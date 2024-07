Ca la noi, la nimeni – Austeritate, Legea urșilor și caniculă extremă – cod roșu!

Motto: „Guvernul se îngroapă în datorii. În următorii patru ani plătim 37,5 miliarde de euro pe dobânzi.” – Silvian Trandafir(DIGI 24)

Un „locotenent” al Guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR) – Mugur Isărescu – ne-a avertizat luni că va urma marea austeritate din România. Anunțul care ne dă fiori, cum că marea criză ar urma în România, se prea poate să fie adevărat.

DATORIA PUBLICĂ CREȘTE ÎNGRIJORĂTOR. Așa, de pildă, în luna aprilie 2024, datoria administrației publice a crescut cu 852,816 miliarde de lei fașă de 845,098 miliarde de lei în luna anterioară, conform informațiilor publicate de Ministerul Finanțelor Publice. Raportat la Produsul Intern Brut (PIB), procentul datoriei guvernamentale a crescut la 52,1% față de 51,6% în martie, conform datelor Institutului Național de Statistică(INS), din 8 iulie 2024.

În contextul discuțiilor despre creșterea TVA, față de care premierul Marcel Ciolacu are o poziție clară, acesta a susținut că, „din punctul meu de vedere, nu există o astfel de abordare, dar, dacă președintele Iohannis ajunge prim-ministru, poate că are el un plan.”

DEPUTAȚII, CHEMAȚI DIN VACANȚĂ, DISCUTĂ, DE LUNI, LEGEA URȘILOR. Mai precis, deputații au fost chemați, de urgență, din vacanță, în sesiune extraordinară, pentru a discuta modificarea Legii privind împușcarea urșilor, după tragedia din Munții Bucegi. Ei vor fi consiliați de specialiști ai Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, ca și de specialiști din Ministerul Mediului.

ȘEDINȚĂ DE URGENȚĂ, LA MINISTERUL ENERGIEI. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a avut luni o ședință de lucru cu producătorii și distribuitorii de energie electrică. S-a analizat situația critică creată de consumul mare de energie electrică în această perioadă de caniculă extremă, când aparatele de aer condiționat dar și frigiderele consumă mai multă energie electrică decât de obicei. „Pericolul penelor de curent există”, a conchis ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Totuși, s-au luat unele măsuri spre a se produce mai multă energie electrică, inclusiv prin repunerea în funcțiune a unor termocentrale pe combustibili fosili, adică pe cărbune. Este cazul termocentralei de la Paroșeni, dar și de urgentarea modernizării centralelor Turceni și Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia(CEO).

CODUL ROȘU DE CANICULĂ SE MENȚINE ȘI AZI. Încă de luni, 15 iulie 2024, România se confruntă cu un cod roșu de caniculă în mai toată țara, dar, pentru prima dată în istoria țării, și pe Litoralul Mării Negre. Temperaturile resimțite vor atinge și depăși 42 de grade Celsius, iar soarele toropitor afectează confortul termic al turiștilor. Codul roșu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat este valabil și în ziua de 16 iulie, după cum transmite un comunicat al Agenției Naționale de Meteorologie(ANM).

Unele studii ale specialiștilor occidentali susțin că în prezent ne aflăm sub influența unor explozii solare deosebit de periculoase, ce sunt dublate și de radiații electromagnetice care ar putea dura până prin anul 2030, fiind mai intense, totuși, până în anul 2026!

ION PREDOȘANU

P.S. MAFIOTULUI FLORIAN COLDEA I S-A PRELUNGIT CONTROLUL JUDICIAR! Procurorii DNA l-au chemat luni la audieri pe generalul SRI(r) Florian Coldea, dar nu pentru continuarea anchetei ci spre a-i prelungi controlul judiciar. Noi credeam, ca fraierii, că procurorii DNA mai au nevoie de probe în continuarea anchetei, dar ne-am înșelat amarnic. Va mai fi chemat la audieri și generalul(r) SRI Dumitru Dumbravă și trag nădejdea ca ancheta să nu fie înmormântată sau închisă într-un seif!(Ion Predoșanu)