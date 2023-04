Ca la noi, la nimeni – Bâjbâiala Guvernului față cu propunerile Băncii Mondiale

Motto: „Politruc – unul care cunoaște toate trucurile.” – Aforism de autor anonim

Părerea mea este că trecutele guverne ale României nu au avut o idee bună făcând parteneriate, care ne costă mulți bani, cu Banca Mondială și cu Fondul Monetar Internațional. Una la mână, ele și-au declinat competențele în ceea ce privește buna guvernare a României și s-au băgat în gura unor lupi hapsâni, care le-au scuturat de bani mulți pentru care nu le-au oferit soluții viabile, eficiente, ci doar niște propuneri deloc serioase întru buna administrare a țărișoarei numită România.

Alta la mână este faptul că, de fapt, aceste propuneri nu garantează nimic. În plus, actualul Guvern Ciucă – spre a se dovedi competent – va trebui să gândească cu capetele miniștrilor sau experților săi și să scoată țara din haosul în care a băgat-o.

BM ȘI FMI NE POPUN NOI TAXE ȘI IMPOZITE. Cum nu sunt mari diferențe între ce-a propus Banca Mondială și ce-au gândit, dacă au gândit, specialiștii Fomdului Monetar Internațional, mă voi opri la propunerile Băncii Mondiale. Cât îi privește pe pretinșii înțelepți ai Fondului Monetar Internațional, peste tot pe unde s-au băgat aceștia țările respective au intrat în faliment.

Banca Mondială recomandă, de pildă, introducerea cotei progresive de impozitare în România; raport finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență(PNRR). Printre alte elemente, se propune eliminarea scutirilor pentru IT-iști și construcții, care la data introducerii lor și-au dovedit utilitatea. În plus, se mai propune creșterea impozitului pe dividende, creșterea impozitului pe proprietate și creșterea impozitării microîntreprinderilor. Nu-i așa că propunerile de până acum seamănă mai mult că îndemnul la a ne bate niște cuie în talpă?

EXPERȚII LUI PEȘTE PRĂJIT, DE LA BANCA MONDIALĂ ȘI DE LA FMI. Și se mai pretinde că este vorba despre un raport realizat de către o echipă de experți ai Băncii Mondiale, cu finanțere prin PNRR, cum am mai spus, pentru Ministerul Finanțelor se recomandă guvernului o reformă completă a politicii fiscale. În primul rând, echipa de experți recomandă trecerea la impozitarea progresivă a salariaților și renunțarea la scutirea de impozit pe venit pentru angajații din domeniul IT, construcții și agricultură.

Mai mult decât atât, raportul propune creșterea impozitului pe dividende la 10%(de la 8% în acest moment), creșterea impozitelor pe proprietate și creșterea impozitării microîntreprinderilor, despre care experții lui pește susțin că distorsionează mediul economic.

Nu în ultimul rând, Banca Mondială arată că nici una dintre reformele fiscale nu poate fi realizată însă fără reforma și digitalizarea ANAF.

ION PREDOȘANU

P.S. BANI DIN PNRR, ARUNCAȚI DE POMANĂ LA BANCA MONDIALĂ ȘI LA FMI! Până la urmă, Guvernul Ciucă este obligat să aștepte o analiză a Ministerului Finanțelor Publice, promisă a apărea până la mijlocul lunii mai. Sper să arunce la gunoi propunerile Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional, care ne sfidează precum Austria în cazul (ne)aderării la Schengen. (Ion Predoșanu)