă nu cumva se va ajunge la mai vechea formulă a (in)justiției noastre inexistente cum că „fapta nu există”!

Revenind la așa-zisul reporter TV „sub acoperire”, prezentat din studiourile România TV drept Liderul Societății Civile (care, oricum, nu este civil!), numitul Cosmin Dorobanțu se apropia de câte un medic și-i flutura banii pe la nas, dar nimeni nu-l băga în seamă. Scenele în care juca individul sunt demne de un prost gust cum numai la televiziunea cârmuită de Ștrul Ciutacu mai poți vedea.

Oricum, cel botezat de alții, nu de mine, ca fiind Ștrul Ciutacu se odihnea pe undeva pe la Bușteni, probabil, căci de-acolo se laudă că este. Iar în lipsa lui, subalternii fac ce pot sau ce-i taie capul. Sceneta cu Cosmin Dorobanțu este, totuși, de mult prost gust!

ION PREDOȘANU

P.S. JUSTIȚIA SĂ-ȘI FACĂ TREABA! La Spitalul de Urgență “Sfântul Pantelimon” trebuie făcută curățenie generală! Iar justiția să-și facă datoria. Dacă aparținătorilor nu li se dă dreptul să-și viziteze bolnavii, cum naiba a pătruns acolo reporterul TV „sub acoperire” Cosmin Dorobanțu? (Ion Predoșanu)