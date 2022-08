Motto: „// Eu mă grăbesc,/ Tu te grăbești/ El se grăbește…//”

Dumitru Matcovschi, Poet basarabean

Știam că-i mare grădina lui Dumnezeu. Așa cum glăsuiește un mare poet basaraben, totodată un om al cetății – Dumitru Marcovschi, cu toții ne grăbim în marea trecere pe acest Pământ.

Aveam de gând să-mi încep aceste simple note – așa cum simplu „Simple note” și-a intitulat rubrica marele gazetar interbelic Leon Kalustian, născut și înmormântat la Focșani, scrierile de după ce-a ieșit din închisorile comuniste, publicate în revista Flacăra, condusă de marele publicist și poet național Adrian Păunescu, care s-a luptat mult pentru dreptate și adevăr, dar și pentru a i se reda dreptul la semnătură celui ce făcuse ani grei de temniță, pe nedrept. Marele gazetar Nicolae Arsenie, mâna dreaptă la Flacăra a Omului de mare omenie Adrian Păunescu știe prea bine mica istorioară povestită mai sus.

Din rubrica Simple note s-au închegat mai multe volume de Simple note, apărute selectiv ori mai toate, la Editura Eminescu, cârmuită cu mult tact și dibăcie de eseistul, criticul și istoricul literar Valeriu Râpeanu.

PENIBILUL MARICEL POPA. Îmi cer iertăciune pentru cam lunga divagație de la subiect. M-a luat prin surprindere fapta pe care-o apreciez drept penibilă a liderului Organizației PSD Iași, numitul Maricel Popa, care printr-un înalt gest de servilism i-a înmânat viceprim-ministrului Sorin Grindeanu (PSD), între altele și un nechemat ministru al Transporturilor, o BIBLIE ce are numele lui Sorin Grindeanu inscripționat. Un gest penibil, cum am mai spus, care decredibilizează autoritatea centrală reprezentată de vicepremierul Sorin Grindeanu și amestecă fără voie autoritatea bisericească.

Desigur, Biblia a fost tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Teofan, Mitropolit al Moldovei și Arhiepiscop al Iașiului. Am mari dubii că inscripționarea numelui Sorin Grindeanu a fost făcută/comisă la tipărire, deci cu binecuvântarea ÎPS Teofan. În mod cert, Mitropolitul Moldovei nu avea știință de așa ceva.

MITROPOLITUL MOLDOVEI, REGRETAT ÎN OLTENIA. Cu mulți ani în urmă, călătoream cu trenul pe ruta București-Târgu Jiu, iar la Craiova nu știu cum se face – poate că se schimbă locomotiva – dar acceleratul și atunci, ca și acum, face o staționare de 10 (zece) minute. Am coborât din tren, adică din vagonul unde-mi aveam locul, și am cumpărat cea mai importantă publicație a Olteniei – Gazeta de Sud, cotidian ce este distribuit și are abonamente în toate cele cinci județe ale Olteniei.

Ei bine, rar mi-a fost dat să citesc și să văd un fapt rarisim. Pe prima pagină era publicat un editorial de suflet în care era prea mărit Înalt Prea Sfinția Sa Teofan, fiindu-i regretată plecarea la Iași, ca Mitropolit al Moldovei, hotărâtă, bineînțeles, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române – care păstorise ani la rând, drept cel mai înalt ierarh, Mitropolia Olteniei și fusese Arhiepiscop al Craiovei.

PREAMĂRIRE MERITATĂ, BLASFEMIE VINOVATĂ! Cuvintele scrise din inimă de un drept credincios oltean, care îl cunoscuse bine pe fostul Mitropolit al Olteniei – Teofan, mi-au rămas în minte și-mi dau dreptul să afirm că inscripționarea Numelui lui Sorin Grindeanu pe BIBLIE este doar o blasfemie pe care și-a permis-o cu tupeu Maricel Popa, liderul Organizației PSD Iași, în dorința lui de parvenire ori preamărire.

Evident, nici Sorin Grindeanu nu este un novice total nevinovat. E drept că e absolvent al unei Facultăți de Informatică, din Timișoara, domeniu în care nu a lucrat niciodată, înscriindu-se după facultate în Partidul Social Democrat, care i-a devenit și mamă și tată.

Dar înaintea inscripționării numelui său pe o BIBLIE, el nefiind nici Dosoftei ori vreun Varlaam, Sorin Grindeanu a mai comis-o! El și-a înscris în CV-ul său o carte de matematică al cărui autor pretinde că este. O carte pe care n-a văzut-o nimeni!

ION PREDOȘANU

P.S. Cu o BIBLIE după Sorin Grindeanu cel puțin două persoane s-au făcut de rușine.

Poate și din această pricină, a blasfemiilor cu ștaif, se petrec atâtea grozăvii în biata Românie. (Ion Predoșanu)